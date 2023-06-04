【定期存款】12個月4.18厘、現有資金3.8厘｜鎖定長存期高息！（6月2日更新）

美國加息周期或已近尾聲，是時候鎖定高息定期存款了！現在存百萬元新資金。最高是華僑永亨的4.18厘，1年可收息$41,800；低門檻的有3.7厘，現有資金也有高息，最高3.8厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有4.9厘。

銀行都集中吸納新資金，最高息的大部分是指定理財客戶新資金，僅花旗是普通客戶現有資金都可開立，亦不設門檻，但其利率每日浮動︰

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 華僑永亨 4.18厘 20萬元 宏富理財客戶新資金 渣打 4.0厘 10萬元 優先私人理財客戶新資金 富邦 3.9厘 50萬元 手機銀行新資金 花旗 3.71厘 不設最低起存額 網上/手機銀行，不論新舊資金 工銀亞洲 3.7厘 300萬元 理財金客戶於網上開立 建行亞洲 3.6厘 500萬元 指定理財客戶新資金 南洋商業銀行 3.6厘 100萬元 南商理財客戶新資金 信銀國際 3.6厘 1萬元 網上／手機銀行新資金

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現有資金3.8厘

現有資金優惠以富邦銀行最高，有3.8厘，但起存額需為100萬元，要在手機銀行開立，存百萬元穩袋$38,000。

若是低門檻，亦有較多選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 花旗 3.71厘 不設最低起存額 網上/手機銀行開立 信銀國際 3.6厘 1萬元 網上／手機銀行新資金 工銀亞洲 3.55厘 5萬元 網上／手機銀行開立 星展 3.5厘 5萬元 網上新資金 南洋商業銀行 3.5厘 10萬元 個人客戶新資金 東亞 3.45厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 匯立 3.45厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道

美元4.9厘 低門檻4.8厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦4.9厘，3萬美元便可起存，折合約23.4萬港元。若想門檻再低一點，可選創興銀行或上商，兩者都有4.8厘，均為1萬美元起存，不用8萬港元便可開立。

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 4.9厘 3萬美元 手機銀行新資金 上海商業銀行 4.8厘 1萬美元 分行新資金 創興 4.8厘 1萬美元 網上或手機銀行開立 交銀香港 4.75厘 3000美元 電子渠道開立 信銀國際 4.75厘 1500美元 電子渠道開立

本文最後更新日期︰2023年6月2日

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