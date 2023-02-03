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【港元定期存款】抓住4厘尾巴 盤點12個月存期 最高4.2厘 10銀行尚有4厘水平（2月3日更新）

收息攻略 11:18 2023/02/03

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環球央行加息，令銀行的定期存款年利率在去年升至5厘水平，多年來罕見。然而，美聯儲已經開始放緩加息幅度，點陣圖亦顯示利率高位或在2024年下降，即2023年可能見加息終章。近日多家銀行都減存息，港元定存而言，5厘高息已盡數到期或撤走，目前12個月港元定期最高為4.3厘，低門檻最高4.2厘，雖然已從高峰減下來，但始終是年回報達4厘以上的穩陣資產，不可忽視。

以下列出不同銀行、不同存款門檻的12個月港元定期。圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

12個月港元定期存款

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低門檻最高4.2厘

信銀國際的網上新資金定存一向是不同存期的低門檻之選，雖然其12個月港元定存也從高峰4.8厘減下來，但最新仍有4.2厘，每存1萬元就賺息420元，是低風險資產中首選。

創興銀行的4.1厘也值得推介，因為它是不論新舊資金皆可，如果起存額是50萬元以下為3.9厘，50萬元或以上有4.1厘，條件是要在網上或手機銀行開立。

如果起存額是5萬元或以下，滙豐及匯立銀行都有4.1厘，當中滙豐要求是尚玉或卓越理財客戶；匯立則為虛銀，沒有指定戶口要求。

另外，工銀亞洲、東亞銀行、中銀香港、招商永隆的起存額5萬元或以下都有4厘，但條件不一，部分要指定戶口，部分須在分行或網上開立，讀者要留意上圖。

100萬元起存  息率優勢擴大

定期存款本金愈多，年利率相應愈高，目前12個月存期，若起存額在100萬元甚至更多，銀行普遍有加息。全城最高的銀行是南商，起存額若為100萬元有4.2厘，若加至500萬元，有4.3厘，一年賺息21.5萬元。不過需為南商理財客戶新資金。

招商永隆客戶的起存額若提升至500萬元，12個月也加至4.1厘。工銀亞洲客戶的起存額若有300萬元，又是理財金戶口，年利率也加至4.2厘。

 

本文最後更新日期︰2023年2月3日

撰文︰廖毅然

 

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