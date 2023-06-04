【定期存款】12個月4.18厘、現有資金3.8厘｜鎖定長存期高息！（6月2日更新）

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【定期存款】6個月最高4.4厘、188天4厘收息6萬元！（6月2日更新）
美國加息周期或已近尾聲，是時候鎖定高息定期存款了！現在存百萬元新資金。最高是華僑永亨的4.18厘，1年可收息$41,800；低門檻的有3.7厘，現有資金也有高息，最高3.8厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有4.9厘。
銀行都集中吸納新資金，最高息的大部分是指定理財客戶新資金，僅花旗是普通客戶現有資金都可開立，亦不設門檻，但其利率每日浮動︰
|最高息的港元長息（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|華僑永亨
|4.18厘
|20萬元
|宏富理財客戶新資金
|渣打
|4.0厘
|10萬元
|優先私人理財客戶新資金
|富邦
|3.9厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|花旗
|3.71厘
|不設最低起存額
|網上/手機銀行，不論新舊資金
|工銀亞洲
|3.7厘
|300萬元
|理財金客戶於網上開立
|建行亞洲
|3.6厘
|500萬元
|指定理財客戶新資金
|南洋商業銀行
|3.6厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
|信銀國際
|3.6厘
|1萬元
|網上／手機銀行新資金
現有資金3.8厘
現有資金優惠以富邦銀行最高，有3.8厘，但起存額需為100萬元，要在手機銀行開立，存百萬元穩袋$38,000。
若是低門檻，亦有較多選擇︰
|低門檻高息之選（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|花旗
|3.71厘
|不設最低起存額
|網上/手機銀行開立
|信銀國際
|3.6厘
|1萬元
|網上／手機銀行新資金
|工銀亞洲
|3.55厘
|5萬元
|網上／手機銀行開立
|星展
|3.5厘
|5萬元
|網上新資金
|南洋商業銀行
|3.5厘
|10萬元
|個人客戶新資金
|東亞
|3.45厘
|2萬元至30萬元
|全新至尊理財客戶
|匯立
|3.45厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
美元4.9厘 低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦4.9厘，3萬美元便可起存，折合約23.4萬港元。若想門檻再低一點，可選創興銀行或上商，兩者都有4.8厘，均為1萬美元起存，不用8萬港元便可開立。
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|4.9厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|上海商業銀行
|4.8厘
|1萬美元
|分行新資金
|創興
|4.8厘
|1萬美元
|網上或手機銀行開立
|交銀香港
|4.75厘
|3000美元
|電子渠道開立
|信銀國際
|4.75厘
|1500美元
|電子渠道開立
本文最後更新日期︰2023年6月2日
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欄名 : 存款收息