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【聖誕節2022】WeChat Pay HK聖誕精明消費攻略　集餐飲、外賣平台、生活百貨、戲院等優惠

精明消費 17:40 2022/12/16

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WeChat Pay HK公布多項聖誕精明消費攻略，參與商戶種類包羅萬有，包括餐飲、生活百貨、信用卡、戲院等優惠。

即日起，用戶使用 WeChat Pay HK於多家商戶消費，即可享用一系列精彩購物優惠，用戶只需打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠專區」就可以瀏覽並換取產品優惠券。用戶亦可以打開「優惠專區」裡面的「熱門外賣餐飲禮品券」橫幅，就可用優惠價格購買各大熱門品牌電子現金券，最高更可享8折優惠。而透過 WeChat Pay HK 成功與合作銀行或信用卡開戶，有機會賺高達1,700元迎新禮遇。

餐飲優惠

  • Jollibee

即日起至2023年1月31日，用戶惠顧正價食品滿50元或以上即送薯蓉

  • KFC

即日起至2022年12月31日，用戶可以優惠價18元購買6件上校雞寶

  • 吉野家

-即日起至2022年12月31日，用戶惠顧滿80元減8元現金券，適用於早上11點半後惠顧任何正價食品
-即日起至2022年12月31日，用戶惠顧滿30元減3元現金券，適用於早餐或下午茶

外賣平台

  • Deliveroo

即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價97元；原價50元電子現金券，特價48.5元

  • foodpanda

即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價97元；原價50元電子現金券，特價48.5元

生活百貨

  • HKTVMall

即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價96元；原價50元電子現金券，特價48元

  • 759阿信屋

即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價96元；原價50元電子現金券，特價48元

  • 日本城

即日起至2022年12月31日，原價50元電子現金券，特價45元

睇戲優惠

  • 嘉禾院線

即日起至2022年12月31日，原價50元電子現金券，特價40元

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欄名 : 消費錦囊

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