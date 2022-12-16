特朗普轉軚推個人形象NFT 買滿呢個價錢可共進晚餐

最近虛擬資產市場刮起凜冽寒風，美國前總統特朗普以往亦對加密貨幣持負面態度，往年更曾公開指出不喜歡加密貨幣的他，最近卻轉軚，在自家社交媒體網站TruthSocial宣布發行45000個非同質化代幣（Non-Fungible Token，簡稱NFT），包括多款NFT作品收藏，當中，特朗普以不同造型現身，例如超級英雄風格打扮﹑西部牛仔及太空人造型等，發布不足一日已經售罄。

買滿4455美金能與特朗普共進晚餐

特朗普形容自己的NFT猶如著名的棒球卡，每個售價只需99美元（約770港元），NFT在Polygon平台上鑄造，可以用以太幣（ETH）或法定貨幣購買。購買NFT有機會贏得1,000種獎賞，買滿45個NFT，即花費4455美元更可獲特朗普晚宴門票，另外亦有個人簽名、共同打高爾夫球運動等機會。

造勢原來賣NFT而不是競選

特朗普日前揚言，將宣布「重磅消息」造勢，正當大家以為與競選有關的消息時，特朗普揭盅原來是要賣自己的NFT。有名人笑言，特朗普2024總統競選團隊資金措募計劃似乎仍未達標，更有人提出特朗普根本不想參選。而根據網站聲明，特朗普稱售賣NFT所得收入不會用於其政治競選活動。

特朗普曾公開抨擊加密貨幣

去年12月他在接受福克斯商業頻道採訪時多次批評加密貨幣，稱其為“非常危險的事情”，直指自己並不喜歡加密貨幣，形容加密貨幣是一件非常危險的事物（a very dangerous thing），指出加密貨幣泡沫或將會以前所未有的形式爆破，屆時科網泡沫爆破與其相比都只會小兒科，又指仍然只喜愛美元而非其他貨幣。

今年二月，特朗普妻子梅拉尼婭則進軍NFT市場，拍賣數位藝術品，最終獲5名買家出價，並以1,800個SOL幣成交，當時價值約為18.5萬美元。

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經