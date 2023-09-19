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【定期存款】12個月4.6厘又破頂　50萬元收息$23,000

收息攻略 12:43 2023/09/19

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12個月港元定期存款，有超過10間銀行達4厘或以上，今日最高年利率為4.6厘，是近月新高位。低門檻而言，最高4.3厘。

最高息的港元長息（12個月或以上存期）
銀行存款期年利率存款額條件
富邦銀行12個月4.6厘50萬元手機銀行新資金
招商永隆12個月4.45厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
華僑銀行12個月4.4厘10萬元宏富理財客戶新資金
平安壹賬通12個月4.3厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
信銀國際12個月4.2厘10萬元網上新資金
星展銀行12個月4.2厘5萬元網上/手機銀行新資金
匯立銀行24個月／18個月4.2厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
12個月4.1厘
東亞銀行12個月4.1厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
大眾銀行12個月4.1厘50萬元新舊資金均可
工銀亞洲12個月4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南洋商業銀行12個月4.0厘100萬元南商理財客戶新資金
Mox Bank24個月／12個月4.0厘1元新資金
富融銀行12個月4.0厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

4.6厘新高位

富邦銀行最新把12個月存息加至4.6厘，為近月的新高位。條件是最少50萬元手機銀行新資金，一年可以收息$23,000。

雖然最近有4.75厘綠債，但由於反應熱烈，每人獲分派手數估計不會多於去年的4至5手。所以富邦的4.6厘，短短一年所賺利息已被綠債3年更多。

收息必睇︰【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相

現有資金4.5厘

目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，不過起存門檻就達100萬元。招商永隆的1年期也有最高4.45厘，現有資金可開立，需在手機銀行敍做，但起存門檻極高，需達500萬元。如果有足夠本金，一年收息22萬元之多！

虛銀極低門檻　鬥搶長期資金

虛擬銀行近期都在減息，但保留較高的長息，例如平安壹賬通12個月存期有4.3厘，100元起存。

匯立銀行設24個月存期，有4.2厘，12個月存期也有4.1厘。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
平安壹賬通4.3厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
星展銀行4.2厘5萬元網上新資金
匯立銀行4.1厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
東亞銀行4.05厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶
大眾銀行4.0厘少於10萬元新舊資金均可
Mox Bank4.0厘1元新資金
富融銀行4.0厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

美元5.1厘   低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.1厘3萬美元手機銀行新資金
華僑銀行5.0厘10萬港元等值宏富理財客戶新資金
工銀亞洲4.8厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
招商永隆4.8厘50萬美元手機銀行開立
南洋商業銀行4.8厘10萬港元等值分行新資金
上海商業銀行4.8厘1萬美元分行新資金

本文最後更新日期︰2023年9月19日

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