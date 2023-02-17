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【港元定期存款】12個月存期最高4.1厘 逾10銀行超過3.8厘（2月17日更新）

收息攻略 13:10 2023/02/17

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環球央行加息，令銀行的定期存款年利率在去年升至5厘水平，多年來罕見。然而，美聯儲已經開始放緩加息幅度，點陣圖亦顯示利率高位或在2024年下降，即2023年可能見加息終章。近日多家銀行都減存息，港元定存而言，5厘高息已盡數到期或撤走，目前12個月港元定期最高為4.1厘，雖然已從高峰減下來，但始終是年回報達4厘的穩陣資產，不可忽視。

以下列出不同銀行、不同存款門檻的12個月港元定期。圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

12個月港元定期存款

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低門檻兩間4厘 一年賺息$8,000

招商永隆銀行最高4.1厘的門檻雖然達500萬元，但如果1萬元起存，12個月存期也有4厘，屬低門檻之中最高息。

華僑永亨銀行也有即將到期的優惠，雖然起存額20萬元不算高，但需要是宏富理財客戶的新資金，所以設有一定門檻。若以20萬元計算，一年仍可賺息8000元。

信銀國際的網上新資金定存一向是不同存期的低門檻之選，雖然其12個月港元定存也從高峰4.8厘減下來，但最新仍有3.95厘，每存1萬元就賺息395元，是低風險資產中不可多得的。

如果起存額提升至50萬元，創興銀行及大眾銀行都有4厘。前者更是不論新舊資金，但限於網上或手機銀行開立。

傳統銀行減息之際，有虛擬銀行則新推定存優惠，以往只集中吸納活期存款的Mox Bank，每周新增定期存款產品，12個月存期有3.9厘，起存額只需1元，即幾乎不設門檻，而且標榜免收任何提前取款費用，不過若提前取款，當然也沒有利息。

100萬元起存  息率優勢擴大

定期存款本金愈多，年利率相應愈高，目前12個月存期，若起存額在100萬元甚至更多，銀行普遍有加息。全城最高的銀行是招商永隆，起存額若為100萬元有4.05厘，如果達500萬元則為4.1厘，暫為此存期的最城最高。以500萬元計算，一年賺息20.5萬元之多，但限手機銀行開立。

工銀亞洲若有300萬元起存，年利率都較低起存額有所增加，但本周減下來後，目前12個月存期最高為3.65厘。

富邦銀行反而在本周加息，12個月存期，目前最高3.6厘，起存額為50萬元新資金，但要經手機銀行開立。如果是現有資金，100萬元起存也有最高3.5厘。

 

本文最後更新日期︰2023年2月17日

撰文︰廖毅然

 

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