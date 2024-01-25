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【定期存款】12個月4厘所剩無幾　減息預期高　趁早鎖定4.25厘

收息攻略 08:00 2024/01/25

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銀行大減12個月港元定期存款年利率，本周再陸續有銀行減至4厘以下。12個月港元定存目前最高4.25厘，僅剩5間銀行的12個月存期有4厘或以上。

雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，但大多數預期1年後的市場利率會較現時低。因此，銀行大減12個月港元定期存款年利率，本周再陸續有銀行減至4厘以下。

12個月港元定存目前最高4.25厘，僅剩5間銀行的12個月存期有4厘或以上︰

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
南洋商業銀行4.25厘100萬元特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.2厘50萬元手機銀行新資金
信銀國際4.15厘10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
東亞銀行4.05厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
招商永隆4.0厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可

4厘長息僅餘5間

本周南洋商業銀行仍保留12個月4.25厘，但條件高，要100萬元新資金起存，且需為特選理財客戶。

上表5個4厘選擇，除招商永隆之外，全部都要新資金。而招商永隆雖然可以現有資金開立，但起存額是驚人的500萬元。

港元定存｜盤點4.5厘高息 加碼Tips新年前賺10厘快錢

大眾銀行有較低門檻的優惠，1萬元新資金4.1厘；而信銀國際1萬元起存也有4厘，不過要CITICdiamond客戶才有。

現有資金其實都可以有4厘，但也有一定條件，幾款舊資金的選擇如下︰

  • 南商現有資金4.05厘，需100萬元起存，需為特選理財客戶；
  • 大眾銀行現有資金4厘，需50萬元起存；
  • 信銀國際現有資金4.05厘，需為CITICdiamond客戶，10萬元起存。
大部分銀行退守4厘以下（12個月存期）
工銀亞洲3.9厘300萬元理財金客戶網上或手機開立
富邦銀行3.9厘50萬元手機銀行新資金
星展3.85厘5萬元網上/手機銀行新資金
建行亞洲3.8厘100萬元所有客戶新資金
天星3.8厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
平安壹賬通3.8厘100元
匯立3.8厘10元
交銀香港3.75厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
富融3.5厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
渣打3.4厘1萬元網上新資金
中銀香港3.4厘1萬元網上/手機銀行新資金

發鈔行、虛擬銀行一律跌穿4厘

大部分銀行退守4厘以下，有較多銀行在3.8厘水平，例如平安壹賬通、匯立及天星等虛銀，12個月存期都有3.8厘。

大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比市場水平略低。

美元長息4.8厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率起存額條件
富邦銀行4.8厘3萬美元手機銀行新資金
信銀國際4.7厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
工銀亞洲4.6厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
上海商業銀行4.6厘1萬美元全新資金或兌換資金
南洋商業銀行4.5厘10萬港元等值特選理財客戶新資金

本文最後更新日期︰2024年1月26日

責任編輯︰廖毅然

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