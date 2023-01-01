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【高息定期】12個月港元定期最高5.1厘 存息5厘漸見頂？ 專家︰分3部分抓緊高息的尾巴

收息攻略 08:30 2023/01/01

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環球央行加息，令銀行的定期存款年利率在今年升至5厘水平，多年來罕見。然而，美聯儲已經開始放緩加息幅度，點陣圖亦顯示利率高位或在2024年下降，即2023年可能見加息終章。近日多家銀行在定期存款上已採取「短加長減」的策略，甚至全面減息。存款息是否已見頂？

分3部分抓緊高息的尾巴

中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀接受本網訪問時指出，銀行存款一年5厘的水平算高，考慮美國會繼續加息定存年利率會有再上升的機會，可能升至5.5厘。她不建議目前把手上所有資金投入長期定存，以免錯過及後利息上升的機會。她建議有充裕資金的人把資本平衡地分配，分散地投入長中短的定期存款，按3分1的比率分別投入1個月、3個月及1年期的定期存款。

她提醒讀者亦要因應個人財務狀況考慮，例如是計劃明年需要動用一筆錢出國留學的人，經評估有沒有充足流動資金及應急錢後，可考慮做短期定存獲利。

如果有想鎖定較長期、又較高息的回報，以下列出不同銀行、不同存款門檻的12個月港元定期，目前最高有5.1厘，低門檻也有接近5厘。

圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

12個月港元定期存款

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低門檻最高4.8厘

如果存款額是不足10萬元，最高息的是創興銀行的4.8厘，需要在網上渠道開立，但不論新舊資金。

工銀、星展及交銀都有4.7厘，留意它們都是需要在網上開立才有4.7厘。

10萬-50萬元  最高5.1厘  

富邦近日降低5.1厘高息的門檻，起存額由100萬元降至20萬元，但條件是個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立。

把存款額增加，同一間銀行可以有更高息，例如創興銀行，如果稍為加至50萬元起存，最高年息由4.8厘加至5.05厘，而且同樣是不論新舊資金。以50萬元計，存一年賺息$25,250。

如果存款額是20萬元，華僑永亨也能提供4.8厘，存一年賺息9600元，但需為「宏富理財」客戶。

如果存款額只有剛好10萬元，創興也能提供4.9厘，但條件就有所不同，需以新資金並且在分行開立。另外，東亞銀行也能提供4.7厘，條件也是以新資金在分行開立。

100萬元或以上  一年賺息5.1萬

如果有100萬元或以上想做定期，也是富邦的5.1厘最高，存一年可賺息5.1萬元。

南洋商業銀行本來提供最高5.3厘，近日已減至5厘，起存額要100萬元，且需為特選客戶。如何才能成為南商的特選客戶？除了成為「南商理財」或發薪客戶等，親臨啟德分行的客戶也算是特選客戶，香港身份證號碼有「7」或「3」字也可以。以100萬元起存額計，存一年可賺息5萬元。

 

本文最後更新日期︰2022年12月30日

 

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

撰文︰廖毅然、蕭佩鈴

想知更多，即睇【高息定期每日更新

盤點3個月港元定期 最高5.1厘門檻降低 本周5銀行減息 仍有3間達5厘（12月22日更新）

盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月22日更新）

10萬元做港元定期 最高5.14厘即將到期 11銀行4.5厘以上（12月29日更新）

50萬元做定期存款 5間銀行有5厘或以上 8間最少4.8厘（12月29日更新）

 

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欄名 : 存款收息

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