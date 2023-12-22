【定期存款】12個月4.65厘　加息見頂長息回落　美元僅剩1個5厘

▲ 美聯儲最新確認加息周期已經完結，暗示明年會減息3次，銀行亦大減長期存款息，尤其是12個月港元定期存款年利率，目前無論銀行或財務公司，都已失守5厘。

美聯儲最新確認加息周期已經完結，暗示明年會減息3次，銀行亦大減長期存款息，尤其是12個月港元定期存款年利率，目前無論銀行或財務公司，都已失守5厘。銀行方面最高為4.65厘。美元定存減幅更大，12個月存期目前僅剩一個5厘選擇。

12個月港元定存目前最高4.65厘，低門檻4.5厘，美元定存的12個月存期最高5.1厘。趁着美國息口見頂，可以多加留意。

以下羅列4厘或以上的12個月港元定存，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有︰

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 南洋商業銀行 4.65厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 招商永隆 4.45厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 大眾銀行 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.3厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 Mox Bank 4.25厘 1元 新資金 建行亞洲 4.2厘 100萬元 所有客戶新資金 星展銀行 4.15厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 交銀香港 4.15厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 集友銀行 4.1厘 100萬元 新舊資金均可 信銀國際 4.1厘 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 工銀亞洲 4.0厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 華僑銀行 4.0厘 10萬元 宏富理財客戶新資金

4.65厘要百萬新資金

目前銀行之中，12個月存期以南洋商業銀行的4.65厘最高，但需為特選理財客戶的100萬元新資金。不過該行的一般客戶10萬元起存有最高4.45厘。

其次則是富邦銀行的4.6厘，門檻也不低，要50萬元手機銀行新資金。

12個月存期的高息優惠都要新資金或大額資金，若是現有資金，可能要數交銀香港的4.15厘，在減息預期下仍能鎖定4厘回報，算是不俗。

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低門檻4.5厘

平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列。

傳統銀行而言，大眾銀行1萬元起存有最高4.3厘，屬手機銀行新資金優惠。星展及交銀香港同樣都有4.15厘，但均需在電子渠道開立，前者需為新資金。

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 大眾銀行 4.3厘 1萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.25厘 2萬元 全新至尊理財客戶 Mox Bank 4.25厘 1元 新資金 星展銀行 4.15厘 5萬元 網上新資金 交銀香港 4.15厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 信銀國際 4.0厘 1萬元 CITICdiamond客戶手機新資金

美元長息5.1厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.3厘減至5.1厘，此前還有5厘水平的富融銀行與建行亞洲，本月都跌穿5厘。因此，目前12個月存期的美元定存，僅剩1個5厘選擇︰

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 工銀亞洲 4.9厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 華僑銀行 4.8厘 10萬港元等值 新資金 建行亞洲 4.8厘 40萬美元 新資金

本文最後更新日期︰2023年12月22日

責任編輯︰廖毅然

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