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【定期存款】12個月4.65厘　加息見頂長息回落　美元僅剩1個5厘

收息攻略 07:00 2023/12/22

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美聯儲最新確認加息周期已經完結，暗示明年會減息3次，銀行亦大減長期存款息，尤其是12個月港元定期存款年利率，目前無論銀行或財務公司，都已失守5厘。

美聯儲最新確認加息周期已經完結，暗示明年會減息3次，銀行亦大減長期存款息，尤其是12個月港元定期存款年利率，目前無論銀行或財務公司，都已失守5厘。銀行方面最高為4.65厘。美元定存減幅更大，12個月存期目前僅剩一個5厘選擇。

12個月港元定存目前最高4.65厘，低門檻4.5厘，美元定存的12個月存期最高5.1厘。趁着美國息口見頂，可以多加留意。

以下羅列4厘或以上的12個月港元定存，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有︰

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
南洋商業銀行4.65厘100萬元特選南商理財客戶新資金
富邦銀行4.6厘50萬元手機銀行新資金
招商永隆4.45厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
大眾銀行4.4厘50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.3厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
Mox Bank4.25厘1元新資金
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金
星展銀行4.15厘5萬元網上/手機銀行新資金
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
集友銀行4.1厘100萬元新舊資金均可
信銀國際4.1厘10萬元CITICdiamond客戶手機新資金
工銀亞洲4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
華僑銀行4.0厘10萬元宏富理財客戶新資金

4.65厘要百萬新資金

目前銀行之中，12個月存期以南洋商業銀行的4.65厘最高，但需為特選理財客戶的100萬元新資金。不過該行的一般客戶10萬元起存有最高4.45厘。

其次則是富邦銀行的4.6厘，門檻也不低，要50萬元手機銀行新資金。

12個月存期的高息優惠都要新資金或大額資金，若是現有資金，可能要數交銀香港的4.15厘，在減息預期下仍能鎖定4厘回報，算是不俗。

【定期存款】拆解1個月12厘真相 5.3厘「利息先攞」有無陷阱？

低門檻4.5厘

平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列。

傳統銀行而言，大眾銀行1萬元起存有最高4.3厘，屬手機銀行新資金優惠。星展及交銀香港同樣都有4.15厘，但均需在電子渠道開立，前者需為新資金。

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
大眾銀行4.3厘1萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.25厘2萬元全新至尊理財客戶
Mox Bank4.25厘1元新資金
星展銀行4.15厘5萬元網上新資金
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
信銀國際4.0厘1萬元CITICdiamond客戶手機新資金

美元長息5.1厘
美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.3厘減至5.1厘，此前還有5厘水平的富融銀行與建行亞洲，本月都跌穿5厘。因此，目前12個月存期的美元定存，僅剩1個5厘選擇︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.1厘3萬美元手機銀行新資金
工銀亞洲4.9厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
華僑銀行4.8厘10萬港元等值新資金
建行亞洲4.8厘40萬美元新資金

本文最後更新日期︰2023年12月22日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
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欄名 : 存款收息

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