【定期存款】2年期4.6厘新高　12個月4.8厘、逾10銀行長息達4厘

對市況失去信心？未來一年取態保守？定期存款適合你，目前12個月港元定期存款，有超過10間銀行達4厘或以上，最高年利率為4.8厘，再長一點也有，2年期4.6厘。

綠債最多派9手，3年收息超過1.2萬元。但定期存款勝在本金夠靈活，做10萬元、50萬元都可，以50萬元本金計算，1年期收息2.4萬元，2年期收息4.6萬元，賺息比3年綠債更豐厚！

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 富融銀行 4.5厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 4.4厘（24個月4.6厘） 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 招商永隆 4.45厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 大眾銀行 4.3厘 50萬元 新舊資金均可 建行亞洲 4.2厘 100萬元 所有客戶新資金 南洋商業銀行 4.2厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 信銀國際 4.2厘 10萬元 網上新資金 星展銀行 4.2厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 東亞銀行 4.1厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 Mox Bank 4.1厘 1元 新資金 工銀亞洲 4.0厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 集友 4.0厘 100萬元 新舊資金均可 華僑銀行 4.0厘 10萬元 宏富理財客戶新資金

2年期4.6厘新高

目前僅兩間銀行設24個月存期，都是虛擬銀行。匯立提供4.6厘高息，18個月存期也有4.5厘，12個月存期為4.4厘，以上均毋需新資金，且起存門檻低。

Mox Bank的24個月存期，早前仍有4厘水平，但目前減至3.8厘，且需為新資金。

12個月4.8厘

富邦銀行上月把12個月存息加至4.8厘，是近月高位，條件是最少50萬元手機銀行新資金，一年可以收息最少$24,000。

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現有資金4.7厘

目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，有4.7厘，不過起存門檻就達100萬元。虛擬銀行也是新舊資金皆可，且門檻低得多，富融銀行於本周把12個月存期加至4.5厘，為低門檻之中最高息。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富融銀行 4.5厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 4.4厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 大眾銀行 4.2厘 少於10萬元 新舊資金均可 星展銀行 4.2厘 5萬元 網上新資金 Mox Bank 4.1厘 1元 新資金 東亞銀行 4.05厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶

美元5.1厘 低門檻5厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存︰

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 5.05厘 1萬美元 網上理財/手機銀行的新資金 工銀亞洲 4.9厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南商 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 建行亞洲 4.85厘 40萬美元 新資金

本文最後更新日期︰2023年10月6日

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