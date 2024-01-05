  • 19°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【定期存款】12個月4.55厘　僅餘10銀行有4厘　鎖定$45,500被動收入！

收息攻略 07:05 2024/01/05

分享：

分享：

2024年或會是減息之年，定期存款告別5厘長息，12個月港元定存目前最高4.55厘，多間銀行的長息已減至4厘以下，本周僅剩10銀行的12個月存期有4厘。

2024年或會是減息之年，定期存款告別5厘長息，12個月港元定存目前最高4.55厘，多間銀行的長息已減至4厘以下，本周僅剩10銀行的12個月存期有4厘。

雖然機管局的4.25厘零售債券或更值博，但如果有百萬元資金，零售債券未必分給你這麼多，反而可以多加留意定存，鎖定逾4萬元的被動收入。

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
南洋商業銀行4.55厘100萬元特選南商理財客戶新資金
招商永隆4.35厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
富邦銀行4.3厘50萬元手機銀行新資金
Mox Bank4.25厘1元新資金
大眾銀行4.2厘50萬元手機銀行新資金，現有資金4厘
建行亞洲4.1厘100萬元所有客戶新資金
東亞銀行4.05厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
星展銀行4.0厘5萬元網上/手機銀行新資金
交銀香港4.0厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可

4.55厘要百萬新資金

目前銀行之中，12個月存期以南洋商業銀行的4.55厘最高，但需為特選理財客戶的100萬元新資金，若符合資格，一年最少收息$45,500！該行的一般客戶10萬元起存有最高4.35厘，也算較高水平。

招商永隆本周逆市加息，12個月存期加至4.35厘，新舊資金皆可，需在手機銀行開立。雖然4.35厘的入場費高達500萬元，但若是50萬元本金，年利率也有4.3厘，相距不大，也屬市場中較高息水平。

12個月存期的高息優惠都要新資金或大額資金，若是小額現有資金，可能要數交銀香港或大眾銀行的4厘，在減息預期下仍能鎖定4厘回報，算是不俗。

定期存款3重驚喜 20厘點登記？仲有5厘好過買債？

發鈔行、虛擬銀行一律跌穿4厘

平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列，僅餘Mox Bank的新資金有4.25厘。

大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比4厘低。

低門檻退守4厘以下（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
平安壹賬通3.8厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
匯立3.8厘10元
天星3.6厘1000元
富融3.5厘不設最低存款額
渣打3.4厘1萬元網上新資金
中銀香港3.4厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立

美元長息4.9厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘，最高為工銀亞洲及南商的4.9厘，但起存門檻很高︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率起存額條件
工銀亞洲4.9厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
富邦銀行4.8厘3萬美元手機銀行新資金
東亞銀行4.7厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
上海商業銀行4.7厘1萬美元全新資金或兌換資金

本文最後更新日期︰2024年1月5日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
定期存款3重驚喜　20厘點登記？仲有5厘好過買債？

想知更多高息產品，即睇︰

【高息活期存款2024】恒生4.98厘　大新6個月5厘　「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清

【港元定存】1個月20厘全城最高！速賺逾$3,000｜2個月4.7厘收息近$8,000

10大高息基金　年化11.7厘月月派息　這5隻今年賺息又賺價

【月月派息】買下14隻高息股 1年12個月  每月都有息收（附全年派息表）

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2024】13銀行高過4.5厘　好過4.25厘零售債券？｜一文看清1月份最新定存
今日
【定期存款2024】13銀行高過4.5厘　好過4.25厘零售債券？｜一文看清1月份最新定存
【定期存款】6個月4.8厘收息$24,000　現有資金4.65厘
今日
【定期存款】6個月4.8厘收息$24,000　現有資金4.65厘
【定期存款】3個月最高5厘　現有資金4.7厘　美元5.5厘繼續有
今日
【定期存款】3個月最高5厘　現有資金4.7厘　美元5.5厘繼續有
50萬元定期存款｜現有資金賺$21,500　5厘繼續有　8銀行長息4厘
今日
50萬元定期存款｜現有資金賺$21,500　5厘繼續有　8銀行長息4厘
10萬元定期存款 │低門檻仍有5厘　現有資金4.6厘｜最多收息$4,350
今日
10萬元定期存款 │低門檻仍有5厘　現有資金4.6厘｜最多收息$4,350
財富及退休規劃 退休規劃產品 被動收入 收息產品 人民幣定期存款 外幣定期存款 見頂 財富及資產管理 拆息 減息

上一篇文章

【定期存款2024】13銀行高過4.5厘　好過4.25厘零售債券？｜一文看清1月份最新定存

下一篇文章

【定期存款】6個月4.8厘收息$24,000　現有資金4.65厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款