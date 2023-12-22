【定期存款】12個月4.65厘　加息見頂長息回落　美元僅剩1個5厘

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【定期存款2023】滙豐中銀減息 中資行反手加至5.1厘 一文看清還有哪些5厘高息
美聯儲最新確認加息周期已經完結，暗示明年會減息3次，銀行亦大減長期存款息，尤其是12個月港元定期存款年利率，目前無論銀行或財務公司，都已失守5厘。銀行方面最高為4.65厘。美元定存減幅更大，12個月存期目前僅剩一個5厘選擇。
12個月港元定存目前最高4.65厘，低門檻4.5厘，美元定存的12個月存期最高5.1厘。趁着美國息口見頂，可以多加留意。
以下羅列4厘或以上的12個月港元定存，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有︰
|最高息的港元長息（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|南洋商業銀行
|4.65厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|富邦銀行
|4.6厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|招商永隆
|4.45厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|大眾銀行
|4.4厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.3厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|Mox Bank
|4.25厘
|1元
|新資金
|建行亞洲
|4.2厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|星展銀行
|4.15厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|交銀香港
|4.15厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|集友銀行
|4.1厘
|100萬元
|新舊資金均可
|信銀國際
|4.1厘
|10萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
|工銀亞洲
|4.0厘
|300萬元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|華僑銀行
|4.0厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
4.65厘要百萬新資金
目前銀行之中，12個月存期以南洋商業銀行的4.65厘最高，但需為特選理財客戶的100萬元新資金。不過該行的一般客戶10萬元起存有最高4.45厘。
其次則是富邦銀行的4.6厘，門檻也不低，要50萬元手機銀行新資金。
12個月存期的高息優惠都要新資金或大額資金，若是現有資金，可能要數交銀香港的4.15厘，在減息預期下仍能鎖定4厘回報，算是不俗。
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低門檻4.5厘
平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列。
傳統銀行而言，大眾銀行1萬元起存有最高4.3厘，屬手機銀行新資金優惠。星展及交銀香港同樣都有4.15厘，但均需在電子渠道開立，前者需為新資金。
|低門檻高息之選（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|大眾銀行
|4.3厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.25厘
|2萬元
|全新至尊理財客戶
|Mox Bank
|4.25厘
|1元
|新資金
|星展銀行
|4.15厘
|5萬元
|網上新資金
|交銀香港
|4.15厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|信銀國際
|4.0厘
|1萬元
|CITICdiamond客戶手機新資金
美元長息5.1厘
美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.3厘減至5.1厘，此前還有5厘水平的富融銀行與建行亞洲，本月都跌穿5厘。因此，目前12個月存期的美元定存，僅剩1個5厘選擇︰
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|4.9厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
|華僑銀行
|4.8厘
|10萬港元等值
|新資金
|建行亞洲
|4.8厘
|40萬美元
|新資金
本文最後更新日期︰2023年12月22日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息