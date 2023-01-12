  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定期存款】盤點12個月存期 最高5.1厘 3個方法抓緊5厘高息 一年賺息15萬元

收息攻略 17:38 2023/01/12

分享：

分享：

環球央行加息，令銀行的定期存款年利率在近月升至5厘水平，多年來罕見。然而，美聯儲已經開始放緩加息幅度，點陣圖亦顯示利率高位或在2024年下降，即2023年可能見加息終章。近日多家銀行都減存息，但12個月港元定期最高仍有5.1厘，且有3個方法可以鎖住5厘高息，

如果有想鎖定較長期、又較高息的回報，以下列出不同銀行、不同存款門檻的12個月港元定期，目前最高有5.1厘，低門檻也有接近5厘。

圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

12個月港元定期存款

    點擊圖片放大
    +2

3個方法抓緊5厘的尾巴

目前有2間銀行提供5厘高息，3個方法可以賺走5厘，起存額最低20萬元，最高300萬元，可謂豐儉由人。

最低存款額要求是富邦的5.1厘，只要是個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立。存20萬元，一年賺息$10,200。

第二個方法是富邦銀行的5厘，不用新資金，現有資金便可，但起存門檻上升至100萬元，且同樣要經手機銀行開立。存100萬元，一年賺息5萬元。

第三個方法起存額要求最高，要300萬元，是南商銀行的5厘優惠。雖說是特選客戶專享，但其實所謂特選客戶門檻不高，只要是香港身分證號碼含有「7」或「3」的客戶/南商理財客戶/發薪客戶/港漂客群/醫生/教聯會員/到啟德分行的客戶都可以。存300萬元，一年賺息15萬元。

低門檻最高4.7厘

如果存款額是不足10萬元，最高息的是東亞銀行的4.8厘，不過需為指定理財戶口新客戶。

如果不想被指定戶口束縛，可考慮信銀國際的4.5厘，工銀亞洲、星展及招商永隆的4.4厘，以上都需在電子渠道開立。

分3部分鎖定高息存款

中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀接受本網訪問時指出，銀行存款一年5厘的水平算高，考慮美國會繼續加息定存年利率會有再上升的機會，可能升至5.5厘。她不建議目前把手上所有資金投入長期定存，以免錯過及後利息上升的機會。她建議有充裕資金的人把資本平衡地分配，分散地投入長中短的定期存款，按3分1的比率分別投入1個月、3個月及1年期的定期存款。

她提醒讀者亦要因應個人財務狀況考慮，例如是計劃明年需要動用一筆錢出國留學的人，經評估有沒有充足流動資金及應急錢後，可考慮做短期定存獲利。

 

本文最後更新日期︰2023年1月12日

 

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

撰文︰廖毅然、蕭佩鈴

想知更多，即睇【港元定期存款2023 渣打加完又減 慎防偽高息 1星期港元定存高見10.9厘 實際賺息只有「廿蚊張」？

3個月港元定期存款 14間銀行退守4厘 最高4.88厘優惠延至月底 百萬元本金仍賺息1萬（1月12日更新）

6個月港元定期 最高4.9厘 存百萬賺息$24,500 6間銀行4.5厘以上（1月12日更新）

活期存款比定存更高息 星展3個月5.5厘 信銀單月7.28厘 渣打馬拉松、建行月月增息都有加息

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

6個月港元定期 最高4.9厘 存百萬賺息$24,500 6間銀行4.5厘以上（1月12日更新）
今日
6個月港元定期 最高4.9厘 存百萬賺息$24,500 6間銀行4.5厘以上（1月12日更新）
3個月港元定期存款 14間銀行退守4厘 最高4.88厘優惠延至月底 百萬元本金仍賺息1萬（1月12日更新）
今日
3個月港元定期存款 14間銀行退守4厘 最高4.88厘優惠延至月底 百萬元本金仍賺息1萬（1月12日更新）
港元定期存款2023 渣打加完又減 慎防偽高息 1星期港元定存高見10.9厘 實際賺息只有「廿蚊張」？
今日
港元定期存款2023 渣打加完又減 慎防偽高息 1星期港元定存高見10.9厘 實際賺息只有「廿蚊張」？
活期存款比定存更高息 星展3個月5.5厘 信銀單月7.28厘 渣打馬拉松、建行月月增息都有加息
2023/01/10
活期存款比定存更高息 星展3個月5.5厘 信銀單月7.28厘 渣打馬拉松、建行月月增息都有加息
【外幣定期】4大行爭相加息 短息見13.9厘 澳元加幅最大 長息最高3.9厘
2023/01/10
【外幣定期】4大行爭相加息 短息見13.9厘 澳元加幅最大 長息最高3.9厘
人民幣定期存款 外幣定期存款 見頂 財富及資產管理 拆息 減息 加息 儲蓄 儲蓄產品 長期存款

下一篇文章

6個月港元定期 最高4.9厘 存百萬賺息$24,500 6間銀行4.5厘以上（1月12日更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【外幣定期】4大行爭相加息 短息見13.9厘 澳元加幅最大 長息最高3.9厘
【外幣定期】4大行爭相加息 短息見13.9厘 澳元加幅最大 長息最高3.9厘
6個月港元定期 最高4.9厘 存百萬賺息$24,500 6間銀行4.5厘以上（1月12日更新）
6個月港元定期 最高4.9厘 存百萬賺息$24,500 6間銀行4.5厘以上（1月12日更新）
3個月港元定期存款 14間銀行退守4厘 最高4.88厘優惠延至月底 百萬元本金仍賺息1萬（1月12日更新）
3個月港元定期存款 14間銀行退守4厘 最高4.88厘優惠延至月底 百萬元本金仍賺息1萬（1月12日更新）
港元定期存款2023 渣打加完又減 慎防偽高息 1星期港元定存高見10.9厘 實際賺息只有「廿蚊張」？
港元定期存款2023 渣打加完又減 慎防偽高息 1星期港元定存高見10.9厘 實際賺息只有「廿蚊張」？
活期存款比定存更高息 星展3個月5.5厘 信銀單月7.28厘 渣打馬拉松、建行月月增息都有加息
活期存款比定存更高息 星展3個月5.5厘 信銀單月7.28厘 渣打馬拉松、建行月月增息都有加息
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款