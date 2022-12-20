Pandora買滿指定金額送手鐲或項鏈；買2件華御結指定甜品即減$3

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Pandora：買滿指定金額 送手鐲/首飾盒/項鏈

踏入2022年年末，是時候慰勞辛苦了一整年的自己和摯愛。即日起至12月25日，Pandora推出限時滿額禮遇：

購物滿980元，獲贈「璀璨雪花飾扣925銀手鐲」乙隻；

購物滿1,480元，加贈限定首飾盒乙個；

購物滿1,980元，額外獲贈「璀璨雪花飾扣鍍14K玫瑰金手鐲」乙隻或指定項鏈乙條

購買：按此

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2. 華御結：聖誕優惠 買2件指定甜品即享3元優惠

華御結推出聖誕限定優惠，凡購買兩件指定甜品，即享3元折扣，適用商品包括提拉米蘇丸子杯、牛奶咖啡布甸、福岡甜王士多啤梨布甸和黃豆粉黑蜜蕨餅。

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3.Don Don Donki：聖誕新年驚安狂歡大放送



即日起至2023年1月3日，Don Don Donki推出「聖誕新年驚安狂歡大放送」，減價商品包括北海道芝士蛋糕、日本和牛西冷、卡樂B穀麥片等。

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撰文：hket小編

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