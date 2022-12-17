  • 13°C
香港時間 : 20221217日 (週六) 22:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【斷捨離】避開常見慳錢誤區 專家建議理財斷捨離

個人增值 21:00 2022/12/17

分享：

分享：

理財斷捨離習慣 避開常見慳錢誤區

不少人希望在正職以外有額外之財，但受股票表現影響資產配置，根據美國財務規劃公司Edelman Financial Engines 2022年底最新調查，現在僅12%的美國人覺得自己夠富有，正是因為發現股市投資沒以前好。在目前經濟未明朗的環境下管理支出變得更為重要。

和錯誤理財習慣斷捨離
很多人都會認為自己已經很節儉，但實際上，有不少支出在生活中很可能是白白花費的。趁年尾做好斷捨離，新的一年也別再重犯。

小數怕長計，即使是看似必要的固定支出，亦不一定用得其所。《CNBC》理財專欄作家Megan Leonhardt指出，趁年底應該檢視按月收費的支出，例如當正在用無上限月費電訊套餐，應查看各月使用數據量最後剩餘多少，考慮適時將方案換成更平價的類型。另外，疫情時不少人也熱愛在家中看串流影音平台，和朋友夾份更有折扣，但重返辦公室工作後更加少看劇，月月照扣錢讓荷包不斷漏財，又指現在是時侯和不常看的訂閱內容斷捨離，只留下今年確實常常在看的串流平台、影音或課程訂閱內容就好。

多張信用卡能省錢？多數人刷出負債
根據統計，美國人本年第三季信用卡花費，為近20年來按季增長的新高，一季暴增15%，證明面臨物價齊漲時，不少人跌進刷卡陷阱。處理債務糾紛的美國律師Leslie Tayne指出，檢視一下信用卡使用狀況，適時剪卡也是理財重點之一。


她指出，雖然善用多張信用卡的獨家回饋是有機會能省錢，但實際上，她接觸過更多的是因此而許多欠債累累成習慣的人，當中不少人擁有10張以上，常常這張碌、另一張又碌，最後令支出早已超過儲蓄。若你手上有太多張信用卡，不如審視一下哪張卡今年沒怎麼用上，或者優惠早已不如往時，及時取消信用卡。

重新整理手上彈藥
重整一下手上的銀行及券商帳戶。不少人不時會轉錢到券商帳戶買股；或者因某間銀行的定期存款方案利息相對好，就開戶轉存，結果手上各類戶頭變多，「彈藥」亦分散在不同類型的帳戶。與其把錢分散四處，不如整理出資金做定期，或選擇適合的投資。 國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，2022年有不少投資人把資金投入美元定存，穩收利息，例如美國長短債，作明年投資規劃時，建議思考做調整。

最後，回想今年一些意外卻必要的大額支出，例如自己和親人的醫療費、汽車或者家居維修等。把每年意外支出預算，理性地納入新一年花費規劃，並在其他地方增加收入或節省，才能令理財計劃不易被意外打亂。

【理財要貼地】普通球衣都可升值10倍？點揀具升值潛力球衣？

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

新股市場回暖 4新股同日招股 一文睇新股攻略 孖展有咩風險/分貨機制係點、最新招股列表
2022/12/16
新股市場回暖 4新股同日招股 一文睇新股攻略 孖展有咩風險/分貨機制係點、最新招股列表
【理財智慧】22歲一定要懂的3條理財方程式 踏出財務自由第一步
2022/12/10
【理財智慧】22歲一定要懂的3條理財方程式 踏出財務自由第一步
FTX崩潰教了我們的4件事 投資前先做好100%損失的覺悟
2022/12/08
FTX崩潰教了我們的4件事 投資前先做好100%損失的覺悟
【理財大法】為2023年做好財務規劃　6大方法反思過去、計劃未來
2022/12/04
【理財大法】為2023年做好財務規劃　6大方法反思過去、計劃未來
外匯基金是什麼？首三季大虧損 為何大家都要關心它的表現？
2022/11/30
外匯基金是什麼？首三季大虧損 為何大家都要關心它的表現？
財富及資產管理 財富及退休規劃 定期存款 債券 美元 銀行 美國 電訊 信用卡 儲蓄

下一篇文章

【職場技巧】年尾打工仔傾Appraisal　如何同老闆傾加人工？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財要貼地】普通球衣都可升值10倍？點揀具升值潛力球衣？
【理財要貼地】普通球衣都可升值10倍？點揀具升值潛力球衣？
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／交稅優惠／報稅／扣稅（更新至12月6日）
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／交稅優惠／報稅／扣稅（更新至12月6日）
慳錢都有錯？ 盤點4種「因小失大」的金錢謬誤
慳錢都有錯？ 盤點4種「因小失大」的金錢謬誤
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】年尾打工仔傾Appraisal　如何同老闆傾加人工？
【職場技巧】年尾打工仔傾Appraisal　如何同老闆傾加人工？
理財StarTalk - 做YouTuber好好賺？　靠慳儲錢未畢業搬離父母　混血網紅J Lou：我唔想靠屋企
做YouTuber好好賺？　靠慳儲錢未畢業搬離父母　混血網紅J Lou：我唔想靠屋企
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款