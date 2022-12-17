【斷捨離】避開常見慳錢誤區 專家建議理財斷捨離

▲ 理財斷捨離習慣 避開常見慳錢誤區

不少人希望在正職以外有額外之財，但受股票表現影響資產配置，根據美國財務規劃公司Edelman Financial Engines 2022年底最新調查，現在僅12%的美國人覺得自己夠富有，正是因為發現股市投資沒以前好。在目前經濟未明朗的環境下管理支出變得更為重要。



和錯誤理財習慣斷捨離

很多人都會認為自己已經很節儉，但實際上，有不少支出在生活中很可能是白白花費的。趁年尾做好斷捨離，新的一年也別再重犯。



小數怕長計，即使是看似必要的固定支出，亦不一定用得其所。《CNBC》理財專欄作家Megan Leonhardt指出，趁年底應該檢視按月收費的支出，例如當正在用無上限月費電訊套餐，應查看各月使用數據量最後剩餘多少，考慮適時將方案換成更平價的類型。另外，疫情時不少人也熱愛在家中看串流影音平台，和朋友夾份更有折扣，但重返辦公室工作後更加少看劇，月月照扣錢讓荷包不斷漏財，又指現在是時侯和不常看的訂閱內容斷捨離，只留下今年確實常常在看的串流平台、影音或課程訂閱內容就好。



多張信用卡能省錢？多數人刷出負債

根據統計，美國人本年第三季信用卡花費，為近20年來按季增長的新高，一季暴增15%，證明面臨物價齊漲時，不少人跌進刷卡陷阱。處理債務糾紛的美國律師Leslie Tayne指出，檢視一下信用卡使用狀況，適時剪卡也是理財重點之一。



她指出，雖然善用多張信用卡的獨家回饋是有機會能省錢，但實際上，她接觸過更多的是因此而許多欠債累累成習慣的人，當中不少人擁有10張以上，常常這張碌、另一張又碌，最後令支出早已超過儲蓄。若你手上有太多張信用卡，不如審視一下哪張卡今年沒怎麼用上，或者優惠早已不如往時，及時取消信用卡。



重新整理手上彈藥

重整一下手上的銀行及券商帳戶。不少人不時會轉錢到券商帳戶買股；或者因某間銀行的定期存款方案利息相對好，就開戶轉存，結果手上各類戶頭變多，「彈藥」亦分散在不同類型的帳戶。與其把錢分散四處，不如整理出資金做定期，或選擇適合的投資。 國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，2022年有不少投資人把資金投入美元定存，穩收利息，例如美國長短債，作明年投資規劃時，建議思考做調整。



最後，回想今年一些意外卻必要的大額支出，例如自己和親人的醫療費、汽車或者家居維修等。把每年意外支出預算，理性地納入新一年花費規劃，並在其他地方增加收入或節省，才能令理財計劃不易被意外打亂。

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