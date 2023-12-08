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【定期存款】12個月4.7厘　估加息見頂　逾5銀行減息｜美元僅剩1個5厘

收息攻略 07:00 2023/12/08

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近一周再有最少5間銀行下調12個月港元定存。目前最高年利率為4.7厘。美元方面減幅更大，12個月存期目前僅剩一個5厘選擇。

目前市場押注美國加息周期已經見頂，明年減息的機會逐漸增加。由於預期1年後的息口會比目前低，近一周再有最少5間銀行下調12個月港元定存。目前最高年利率為4.7厘。美元方面減幅更大，12個月存期目前僅剩一個5厘選擇。

12個月港元定存目前最高4.7厘，屬低門檻、現有資金的優惠。美元定存方面，12個月存期最高由早前的5.3厘減至5.1厘，趁着美國可能不再加息、息口見頂，可以多加留意。

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以下羅列近20間銀行的港元長息，通通達4厘或以上，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有︰

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
匯立銀行4.7厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行4.65厘100萬元特選南商理財客戶新資金
富邦銀行4.6厘50萬元手機銀行新資金
大眾銀行4.5厘50萬元手機銀行新資金
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
招商永隆4.45厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
東亞銀行4.3厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
信銀國際4.25厘10萬元CITICdiamond客戶手機新資金
Mox Bank4.25厘1元新資金
花旗銀行4.2厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
星展銀行4.15厘5萬元網上/手機銀行新資金
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
集友銀行4.1厘100萬元新舊資金均可
天星銀行4.05厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
工銀亞洲4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
建行亞洲4.0厘100萬元所有客戶新資金
華僑銀行4.0厘10萬元宏富理財客戶新資金

5厘要財務公司
銀行4.7厘現有資金

此前最高息是平安壹賬通的4.8厘，近期減至4.5厘。富融銀行則大減至3.5厘，退出高息行列。目前僅匯立銀行仍保持4.7厘水平，這亦是目前全城最高的12個月長息，低起存額、現有資金也可開立。

留意近日出現5.25厘的12個月港元定存，但屬於大眾財務的優惠，不屬於銀行優惠。

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
匯立銀行4.7厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
大眾銀行4.4厘1萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.25厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶
Mox Bank4.25厘1元新資金
花旗銀行4.2厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
星展銀行4.15厘5萬元網上新資金
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
信銀國際4.15厘1萬元CITICdiamond客戶手機新資金
天星銀行4.05厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道

低門檻4厘之選

除了虛擬銀行，大眾銀行1萬元起存有最高4.4厘，屬手機銀行新資金優惠。花旗銀行的4.2厘可零元起存，同樣需在電子渠道開立。

美元長息5.1厘
美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.3厘減至5.1厘，此前還有5厘水平的富融銀行與建行亞洲，本周都跌穿5厘。因此，目前12個月存期的美元定存，僅剩1個5厘選擇︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.1厘3萬美元手機銀行新資金
工銀亞洲4.9厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
華僑銀行4.8厘10萬港元等值新資金
建行亞洲4.8厘40萬美元新資金

本文最後更新日期︰2023年12月8日

責任編輯︰廖毅然

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