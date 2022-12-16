【聖誕節2022】WeChat Pay HK聖誕精明消費攻略　集餐飲、外賣平台、生活百貨、戲院等優惠

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【交稅2022】交稅賺現金回贈1500元/ 3萬yuu分/ $8888免找換簽賬額 各銀行優惠一覽（新增中銀香港）
WeChat Pay HK公布多項聖誕精明消費攻略，參與商戶種類包羅萬有，包括餐飲、生活百貨、信用卡、戲院等優惠。
即日起，用戶使用 WeChat Pay HK於多家商戶消費，即可享用一系列精彩購物優惠，用戶只需打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠專區」就可以瀏覽並換取產品優惠券。用戶亦可以打開「優惠專區」裡面的「熱門外賣餐飲禮品券」橫幅，就可用優惠價格購買各大熱門品牌電子現金券，最高更可享8折優惠。而透過 WeChat Pay HK 成功與合作銀行或信用卡開戶，有機會賺高達1,700元迎新禮遇。
餐飲優惠
即日起至2023年1月31日，用戶惠顧正價食品滿50元或以上即送薯蓉
即日起至2022年12月31日，用戶可以優惠價18元購買6件上校雞寶
-即日起至2022年12月31日，用戶惠顧滿80元減8元現金券，適用於早上11點半後惠顧任何正價食品
-即日起至2022年12月31日，用戶惠顧滿30元減3元現金券，適用於早餐或下午茶
外賣平台
即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價97元；原價50元電子現金券，特價48.5元
即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價97元；原價50元電子現金券，特價48.5元
生活百貨
即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價96元；原價50元電子現金券，特價48元
即日起至2022年12月31日，原價100元電子現金券，特價96元；原價50元電子現金券，特價48元
即日起至2022年12月31日，原價50元電子現金券，特價45元
睇戲優惠
即日起至2022年12月31日，原價50元電子現金券，特價40元
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欄名 : 消費錦囊