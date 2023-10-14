  • 26°C
香港時間 : 20231014日 (週六) 23:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【定期存款】4厘長息人人有份　最高4.8厘　低門檻賺4.6厘

收息攻略 08:00 2023/10/14

分享：

分享：

市況乍暖還寒，但投資信心仍未恢復，甚至感到失望想一次過放定期存款？目前12個月港元定期存款，有超過10間銀行達4厘或以上，最高年利率為4.8厘，再長一點也有，2年期4.6厘。4厘涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有，可謂人人都有4厘。

綠債最多派9手，3年收息$12,825，但定期存款勝在本金夠靈活，做10萬元、50萬元都可，以50萬元本金計算，1年期收息2.4萬元，2年期收息4.6萬元，賺息比3年綠債更豐厚！

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
富融銀行4.5厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.4厘（24個月4.6厘）10元虛擬銀行，只有電子渠道
招商永隆4.45厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
星展銀行4.35厘5萬元網上/手機銀行新資金
南洋商業銀行4.3厘100萬元特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.3厘50萬元新舊資金均可
花旗4.24厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金
東亞銀行4.1厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
Mox Bank4.1厘1元新資金
信銀國際4.05厘10萬元網上新資金
工銀亞洲4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
集友4.0厘100萬元新舊資金均可
華僑銀行4.0厘10萬元宏富理財客戶新資金

高、中、低門檻都有4厘

上表列出有4厘水平的12個月（或以上）長存期，可見高、中、低門檻都有。最高息是富邦銀行的4.8厘，條件是最少50萬元手機銀行新資金，雖然門檻不低一年可以收息最少$24,000。

兩間虛銀繼續領先市場，富融銀行12個月存期有4.5厘，不設最低存款額；匯立銀行24個月有4.6厘，18個月有4.5厘，起存額則低至10元。兩者同樣是現有資金都可開立，可謂低門檻之最。

高門檻的也有，例如招商永隆的4.45厘，南商的4.3厘等等，動輒要過百萬元存款才能開立。不過，它們的年利率反而不及低門檻的優惠。

【高息定存】5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相

現有資金4.7厘

目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，有4.7厘，不過起存門檻就達100萬元。虛擬銀行也是新舊資金皆可，且門檻低得多，富融銀行於本周把12個月存期加至4.5厘，為低門檻之中最高息。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
富融銀行4.5厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.4厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
星展銀行4.35厘5萬元網上新資金
花旗4.24厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
大眾銀行4.2厘少於10萬元新舊資金均可
Mox Bank4.1厘1元新資金
東亞銀行4.05厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶

美元5.1厘   低門檻5厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
信銀國際4.95厘1萬美元網上理財/手機銀行的新資金
工銀亞洲4.9厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南商4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
建行亞洲4.85厘40萬美元新資金

本文最後更新日期︰2023年10月13日

想知更多高息產品，即睇︰

【高息活期存款】恒生加至8厘　渣打馬拉松6厘、4個月平均逾4厘｜10月份優惠更新

【高息ETF】港股10隻高息ETF　8厘股息、今年升財息兼收　除咗盈富仲有呢啲選擇

10大高息基金　年化11.7厘月月派息　這5隻今年賺息又賺價

【月月派息】買下14隻高息股 1年12個月  每月都有息收（附全年派息表）

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】利率長期偏高風險資產回調？ 利達黃耀宗分析美股前景及心水股推介

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款】3個月存期　逾10銀行有4.5厘　98天4.7厘
今日
【定期存款】3個月存期　逾10銀行有4.5厘　98天4.7厘
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
今日
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【高息定存】5萬元入場4.8厘　揭穿虛假低門檻的真相
2023/10/13
【高息定存】5萬元入場4.8厘　揭穿虛假低門檻的真相
【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜9個月收息$18,000（新增滙豐、招商永隆、WeLab 4.5厘）
2023/10/13
【定期存款2023】98天4.7厘賺1萬元｜9個月收息$18,000（新增滙豐、招商永隆、WeLab 4.5厘）
【港元定存】滙豐再出手　3個月加至4.5厘　美元加至5厘（附4大銀行港元、美元年利率）
2023/10/13
【港元定存】滙豐再出手　3個月加至4.5厘　美元加至5厘（附4大銀行港元、美元年利率）
財富及退休規劃 退休規劃產品 被動收入 收息產品 人民幣定期存款 外幣定期存款 見頂 財富及資產管理 拆息 減息

上一篇文章

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

下一篇文章

【高息定存】5萬元入場4.8厘　揭穿虛假低門檻的真相
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款