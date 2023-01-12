【港元定期存款】盤點12個月存期 最高5.1厘 3個方法抓緊5厘高息 一年賺息15萬元

環球央行加息，令銀行的定期存款年利率在近月升至5厘水平，多年來罕見。然而，美聯儲已經開始放緩加息幅度，點陣圖亦顯示利率高位或在2024年下降，即2023年可能見加息終章。近日多家銀行都減存息，但12個月港元定期最高仍有5.1厘，且有3個方法可以鎖住5厘高息，

如果有想鎖定較長期、又較高息的回報，以下列出不同銀行、不同存款門檻的12個月港元定期，目前最高有5.1厘，低門檻也有接近5厘。

圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

12個月港元定期存款

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3個方法抓緊5厘的尾巴

目前有2間銀行提供5厘高息，3個方法可以賺走5厘，起存額最低20萬元，最高300萬元，可謂豐儉由人。

最低存款額要求是富邦的5.1厘，只要是個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立。存20萬元，一年賺息$10,200。

第二個方法是富邦銀行的5厘，不用新資金，現有資金便可，但起存門檻上升至100萬元，且同樣要經手機銀行開立。存100萬元，一年賺息5萬元。

第三個方法起存額要求最高，要300萬元，是南商銀行的5厘優惠。雖說是特選客戶專享，但其實所謂特選客戶門檻不高，只要是香港身分證號碼含有「7」或「3」的客戶/南商理財客戶/發薪客戶/港漂客群/醫生/教聯會員/到啟德分行的客戶都可以。存300萬元，一年賺息15萬元。

低門檻最高4.7厘

如果存款額是不足10萬元，最高息的是東亞銀行的4.8厘，不過需為指定理財戶口新客戶。

如果不想被指定戶口束縛，可考慮信銀國際的4.5厘，工銀亞洲、星展及招商永隆的4.4厘，以上都需在電子渠道開立。

分3部分鎖定高息存款

中國通海私人財富管理董事總經理張佩儀接受本網訪問時指出，銀行存款一年5厘的水平算高，考慮美國會繼續加息定存年利率會有再上升的機會，可能升至5.5厘。她不建議目前把手上所有資金投入長期定存，以免錯過及後利息上升的機會。她建議有充裕資金的人把資本平衡地分配，分散地投入長中短的定期存款，按3分1的比率分別投入1個月、3個月及1年期的定期存款。

她提醒讀者亦要因應個人財務狀況考慮，例如是計劃明年需要動用一筆錢出國留學的人，經評估有沒有充足流動資金及應急錢後，可考慮做短期定存獲利。

本文最後更新日期︰2023年1月12日

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

撰文︰廖毅然、蕭佩鈴

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3個月港元定期存款 14間銀行退守4厘 最高4.88厘優惠延至月底 百萬元本金仍賺息1萬（1月12日更新）

6個月港元定期 最高4.9厘 存百萬賺息$24,500 6間銀行4.5厘以上（1月12日更新）

活期存款比定存更高息 星展3個月5.5厘 信銀單月7.28厘 渣打馬拉松、建行月月增息都有加息

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