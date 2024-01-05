【定期存款】12個月4.55厘　僅餘10銀行有4厘　鎖定$45,500被動收入！

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【定期存款2024】13銀行高過4.5厘 好過4.25厘零售債券？｜一文看清1月份最新定存
2024年或會是減息之年，定期存款告別5厘長息，12個月港元定存目前最高4.55厘，多間銀行的長息已減至4厘以下，本周僅剩10銀行的12個月存期有4厘。
雖然機管局的4.25厘零售債券或更值博，但如果有百萬元資金，零售債券未必分給你這麼多，反而可以多加留意定存，鎖定逾4萬元的被動收入。
|最高息的港元長息（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|南洋商業銀行
|4.55厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|招商永隆
|4.35厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|富邦銀行
|4.3厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|Mox Bank
|4.25厘
|1元
|新資金
|大眾銀行
|4.2厘
|50萬元
|手機銀行新資金，現有資金4厘
|建行亞洲
|4.1厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|東亞銀行
|4.05厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.0厘
|300萬元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|星展銀行
|4.0厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|交銀香港
|4.0厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
4.55厘要百萬新資金
目前銀行之中，12個月存期以南洋商業銀行的4.55厘最高，但需為特選理財客戶的100萬元新資金，若符合資格，一年最少收息$45,500！該行的一般客戶10萬元起存有最高4.35厘，也算較高水平。
招商永隆本周逆市加息，12個月存期加至4.35厘，新舊資金皆可，需在手機銀行開立。雖然4.35厘的入場費高達500萬元，但若是50萬元本金，年利率也有4.3厘，相距不大，也屬市場中較高息水平。
12個月存期的高息優惠都要新資金或大額資金，若是小額現有資金，可能要數交銀香港或大眾銀行的4厘，在減息預期下仍能鎖定4厘回報，算是不俗。
發鈔行、虛擬銀行一律跌穿4厘
平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列，僅餘Mox Bank的新資金有4.25厘。
大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比4厘低。
|低門檻退守4厘以下（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|平安壹賬通
|3.8厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立
|3.8厘
|10元
|天星
|3.6厘
|1000元
|富融
|3.5厘
|不設最低存款額
|渣打
|3.4厘
|1萬元
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
美元長息4.9厘
美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘，最高為工銀亞洲及南商的4.9厘，但起存門檻很高︰
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|工銀亞洲
|4.9厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|南洋商業銀行
|4.9厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.7厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|上海商業銀行
|4.7厘
|1萬美元
|全新資金或兌換資金
本文最後更新日期︰2024年1月5日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息