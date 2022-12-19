【加密貨幣】澳洲擬建加密服務商監管框架　保護消費者

過去一周加密貨幣市場表現個別發展。美國11月消費者物價指數（CPI）較10月僅上漲0.1%，按年則上漲7.1%，分別低於預期的0.3%和7.3%，令外界減輕憂慮美聯儲大手加息抑制通脹。不過，美聯儲於上周三將短期利率上調0.50%，同時暗示2023年將進一步加息，聯邦基金利率上調至4.25%至4.5% 的區間。比特幣於周五報17,351美元，一周上升0.9%。以太幣一周下跌1.0%，周五報1,267美元。

歐洲在金融領域普及區塊鏈應用取得進取，Layer 1區塊鏈Algorand被選為支持意大利創新數字擔保平台Digital Sureties的公共區塊鏈。新平台預計將於2023年初推出，這將是歐盟成員國首次允許將區塊鏈技術用於銀行和保險擔保。Algorand是Digital Sureties平台使用的唯一公共區塊鏈。

澳洲：2023年諮詢加密服務商監管框架

FTX帝國急速爆煲暴露主要市場漏洞，連同連綿一年的加密貨幣寒冬，迫使監管機構加強對該行業的監管措施。

澳洲於上周三宣布2023年將建立加密服務提供商的許可和監管框架。澳洲政府預計，在2023年初公布計劃及發出諮詢文件，評估哪些數字資產應受金融服務法監管，以及制定適當的監管和許可設置以保護消費者。

該計劃內容會涉及加密生態系統的各方面，包括數字錢包、穩定幣、加密資產和中央銀行數字貨幣，亦會探討澳洲CBDC的政策，及研究與澳洲CBDC相關的經濟、法律、監管和技術考慮因素。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4297點，一周下跌1.3%；ix比特幣指數報4191點，一周上升0.9%；ix以太幣指數報11886點，一周下跌1.0%。ix 比特幣現價指數報17351點，一周上升0.9%；ix以太幣現價指數報1267點，一周下跌1.0%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 4297 -1.3%（-56） ix比特幣指數 4191 +0.9%（+39） ix以太幣指數 10886 -1.0%（-115） ix比特幣現價指數 17351 +0.9%（+162） ix比特幣現價指數 1267 -1.0%（-13） *截至2022年12月16日。為方便比較，3隻ix加密貨幣指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。ix加密貨幣現價指數系列為整個加密貨幣市場最具代表性的加密貨幣提供以美元實時計算的價格，指數以10間交易所（每季度檢討）的平均價格計算並每隔5秒更新一次。它們專為按市值計價使用而設計。

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