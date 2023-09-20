【定期存款】12個月4.6厘又破頂　收息$23,000多過綠債｜現有資金4.5厘

12個月港元定期存款，有超過10間銀行達4厘或以上，今日最高年利率為4.6厘，是近月新高位。低門檻而言，最高4.3厘。

最高息的港元長息（12個月或以上存期） 銀行 存款期 年利率 存款額 條件 富邦銀行 12個月 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 招商永隆 12個月 4.45厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 華僑銀行 12個月 4.4厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 平安壹賬通 12個月 4.3厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 信銀國際 12個月 4.2厘 10萬元 網上新資金 星展銀行 12個月 4.2厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 匯立銀行 24個月／18個月 4.2厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 12個月 4.1厘 東亞銀行 12個月 4.1厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 大眾銀行 12個月 4.1厘 50萬元 新舊資金均可 工銀亞洲 12個月 4.0厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南洋商業銀行 12個月 4.0厘 100萬元 南商理財客戶新資金 Mox Bank 12個月 4.0厘 1元 新資金 富融銀行 12個月 4.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

4.6厘新高位 為何更勝4.75厘綠債？

富邦銀行最新把12個月存息加至4.6厘，為近月的新高位。條件是最少50萬元手機銀行新資金，一年可以收息$23,000。

雖然最近有4.75厘綠債，但由於反應熱烈，每人獲分派手數估計不會多於去年的4至5手。如果你的本金有更多，便適合做定存，富邦的4.6厘，短短一年所賺利息已比綠債3年更多。

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現有資金4.5厘

目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，有4.5厘，不過起存門檻就達100萬元。招商永隆的1年期也有最高4.45厘，現有資金可開立，需在手機銀行敍做，但起存門檻極高，需達500萬元。如果有足夠本金，一年收息22萬元之多！

虛銀極低門檻 鬥搶長期資金

虛擬銀行近期都在減息，但保留較高的長息，例如平安壹賬通12個月存期有4.3厘，100元起存。

匯立銀行設24個月存期，有4.2厘，12個月存期也有4.1厘。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 平安壹賬通 4.3厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展銀行 4.2厘 5萬元 網上新資金 匯立銀行 4.1厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 東亞銀行 4.05厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 大眾銀行 4.0厘 少於10萬元 新舊資金均可 Mox Bank 4.0厘 1元 新資金 富融銀行 4.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

美元5.1厘 低門檻5厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選信銀國際或華僑銀行，兩者都有5厘水平。

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 5.05厘 1萬美元 網上新資金 華僑銀行 5.0厘 10萬港元等值 宏富理財客戶新資金 工銀亞洲 4.8厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 招商永隆 4.8厘 50萬美元 手機銀行開立 南洋商業銀行 4.8厘 10萬港元等值 分行新資金 上海商業銀行 4.8厘 1萬美元 分行新資金

本文最後更新日期︰2023年9月20日

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