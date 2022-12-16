西九Macallan Experience 3階段展覽 與Bentley Motors聯乘威士忌壓軸登場

▲ 蘇格蘭龍頭大哥Macallan這個12月，在西九文化區藝術公園設立為期接近兩個月的Macallan Experience展覽。

去西九不單只是文化之旅，還可以是一趟體會釀酒藝術的尋幽探秘之旅。蘇格蘭龍頭大哥Macallan這個12月在西九文化區藝術公園設立為期接近兩個月的Macallan Experience展覽，除了有多處打卡位外，還展示其新推出的兩款威士忌，包括萬眾矚目、與汽車品牌Bentley Motors（賓利）聯乘的Macallan Horizon威士忌。

▲ 從M+博物館樓梯外的小路向下走，就可以見到西九文化區藝術公園Arts Pavilion展亭。（攝影：何小雲）

先說今次展覽其中一個主角——Harmony Collection系列的第二款佳釀會首先登場，此系列每年限量推出一款威士忌。今年發布的單一麥芽威士忌Macallan Harmony Collection Inspired by Intense Arabica威士忌，以埃塞俄比亞Arabica咖啡豆為靈感，而所使用的包裝更是原本將被丟棄的咖啡豆殼作材料，強調再利用及環保的理念。

▲ 這是第一階段展出的Harmony Collection Inspired by Intense Arabica威士忌，帶點咖啡風味不在話下。（圖片：酒莊提供）

至於另一主角則是明年1月才「露面」的Macallan Horizon威士忌，這是Macallan 與著名汽車品牌Bentley Motors合作，推出限量版單一麥芽威士忌。透過是次展覽，展示Macallan Horizon的雛形，並感受其獨特設計及非凡理念。Horizon打破了威士忌酒瓶的傳統垂直美學，採用了意想不到的180度水平旋轉玻璃瓶，沒有站立底座的原型設計。

此外，這款威士忌採用6種獨特的物料，全都是可升級再造、重新利用和符合環保標準的物料，其中包括來自Macallan前釀酒廠內已停用的小型烈酒蒸餾器回收的銅、從Bentley Motors製造過程中回收的鋁、木材、玻璃，以及也用於最近推出的Bentley Mulliner豪華旅行車，在當地採購的碳中和皮革。6種材料共同構成一個突破藝術界限的概念，從中可以窺見Macallan和Bentley Motors具有遠見的思維。

▲ 萬眾期待與Bentley Motors合作的Macallan Horizon威士忌。（圖片：酒莊提供）

Info

The Macallan Experience 展覽

日期：即日至2023年1月29日（分3階段）

第一階段：The Macallan Harmony Collection II系列（即日至12月18日）

第二階段：Project Leo（12月19日至2023年1月10日）

以短片形式訴說Ｍacallan前任董事總經理Janet Harbinson的傳奇故事， 她於1926年製作了如今在拍賣會上售出最具價值（2019年於蘇富比拍賣行以150萬英鎊售出）的一瓶烈酒——The Macallan Fine & Rare 1926年威士忌。

第三階段：The Macallan Horizon威士忌（2023年1月11日至29日）

地址：西九文化區藝術公園Arts Pavilion展亭

開放時間：11am-7:30pm（不同日子有不同的開放時間，要預先登記，詳情見登記網站）

登記網站：http://bit.ly/tmehk

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