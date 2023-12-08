【定期存款】12個月4.7厘　估加息見頂　逾5銀行減息｜美元僅剩1個5厘

▲ 近一周再有最少5間銀行下調12個月港元定存。目前最高年利率為4.7厘。美元方面減幅更大，12個月存期目前僅剩一個5厘選擇。

目前市場押注美國加息周期已經見頂，明年減息的機會逐漸增加。由於預期1年後的息口會比目前低，近一周再有最少5間銀行下調12個月港元定存。目前最高年利率為4.7厘。美元方面減幅更大，12個月存期目前僅剩一個5厘選擇。

12個月港元定存目前最高4.7厘，屬低門檻、現有資金的優惠。美元定存方面，12個月存期最高由早前的5.3厘減至5.1厘，趁着美國可能不再加息、息口見頂，可以多加留意。

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以下羅列近20間銀行的港元長息，通通達4厘或以上，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有︰

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 匯立銀行 4.7厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 4.65厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 大眾銀行 4.5厘 50萬元 手機銀行新資金 平安壹賬通 4.5厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 招商永隆 4.45厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 東亞銀行 4.3厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 4.25厘 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 Mox Bank 4.25厘 1元 新資金 花旗銀行 4.2厘 不設最低存款額 網上銀行或手機銀行開立 星展銀行 4.15厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 交銀香港 4.15厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 集友銀行 4.1厘 100萬元 新舊資金均可 天星銀行 4.05厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 工銀亞洲 4.0厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 建行亞洲 4.0厘 100萬元 所有客戶新資金 華僑銀行 4.0厘 10萬元 宏富理財客戶新資金

5厘要財務公司

銀行4.7厘現有資金

此前最高息是平安壹賬通的4.8厘，近期減至4.5厘。富融銀行則大減至3.5厘，退出高息行列。目前僅匯立銀行仍保持4.7厘水平，這亦是目前全城最高的12個月長息，低起存額、現有資金也可開立。

留意近日出現5.25厘的12個月港元定存，但屬於大眾財務的優惠，不屬於銀行優惠。

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 匯立銀行 4.7厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 平安壹賬通 4.5厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 大眾銀行 4.4厘 1萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.25厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 Mox Bank 4.25厘 1元 新資金 花旗銀行 4.2厘 不設最低存款額 網上銀行或手機銀行開立 星展銀行 4.15厘 5萬元 網上新資金 交銀香港 4.15厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 信銀國際 4.15厘 1萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 天星銀行 4.05厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道

低門檻4厘之選

除了虛擬銀行，大眾銀行1萬元起存有最高4.4厘，屬手機銀行新資金優惠。花旗銀行的4.2厘可零元起存，同樣需在電子渠道開立。

美元長息5.1厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.3厘減至5.1厘，此前還有5厘水平的富融銀行與建行亞洲，本周都跌穿5厘。因此，目前12個月存期的美元定存，僅剩1個5厘選擇︰

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 工銀亞洲 4.9厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 華僑銀行 4.8厘 10萬港元等值 新資金 建行亞洲 4.8厘 40萬美元 新資金

本文最後更新日期︰2023年12月8日

責任編輯︰廖毅然

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