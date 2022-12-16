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【理財要貼地】普通球衣都可升值10倍？點揀具升值潛力球衣？

個人增值 18:16 2022/12/16

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4年一次的世界盃已接近尾聲，究竟最終哪一隊勝出？周日晚12月18日便有分曉。大家有沒有通宵達旦睇波？或者買球衣支持自己喜歡的球隊？今集【理財要貼地】請來過千件球衣收藏家，以及球衣店主，分享收藏球衣的竅門，由兩位專家講你知升值潛力有幾大，以及建議入手時機，還會教你分辨真假球衣。

立即收看：https://video.hket.com/video/3423253

過千球衣收藏家    90年代球衣起碼升2

球衣收藏家Mino收藏球衣數量過千件，作爲謝拉特「擁躉」，Mino也曾在謝拉特離開利物浦時，幫球迷會設計特別版球衣致謝他。過千件球衣每一件都是他的「心頭好」，有人試過在網上以高兩、三倍價錢，想買他一套95至96年利物浦訓練球衣，但他最後都不肯割愛。他估計90年代的球衣價值起碼是以前的2倍。而其中一件98至99年度利物浦長袖白色球衣，現時已經很難找到。

    點擊圖片放大

球衣保養謹記防濕

每一件球衣Mino都很愛護，他指出保養球衣並不容易。他試過有些球衣即使完全沒有穿過，也沒有剪牌就放入膠袋保存，最後球衣還是有破損，字體黏在膠袋上。自此，他學會保養球衣。由於天氣太潮濕，他會放防潮珠、牛油紙或者竹碳，以及用不織布袋分隔球衣，甚至有時會將球衣「吹風」，幫助球衣「防濕」。

球衣可以升值10

由單純喜歡收藏愛隊球衣，到最後開了球衣店的NO.7 SOCCER店主林民俊，開舖17年，講到其中一件最喜歡的球衣，就是98年日本門將川口能活的球衣，火圖案的配搭，再加上日本第一次打入世界盃決賽周，這件球衣別具意義，當時市價一千多元，現時已升價過萬元，升值10倍。

球衣升值條件：球員受歡迎程度、球衣款式、比賽成績

林民俊指出，如果想球衣有升值潛力就不要剪吊牌，並且要留意幾個條件，包括球員受歡迎程度、球衣款式、比賽成績。他提及美斯和C朗，無論效力國家隊或者球會，都已差不多掛靴，兩位球星近年的球衣，他都建議大家收藏。如C朗和美斯退役，他認爲暫時有收藏價值的球衣，有麥巴比或者曼城的夏蘭特，「這兩個新星比較有潛力。」

另外款式方面，林民俊表示今屆世界盃，日本隊球衣的設計採用摺紙風格，再配搭黃色字體，球衣款式都不錯。

他强調想球衣升值，比賽成績都是其中一個條件，「如果真是捧到盃的，好像上屆冠軍法國隊的一星球衣，現在就比較難找到，今屆無論最後那隊球隊奪冠，其實都建議收藏其球衣。」

林民俊也介紹了一件96年歐國盃施丹球衣，他指出這件球衣集所有升值條件於一身。首先款式配搭方面，譬如有綁繩、由紅白藍作爲主色，再細緻一些，衣服會有暗花，再加上是96年歐國盃施丹球衣，他認爲「這球衣的潛力比較高。」

球衣分真假   第一步看是否有獨特Product Code

買東西最怕買到假貨。林民俊也分享每件球衣都有紙牌，球迷可透過上面獨特的Product code，在Google搜尋數字，找到衣服款式，這是分辨真假球衣的第一步。

詳情可以收看《理財要貼地》，下集見！

記者： 鄺錦蓉

 

 

 

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欄名 : 理財要貼地

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