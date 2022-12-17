【高息定期】抓緊高息的尾巴 盤點12個月港元定期 最高5.3厘 明年或見加息終章

環球央行加息，令銀行的定期存款年利率在今年升至5厘水平，多年來罕見。然而，美聯儲已經開始放緩加息幅度，點陣圖亦顯示利率高位或在2024年下降，即明年可能見加息終章。近日多家銀行在定期存款上已採取「短加長減」的策略，如果有一筆錢想鎖定較長期、又較高息的回報，以下列出不同銀行、不同存款門檻的12個月港元定期，目前最高有5.3厘，低門檻最高也有5厘。

圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

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12個月港元定期存款

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低門檻最高4.8厘

眾安銀行雖然有5厘，但其加息券暫時就在12月17日到期。撇除眾安，如果存款額是不足10萬元，最高息的是信銀國際及創興銀行的4.8厘，兩者都需要在網上渠道開立，但信銀需要新資金，創興則不論新舊資金。

工銀、星展、交銀及大眾銀行都有4.7厘，留意前三者都是需要在網上開立才有4.7厘。

10萬-50萬元 最高5.05厘

把存款額增加，同一間銀行可以有更高息，例如創興銀行，如果稍為加至50萬元起存，最高年息由4.8厘加至5.05厘，而且同樣是不論新舊資金。以50萬元計，存一年賺息$25,250。

如果存款額是20萬元，華僑永亨也能提供5厘，存一年賺息1萬元，但需為「宏富理財」客戶。

如果存款額只有剛好10萬元，創興也能提供4.9厘，但條件就有所不同，需以新資金並且在分行開立。另外，東亞銀行也能提供4.7厘，條件也是以新資金在分行開立。

100萬元或以上 最高5.3厘 一年賺息26.5萬

如果有100萬元或以上想做定期，暫時以南洋商業銀行的5.3厘最高，但條件不低，起存額要500萬元，且需為特選客戶。如何才能成為南商的特選客戶？除了成為「南商理財」或發薪客戶等，親臨啟德分行的客戶也算是特選客戶。以500萬元起存額計，存一年可賺息26.5萬元。

若剛好是100萬元，則以富邦的5.1厘最高，新資金或兌換資金便可，存一年賺息5.1萬元。

你以為南商的500萬元起存額已是全城最高的門檻嗎？工銀亞洲目前提供的12個月5厘，需要1000萬元起存額。可謂高處未算高。

不過上述可能都是短期優惠，因為南商最初是5.4厘，近日減至5.3厘，未知下周會否再有變動；工銀亞洲的5厘也是短暫的優惠。富邦的5.1厘暫時優惠期至本月底，未知下月會否再續。

本文最後更新日期︰2022年12月17日

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撰文︰廖毅然

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盤點3個月港元定期 最高5.2厘 3銀行有5厘 本周9銀行加息（12月15日更新）

盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月15日更新）

10萬元做港元定期 12個月5厘只限本周 6個月最高5厘 3個月4.88厘（12月16日更新）

50萬元做定期存款 4間銀行達5厘水平 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月16日更新）

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