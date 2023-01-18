【港元定期存款】守住4厘高息 盤點12個月存期 最高4.6厘 15銀行4厘以上（1月18日更新）

環球央行加息，令銀行的定期存款年利率在去年升至5厘水平，多年來罕見。然而，美聯儲已經開始放緩加息幅度，點陣圖亦顯示利率高位或在2024年下降，即2023年可能見加息終章。近日多家銀行都減存息，港元定存而言，5厘高息已盡數到期或撤走，目前12個月港元定期最高為4.6厘，低門檻最高4.55厘，雖然已從高峰減下來，但始終是年回報達4厘以上的穩陣資產，不可忽視。

以下列出不同銀行、不同存款門檻的12個月港元定期。圖1為本金10萬元以下、圖2為本金10萬至20萬元、圖3為本金50萬元至100萬元以下，圖4為本金100萬元或以上。

12個月港元定期存款

▼ 點擊圖片放大 +2

低門檻最高4.55厘

信銀國際的網上新資金定存一向是不同存期的低門檻之選，雖然其12個月港元定存也從高峰4.8厘減下來，但最新仍有4.55厘，每存1萬元就賺息455元，是低風險資產中首選。

創興銀行的4.4厘也值得推介，因為它是不論新舊資金皆可，而且起存額僅5000元，條件是要在網上或手機銀行開立。

如果起存額是5萬元或以下，星展、東亞、招商永隆、大眾銀行及天星銀行都有4.3厘。大型銀行最高有4.2厘，滙豐及渣打的12個月存期都有4.2厘，起存額均是1萬元，但滙豐若非尚玉或卓越理財客戶，則為4厘。

50萬元起存 最高4.6厘

富邦把5.1厘高息減下來後，目前該行的12個月存期為4.6厘，起存額則由此前的20萬元提升至50萬元，意味門檻高了，而且只適用於以新資金在手機銀行開立。以50萬元計算，1年賺息$23,000，對於股市環境未完全明朗之時，撥一部分資產賺1年4.6厘回報，值得考慮。

創興的「雲利率」若把起存門檻由5000元提升50萬元，年利率也有4.6厘，同樣需在網上或手機銀行開立，但不論新舊資金皆可。如果是在分行開立，則需為50萬元新資金，而且年利率為4.5厘。

100萬元或以上 息率優勢沒擴大

以往起存額愈多，年利率相應愈高，但目前起存額50萬元與100萬元沒有多大分別，最高息的仍是上述富邦與創興的4.6厘，只不過若增加存款額，期終賺息金額自然更豐厚。

富邦的4.6厘要求是新資金，但如果是現有資金且滿100萬元，也有高息優惠，12個月年利率為4.5厘。

南洋商業銀行的5厘高息到期後，最新12個月港元定存最高也有4.6厘，但起存額要500萬元，且限南商理財或企業客戶新資金。如果是100萬元則有4.5厘，100萬元以下為4.4厘。

本文最後更新日期︰2023年1月18日

撰文︰廖毅然

想知更多，即睇

【定期存款】銀行瘋搶短期資金 星展重推10厘高息 1周速賺息千元 中資行驚現1星期18厘

活期存款比定存更高息 星展3個月5.5厘 信銀單月7.28厘 渣打馬拉松、建行月月增息都有加息

美元定期存款 ─ 比港元高息 仍有兩間達5厘 逾10間長息有4.5厘 短息10.9厘（2023年1月更新）

比定期存款更高息 股息率5厘以上、7隻低入場費的投行推介股

【ET財智Talk】明年首季港元拆息升幅放緩？ 經絡按揭轉介曹德明拆解 HIBOR「短跌長升」及樓價走勢！

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料