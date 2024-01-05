【定期存款】12個月4.55厘　僅餘10銀行有4厘　鎖定$45,500被動收入！

▲ 2024年或會是減息之年，定期存款告別5厘長息，12個月港元定存目前最高4.55厘，多間銀行的長息已減至4厘以下，本周僅剩10銀行的12個月存期有4厘。

2024年或會是減息之年，定期存款告別5厘長息，12個月港元定存目前最高4.55厘，多間銀行的長息已減至4厘以下，本周僅剩10銀行的12個月存期有4厘。

雖然機管局的4.25厘零售債券或更值博，但如果有百萬元資金，零售債券未必分給你這麼多，反而可以多加留意定存，鎖定逾4萬元的被動收入。

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 南洋商業銀行 4.55厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 招商永隆 4.35厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 富邦銀行 4.3厘 50萬元 手機銀行新資金 Mox Bank 4.25厘 1元 新資金 大眾銀行 4.2厘 50萬元 手機銀行新資金，現有資金4厘 建行亞洲 4.1厘 100萬元 所有客戶新資金 東亞銀行 4.05厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.0厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 星展銀行 4.0厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 交銀香港 4.0厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可

4.55厘要百萬新資金

目前銀行之中，12個月存期以南洋商業銀行的4.55厘最高，但需為特選理財客戶的100萬元新資金，若符合資格，一年最少收息$45,500！該行的一般客戶10萬元起存有最高4.35厘，也算較高水平。

招商永隆本周逆市加息，12個月存期加至4.35厘，新舊資金皆可，需在手機銀行開立。雖然4.35厘的入場費高達500萬元，但若是50萬元本金，年利率也有4.3厘，相距不大，也屬市場中較高息水平。

12個月存期的高息優惠都要新資金或大額資金，若是小額現有資金，可能要數交銀香港或大眾銀行的4厘，在減息預期下仍能鎖定4厘回報，算是不俗。

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發鈔行、虛擬銀行一律跌穿4厘

平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列，僅餘Mox Bank的新資金有4.25厘。

大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比4厘低。

低門檻退守4厘以下（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 平安壹賬通 3.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立 3.8厘 10元 天星 3.6厘 1000元 富融 3.5厘 不設最低存款額 渣打 3.4厘 1萬元 網上新資金 中銀香港 3.4厘 1萬元 個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立

美元長息4.9厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘，最高為工銀亞洲及南商的4.9厘，但起存門檻很高︰

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 起存額 條件 工銀亞洲 4.9厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金 富邦銀行 4.8厘 3萬美元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.7厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 上海商業銀行 4.7厘 1萬美元 全新資金或兌換資金

本文最後更新日期︰2024年1月5日

責任編輯︰廖毅然

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