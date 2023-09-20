【定期存款】12個月4.6厘又破頂　收息$23,000多過綠債｜現有資金4.5厘

下一篇文章
【定期存款2023】半年期、3個月均見4.9厘 比綠債賺息更多的選擇
12個月港元定期存款，有超過10間銀行達4厘或以上，今日最高年利率為4.6厘，是近月新高位。低門檻而言，最高4.3厘。
|最高息的港元長息（12個月或以上存期）
|銀行
|存款期
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|12個月
|4.6厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|招商永隆
|12個月
|4.45厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|華僑銀行
|12個月
|4.4厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|平安壹賬通
|12個月
|4.3厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|信銀國際
|12個月
|4.2厘
|10萬元
|網上新資金
|星展銀行
|12個月
|4.2厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|匯立銀行
|24個月／18個月
|4.2厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|12個月
|4.1厘
|東亞銀行
|12個月
|4.1厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|大眾銀行
|12個月
|4.1厘
|50萬元
|新舊資金均可
|工銀亞洲
|12個月
|4.0厘
|300萬元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|南洋商業銀行
|12個月
|4.0厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
|Mox Bank
|12個月
|4.0厘
|1元
|新資金
|富融銀行
|12個月
|4.0厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
4.6厘新高位 為何更勝4.75厘綠債？
富邦銀行最新把12個月存息加至4.6厘，為近月的新高位。條件是最少50萬元手機銀行新資金，一年可以收息$23,000。
雖然最近有4.75厘綠債，但由於反應熱烈，每人獲分派手數估計不會多於去年的4至5手。如果你的本金有更多，便適合做定存，富邦的4.6厘，短短一年所賺利息已比綠債3年更多。
收息必睇︰【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相
現有資金4.5厘
目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，有4.5厘，不過起存門檻就達100萬元。招商永隆的1年期也有最高4.45厘，現有資金可開立，需在手機銀行敍做，但起存門檻極高，需達500萬元。如果有足夠本金，一年收息22萬元之多！
虛銀極低門檻 鬥搶長期資金
虛擬銀行近期都在減息，但保留較高的長息，例如平安壹賬通12個月存期有4.3厘，100元起存。
匯立銀行設24個月存期，有4.2厘，12個月存期也有4.1厘。
若是低門檻，還有以下這些選擇︰
|低門檻高息之選（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|平安壹賬通
|4.3厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|星展銀行
|4.2厘
|5萬元
|網上新資金
|匯立銀行
|4.1厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|東亞銀行
|4.05厘
|2萬元至30萬元
|全新至尊理財客戶
|大眾銀行
|4.0厘
|少於10萬元
|新舊資金均可
|Mox Bank
|4.0厘
|1元
|新資金
|富融銀行
|4.0厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
美元5.1厘 低門檻5厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選信銀國際或華僑銀行，兩者都有5厘水平。
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|5.05厘
|1萬美元
|網上新資金
|華僑銀行
|5.0厘
|10萬港元等值
|宏富理財客戶新資金
|工銀亞洲
|4.8厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|招商永隆
|4.8厘
|50萬美元
|手機銀行開立
|南洋商業銀行
|4.8厘
|10萬港元等值
|分行新資金
|上海商業銀行
|4.8厘
|1萬美元
|分行新資金
本文最後更新日期︰2023年9月20日
想知更多高息產品，即睇︰
【港元定存】恒生加存息 一般客戶4.2厘｜3大發鈔行輪流升穿4厘（附4大銀行港元、美元年利率）
【定期存款2023】半年期、3個月均見4.9厘 比綠債賺息更多的選擇
10大高息基金 年化11.7厘月月派息 這5隻今年賺息又賺價（2023年9月更新）
【月月派息】買下14隻高息股 1年12個月 每月都有息收（附全年派息表）
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息