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【定期存款】2年期4.6厘新高　12個月4.8厘、逾10銀行長息達4厘

收息攻略 08:00 2023/10/06

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對市況失去信心？未來一年取態保守？定期存款適合你，目前12個月港元定期存款，有超過10間銀行達4厘或以上，最高年利率為4.8厘，再長一點也有，2年期4.6厘。

綠債最多派9手，3年收息超過1.2萬元。但定期存款勝在本金夠靈活，做10萬元、50萬元都可，以50萬元本金計算，1年期收息2.4萬元，2年期收息4.6萬元，賺息比3年綠債更豐厚！

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
富融銀行4.5厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.4厘（24個月4.6厘）10元虛擬銀行，只有電子渠道
招商永隆4.45厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
大眾銀行4.3厘50萬元新舊資金均可
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金
南洋商業銀行4.2厘100萬元特選南商理財客戶新資金
信銀國際4.2厘10萬元網上新資金
星展銀行4.2厘5萬元網上/手機銀行新資金
東亞銀行4.1厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
Mox Bank4.1厘1元新資金
工銀亞洲4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
集友4.0厘100萬元新舊資金均可
華僑銀行4.0厘10萬元宏富理財客戶新資金

2年期4.6厘新高

目前僅兩間銀行設24個月存期，都是虛擬銀行。匯立提供4.6厘高息，18個月存期也有4.5厘，12個月存期為4.4厘，以上均毋需新資金，且起存門檻低。

Mox Bank的24個月存期，早前仍有4厘水平，但目前減至3.8厘，且需為新資金。

12個月4.8厘

富邦銀行上月把12個月存息加至4.8厘，是近月高位，條件是最少50萬元手機銀行新資金，一年可以收息最少$24,000。

收息必睇︰做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上

現有資金4.7厘

目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，有4.7厘，不過起存門檻就達100萬元。虛擬銀行也是新舊資金皆可，且門檻低得多，富融銀行於本周把12個月存期加至4.5厘，為低門檻之中最高息。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
富融銀行4.5厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.4厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
大眾銀行4.2厘少於10萬元新舊資金均可
星展銀行4.2厘5萬元網上新資金
Mox Bank4.1厘1元新資金
東亞銀行4.05厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶

美元5.1厘   低門檻5厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
信銀國際5.05厘1萬美元網上理財/手機銀行的新資金
工銀亞洲4.9厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南商4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
建行亞洲4.85厘40萬美元新資金

本文最後更新日期︰2023年10月6日

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【高息活期存款】恒生加至8厘　渣打馬拉松6厘、4個月平均逾4厘｜10月份優惠更新

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【月月派息】買下14隻高息股 1年12個月  每月都有息收（附全年派息表）

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