【定期存款】4厘長息人人有份　最高4.8厘　低門檻賺4.6厘

市況乍暖還寒，但投資信心仍未恢復，甚至感到失望想一次過放定期存款？目前12個月港元定期存款，有超過10間銀行達4厘或以上，最高年利率為4.8厘，再長一點也有，2年期4.6厘。4厘涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有，可謂人人都有4厘。

綠債最多派9手，3年收息$12,825，但定期存款勝在本金夠靈活，做10萬元、50萬元都可，以50萬元本金計算，1年期收息2.4萬元，2年期收息4.6萬元，賺息比3年綠債更豐厚！

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 富融銀行 4.5厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 4.4厘（24個月4.6厘） 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 招商永隆 4.45厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 星展銀行 4.35厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.3厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.3厘 50萬元 新舊資金均可 花旗 4.24厘 不設最低存款額 網上銀行或手機銀行開立 建行亞洲 4.2厘 100萬元 所有客戶新資金 東亞銀行 4.1厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 Mox Bank 4.1厘 1元 新資金 信銀國際 4.05厘 10萬元 網上新資金 工銀亞洲 4.0厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 集友 4.0厘 100萬元 新舊資金均可 華僑銀行 4.0厘 10萬元 宏富理財客戶新資金

高、中、低門檻都有4厘

上表列出有4厘水平的12個月（或以上）長存期，可見高、中、低門檻都有。最高息是富邦銀行的4.8厘，條件是最少50萬元手機銀行新資金，雖然門檻不低一年可以收息最少$24,000。

兩間虛銀繼續領先市場，富融銀行12個月存期有4.5厘，不設最低存款額；匯立銀行24個月有4.6厘，18個月有4.5厘，起存額則低至10元。兩者同樣是現有資金都可開立，可謂低門檻之最。

高門檻的也有，例如招商永隆的4.45厘，南商的4.3厘等等，動輒要過百萬元存款才能開立。不過，它們的年利率反而不及低門檻的優惠。

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現有資金4.7厘

目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，有4.7厘，不過起存門檻就達100萬元。虛擬銀行也是新舊資金皆可，且門檻低得多，富融銀行於本周把12個月存期加至4.5厘，為低門檻之中最高息。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富融銀行 4.5厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 4.4厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展銀行 4.35厘 5萬元 網上新資金 花旗 4.24厘 不設最低存款額 網上銀行或手機銀行開立 大眾銀行 4.2厘 少於10萬元 新舊資金均可 Mox Bank 4.1厘 1元 新資金 東亞銀行 4.05厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶

美元5.1厘 低門檻5厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存︰

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 4.95厘 1萬美元 網上理財/手機銀行的新資金 工銀亞洲 4.9厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南商 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 建行亞洲 4.85厘 40萬美元 新資金

本文最後更新日期︰2023年10月13日

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