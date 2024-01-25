【定期存款】12個月4厘所剩無幾　減息預期高　趁早鎖定4.25厘

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雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，但大多數預期1年後的市場利率會較現時低。因此，銀行大減12個月港元定期存款年利率，本周再陸續有銀行減至4厘以下。
12個月港元定存目前最高4.25厘，僅剩5間銀行的12個月存期有4厘或以上︰
|最高息的港元長息（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|南洋商業銀行
|4.25厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.2厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.15厘
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
|東亞銀行
|4.05厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|招商永隆
|4.0厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
4厘長息僅餘5間
本周南洋商業銀行仍保留12個月4.25厘，但條件高，要100萬元新資金起存，且需為特選理財客戶。
上表5個4厘選擇，除招商永隆之外，全部都要新資金。而招商永隆雖然可以現有資金開立，但起存額是驚人的500萬元。
大眾銀行有較低門檻的優惠，1萬元新資金4.1厘；而信銀國際1萬元起存也有4厘，不過要CITICdiamond客戶才有。
現有資金其實都可以有4厘，但也有一定條件，幾款舊資金的選擇如下︰
|大部分銀行退守4厘以下（12個月存期）
|工銀亞洲
|3.9厘
|300萬元
|理財金客戶網上或手機開立
|富邦銀行
|3.9厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|星展
|3.85厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|建行亞洲
|3.8厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|天星
|3.8厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|平安壹賬通
|3.8厘
|100元
|匯立
|3.8厘
|10元
|交銀香港
|3.75厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|富融
|3.5厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|渣打
|3.4厘
|1萬元
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|1萬元
|網上/手機銀行新資金
發鈔行、虛擬銀行一律跌穿4厘
大部分銀行退守4厘以下，有較多銀行在3.8厘水平，例如平安壹賬通、匯立及天星等虛銀，12個月存期都有3.8厘。
大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比市場水平略低。
美元長息4.8厘
美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘︰
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|富邦銀行
|4.8厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.7厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|工銀亞洲
|4.6厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|上海商業銀行
|4.6厘
|1萬美元
|全新資金或兌換資金
|南洋商業銀行
|4.5厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
本文最後更新日期︰2024年1月26日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息