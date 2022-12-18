學習撲克有助事業成功？ 億萬富翁：4種撲克技巧尤為重要

白手起家的億萬富翁Jenny Just對於想在商業上取得成功的女士提出一些簡單的建議：學習撲克牌。



Just是54歲的金融公司PEAK6 InvestmentsPEAK6 Investments 的聯合創始人，早些年她在芝加哥擔任期權交易員，其後在1997年，與丈夫共同創立了這家公司。據CNBC指，在過去幾十年，她一直在學習戰略思維、風險管理和信心方面的經驗教訓。



這些東西她曾經學習得非常艱難，經過一次又一次的試錯。但幾年前，當她和女兒一起學習撲克時，她突然發覺這些策略非常熟悉，就是自己平時做的事情。於是這為她的新事業Poker Power鋪平了道路，這是一個旨在向所有年齡段的女性提供撲克教學的虛擬研討會。她說，這款遊戲可以培養女性發展事業和在職場取得成功所需的技能。Just表示，以下4種技能尤為重要：

1.資金配置

在撲克遊戲中，成功並不一定來自贏得一手牌。相反，你需要知道何時將資金分配給可能獲勝的地方、何時等待和在遊戲的後半段如何承擔風險。Just説道，簡而言之，玩撲克可以幫助更流利使用金錢語言，如果想在談判台上佔有一席之地，這點非常重要。



2.戰略

Just説道，當你習慣於閱讀對手、虛張聲勢和預測可能的結果時，您將逐步完成三個級別的戰略制定。



第一級，在大多數休閒玩家競爭的地方，這時主要關注自己手中的牌，以及是否加注對手的賭注或棄牌。其後，你的視野會擴大，會考慮你的對手可能有什麽牌，這樣你可以分析自己獲勝的可能性有幾大。當開始分析可能性時，其實這就是商業談判的必要技能。最後，會開始問自己對手可能認為自己有哪些牌。這是職業選手和頂級談判者的領域，這時其實正在練習一種複雜的、不斷變化的思維過程，體驗到隨着新信息的收集，權力和影響力是如何變化的。



最後一級是以職業為中心的領導能力和談判技巧相關。最好的談判者就像撲克牌台上最擅長講故事的人，他們會巧妙地編織一個故事來施加壓力、虛張聲勢並最終獲勝。



3.風險的信心

Just還説道，思考戰略建立在獲得大量信息的基礎上。下一步就是建立足夠的信心運用這些有效信息去計算風險。對於很多女性而言，第一次坐在撲克牌台前是極具挑戰性的。據Power Poker估計，全世界有超過1.2億人玩撲克，但其中只有10%是女性。



要培養自己的風險承受能力，不是直接就去承擔巨大的風險，而是在較低風險的情況下承擔較小的風險，以獲得學習經驗。她對於撲克的新玩家和新職業人的建議是，儘早承擔更多的風險，當在經歷風險的過程中，經驗教訓也會隨著時間的推移而累積。因此，愈早承擔更多風險，就能更快地獲得更多的成長和更廣闊的視野。



4.風險管理

一旦學習了冒險，就需要學會管理自己所承擔的風險。如果確定贏牌的機率正在迅速下降，可能需要轉變策略，而不是將自己挖到更深的洞中。



Just說道，她在芝加哥作為一名年輕的期權交易員學習了風險管理，並發現它在撲克中很有用。但她說，這是一項很難掌握的技能，人們很容易受到誘惑，常常透過在第一個策略上加倍下注而不是改變路線來挽回最初的損失。



【理財要貼地】普通球衣都可升值10倍？點揀具升值潛力球衣？

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經