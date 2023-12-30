【定期存款】12個月4.55厘　12銀行有4厘　鎖定$45,500被動收入！

▲ 銀行大減長期存款息，尤其是12個月港元定期存款年利率，目前無論銀行或財務公司，都已失守5厘。銀行方面最高為4.55厘，財務公司有4.625厘。

美聯儲最新確認加息周期已經完結，暗示明年會減息3次，銀行亦大減長期存款息，尤其是12個月港元定期存款年利率，目前無論銀行或財務公司，都已失守5厘。銀行方面最高為4.55厘，財務公司有4.625厘。

目前僅剩12銀行的長息有4厘水平，趁着美國息口見頂，可以多加留意，鎖定未來1年的4厘回報。

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 南洋商業銀行 4.55厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 富邦銀行 4.3厘 50萬元 手機銀行新資金 Mox Bank 4.25厘 1元 新資金 建行亞洲 4.2厘 100萬元 所有客戶新資金 星展銀行 4.15厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 交銀香港 4.15厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 招商永隆 4.1厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 集友銀行 4.1厘 100萬元 新舊資金均可 東亞銀行 4.05厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.0厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 華僑銀行 4.0厘 10萬元 宏富理財客戶新資金

4.55厘要百萬新資金

目前銀行之中，12個月存期以南洋商業銀行的4.55厘最高，但需為特選理財客戶的100萬元新資金，若符合資格，一年最少收息$45,500！該行的一般客戶10萬元起存有最高4.35厘，也算較高水平。

其次則是大眾銀行的4.4厘，門檻也不低，要50萬元手機銀行新資金。

12個月存期的高息優惠都要新資金或大額資金，若是現有資金，可能要數交銀香港的4.15厘，在減息預期下仍能鎖定4厘回報，算是不俗。

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低門檻4.5厘

平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列，僅餘Mox Bank的新資金有4.25厘。

傳統銀行而言，大眾銀行1萬元起存有最高4.3厘，屬手機銀行新資金優惠。星展及交銀香港同樣都有4.15厘，但均需在電子渠道開立，前者需為新資金。

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 大眾銀行 4.3厘 1萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.25厘 2萬元 全新至尊理財客戶 Mox Bank 4.25厘 1元 新資金 星展銀行 4.15厘 5萬元 網上新資金 交銀香港 4.15厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 信銀國際 4.0厘 1萬元 CITICdiamond客戶手機新資金

美元長息4.9厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘，最高為工銀亞洲、建行亞洲的4.9厘，但起存門檻很高︰

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 工銀亞洲 4.9厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 建行亞洲 4.9厘 40萬美元 新資金 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 富邦銀行 4.8厘 3萬美元 手機銀行新資金 華僑銀行 4.8厘 10萬港元等值 新資金

本文最後更新日期︰2023年12月30日

責任編輯︰廖毅然

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