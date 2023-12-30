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【定期存款】12個月4.55厘　12銀行有4厘　鎖定$45,500被動收入！

收息攻略 08:05 2023/12/30

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銀行大減長期存款息，尤其是12個月港元定期存款年利率，目前無論銀行或財務公司，都已失守5厘。銀行方面最高為4.55厘，財務公司有4.625厘。

美聯儲最新確認加息周期已經完結，暗示明年會減息3次，銀行亦大減長期存款息，尤其是12個月港元定期存款年利率，目前無論銀行或財務公司，都已失守5厘。銀行方面最高為4.55厘，財務公司有4.625厘。

目前僅剩12銀行的長息有4厘水平，趁着美國息口見頂，可以多加留意，鎖定未來1年的4厘回報。

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
南洋商業銀行4.55厘100萬元特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.4厘50萬元手機銀行新資金
富邦銀行4.3厘50萬元手機銀行新資金
Mox Bank4.25厘1元新資金
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金
星展銀行4.15厘5萬元網上/手機銀行新資金
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
招商永隆4.1厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
集友銀行4.1厘100萬元新舊資金均可
東亞銀行4.05厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
華僑銀行4.0厘10萬元宏富理財客戶新資金

4.55厘要百萬新資金

目前銀行之中，12個月存期以南洋商業銀行的4.55厘最高，但需為特選理財客戶的100萬元新資金，若符合資格，一年最少收息$45,500！該行的一般客戶10萬元起存有最高4.35厘，也算較高水平。

其次則是大眾銀行的4.4厘，門檻也不低，要50萬元手機銀行新資金。

12個月存期的高息優惠都要新資金或大額資金，若是現有資金，可能要數交銀香港的4.15厘，在減息預期下仍能鎖定4厘回報，算是不俗。

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低門檻4.5厘

平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列，僅餘Mox Bank的新資金有4.25厘。

傳統銀行而言，大眾銀行1萬元起存有最高4.3厘，屬手機銀行新資金優惠。星展及交銀香港同樣都有4.15厘，但均需在電子渠道開立，前者需為新資金。

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
大眾銀行4.3厘1萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.25厘2萬元全新至尊理財客戶
Mox Bank4.25厘1元新資金
星展銀行4.15厘5萬元網上新資金
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
信銀國際4.0厘1萬元CITICdiamond客戶手機新資金

美元長息4.9厘
美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘，最高為工銀亞洲、建行亞洲的4.9厘，但起存門檻很高︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
工銀亞洲4.9厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
建行亞洲4.9厘40萬美元新資金
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
富邦銀行4.8厘3萬美元手機銀行新資金
華僑銀行4.8厘10萬港元等值新資金

本文最後更新日期︰2023年12月30日

責任編輯︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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