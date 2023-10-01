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【定期存款】12個月4.8厘又破頂　收息$24,000｜虛銀2年期4.4厘

收息攻略 08:00 2023/10/01

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12個月港元定期存款，有超過10間銀行達4厘或以上，最高年利率為4.8厘，是近月新高位。低門檻而言，最高4.2厘。

最高息的港元長息（12個月或以上存期）
銀行存款期年利率存款額條件
富邦銀行12個月4.8厘50萬元手機銀行新資金
招商永隆12個月4.45厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
華僑銀行12個月4.4厘10萬元宏富理財客戶新資金
匯立銀行24個月4.4厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
 12個月4.2厘  
大眾銀行12個月4.3厘50萬元新舊資金均可
信銀國際12個月4.2厘10萬元網上新資金
星展銀行12個月4.2厘5萬元網上/手機銀行新資金
東亞銀行12個月4.1厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲12個月4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南洋商業銀行12個月4.0厘100萬元南商理財客戶新資金
Mox Bank12個月4.0厘1元新資金
富融銀行12個月4.0厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

4.8厘新高位

富邦銀行最新把12個月存息加至4.8厘，原本的4.6厘已為近月高位，目前進一步拉開與其他銀行的差距。條件是最少50萬元手機銀行新資金，一年可以收息$24,000。

收息必睇︰【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

現有資金4.7厘

目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，有4.7厘，不過起存門檻就達100萬元。招商永隆的1年期也有最高4.45厘，現有資金可開立，需在手機銀行敍做，但起存門檻極高，需達500萬元。如果有足夠本金，一年收息22萬元之多！

2年期4.4厘

匯立銀行設24個月存期，有4.4厘，18個月存期有4.3厘，12個月存期也有4.2厘。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
大眾銀行4.2厘少於10萬元新舊資金均可
星展銀行4.2厘5萬元網上新資金
匯立銀行4.2厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
東亞銀行4.05厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶
Mox Bank4.0厘1元新資金
富融銀行4.0厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

美元5.1厘   低門檻5厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選信銀國際或華僑銀行，兩者都有5厘水平。

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.1厘3萬美元手機銀行新資金
信銀國際5.05厘1萬美元網上新資金
華僑銀行5.0厘10萬港元等值宏富理財客戶新資金
工銀亞洲4.8厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
招商永隆4.8厘50萬美元手機銀行開立
南洋商業銀行4.8厘10萬港元等值分行新資金

本文最後更新日期︰2023年9月30日

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