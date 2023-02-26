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【港元定期存款】12個月或以上最高4.08厘 賺息$44,200 兩銀行重返4厘（2月24日更新）

收息攻略 08:34 2023/02/26

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高息定期或已接近「水尾」，近日多間銀行輕微上調定期存款年利率，是大家趁機鎖定長期優惠的好機會。綜觀12個月或以上存期，目前最高有4.08厘，全期賺息$44,200，以低風險資產而言仍極具吸引力。今年環球市況仍然雲譎波詭，大家把資金博股市反彈之餘，1年期(或以上)的定期存款可作防守之用。

以下列出不同銀行、不同存款門檻的長期港元定存，除了南商及招商永隆有特別註明，其他全為12個月存期。圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

12個月或以上港元定期存款

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12個月4厘  兩銀行重返4厘
信銀國際的網上新資金定存一向是不同存期的低門檻之選，雖然其12個月港元定存也從高峰4.8厘減下來，一度減至3.95厘，但本周又重回4厘，每存1萬元就賺息400元，是目前12個月存期中最高息的，而且門檻只1萬元新資金。

除了信銀，今日也新增一間銀行重返4厘水平，是大新銀行，不過需要100萬元新資金，且要指定戶口並到分行開立。以百萬元計，一年賺息多達4萬元。

兩間3.95厘
有部分銀行都貼近4厘，例如東亞銀行及交銀香港均為最高3.95厘，它們的起存額都不高，均為2萬元。創興銀行為最高3.9厘，起存額為50萬元，不論新舊資金，也沒指定客戶要求，不過需在網上開立。

花旗銀行也悄悄後來居上，12個月存期最新為3.85厘，不設最低存款額。而本周大眾銀行與華僑永亨都雙雙減至3.8厘，與星展一樣。

1年以上最高4.08厘  每月派息$3400
1年期以上的選擇不多，暫只有南洋商業銀行及招商永隆提供，其中南商的息率高達4.08厘，存期為13個月，特點是月月派息，以100萬元起存額計，相當於每月派約3400元，全期共收息逾4.4萬元。其特選客戶需為南商理財 / 發薪客戶 / 港漂客群 / 醫生 / 教聯會員 / 尖沙咀分行客戶。

若非特選客戶，所有個人客戶的起存額為50萬元，年利率則為3.98厘，以100萬元計也收息逾4.3萬元。

 

本文最後更新日期︰2023年2月24日

撰文︰廖毅然

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