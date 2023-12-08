【定期存款】12個月4.7厘　估加息見頂　逾5銀行減息｜美元僅剩1個5厘

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10萬元定期存款 │低門檻賺5.3厘 現有資金5.15厘｜最多收息$4,700
目前市場押注美國加息周期已經見頂，明年減息的機會逐漸增加。由於預期1年後的息口會比目前低，近一周再有最少5間銀行下調12個月港元定存。目前最高年利率為4.7厘。美元方面減幅更大，12個月存期目前僅剩一個5厘選擇。
12個月港元定存目前最高4.7厘，屬低門檻、現有資金的優惠。美元定存方面，12個月存期最高由早前的5.3厘減至5.1厘，趁着美國可能不再加息、息口見頂，可以多加留意。
以下羅列近20間銀行的港元長息，通通達4厘或以上，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有︰
|最高息的港元長息（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|匯立銀行
|4.7厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|南洋商業銀行
|4.65厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|富邦銀行
|4.6厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|大眾銀行
|4.5厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|平安壹賬通
|4.5厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|招商永隆
|4.45厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|東亞銀行
|4.3厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|信銀國際
|4.25厘
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|Mox Bank
|4.25厘
|1元
|新資金
|花旗銀行
|4.2厘
|不設最低存款額
|網上銀行或手機銀行開立
|星展銀行
|4.15厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|交銀香港
|4.15厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|集友銀行
|4.1厘
|100萬元
|新舊資金均可
|天星銀行
|4.05厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|工銀亞洲
|4.0厘
|300萬元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|建行亞洲
|4.0厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|華僑銀行
|4.0厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
5厘要財務公司
銀行4.7厘現有資金
此前最高息是平安壹賬通的4.8厘，近期減至4.5厘。富融銀行則大減至3.5厘，退出高息行列。目前僅匯立銀行仍保持4.7厘水平，這亦是目前全城最高的12個月長息，低起存額、現有資金也可開立。
留意近日出現5.25厘的12個月港元定存，但屬於大眾財務的優惠，不屬於銀行優惠。
|低門檻高息之選（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|匯立銀行
|4.7厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|平安壹賬通
|4.5厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大眾銀行
|4.4厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.25厘
|2萬元至30萬元
|全新至尊理財客戶
|Mox Bank
|4.25厘
|1元
|新資金
|花旗銀行
|4.2厘
|不設最低存款額
|網上銀行或手機銀行開立
|星展銀行
|4.15厘
|5萬元
|網上新資金
|交銀香港
|4.15厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|信銀國際
|4.15厘
|1萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|天星銀行
|4.05厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
低門檻4厘之選
除了虛擬銀行，大眾銀行1萬元起存有最高4.4厘，屬手機銀行新資金優惠。花旗銀行的4.2厘可零元起存，同樣需在電子渠道開立。
美元長息5.1厘
美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.3厘減至5.1厘，此前還有5厘水平的富融銀行與建行亞洲，本周都跌穿5厘。因此，目前12個月存期的美元定存，僅剩1個5厘選擇︰
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|4.9厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
|華僑銀行
|4.8厘
|10萬港元等值
|新資金
|建行亞洲
|4.8厘
|40萬美元
|新資金
本文最後更新日期︰2023年12月8日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息