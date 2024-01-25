【定期存款】12個月4厘所剩無幾　減息預期高　趁早鎖定4.25厘

▲ 銀行大減12個月港元定期存款年利率，本周再陸續有銀行減至4厘以下。12個月港元定存目前最高4.25厘，僅剩5間銀行的12個月存期有4厘或以上。

雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，但大多數預期1年後的市場利率會較現時低。因此，銀行大減12個月港元定期存款年利率，本周再陸續有銀行減至4厘以下。

12個月港元定存目前最高4.25厘，僅剩5間銀行的12個月存期有4厘或以上︰

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 南洋商業銀行 4.25厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.2厘 50萬元 手機銀行新資金 信銀國際 4.15厘 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金 東亞銀行 4.05厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 招商永隆 4.0厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可

4厘長息僅餘5間

本周南洋商業銀行仍保留12個月4.25厘，但條件高，要100萬元新資金起存，且需為特選理財客戶。

上表5個4厘選擇，除招商永隆之外，全部都要新資金。而招商永隆雖然可以現有資金開立，但起存額是驚人的500萬元。

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大眾銀行有較低門檻的優惠，1萬元新資金4.1厘；而信銀國際1萬元起存也有4厘，不過要CITICdiamond客戶才有。

現有資金其實都可以有4厘，但也有一定條件，幾款舊資金的選擇如下︰

南商現有資金4.05厘，需100萬元起存，需為特選理財客戶；

大眾銀行現有資金4厘，需50萬元起存；

信銀國際現有資金4.05厘，需為CITICdiamond客戶，10萬元起存。

大部分銀行退守4厘以下（12個月存期） 工銀亞洲 3.9厘 300萬元 理財金客戶網上或手機開立 富邦銀行 3.9厘 50萬元 手機銀行新資金 星展 3.85厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 建行亞洲 3.8厘 100萬元 所有客戶新資金 天星 3.8厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 平安壹賬通 3.8厘 100元 匯立 3.8厘 10元 交銀香港 3.75厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 富融 3.5厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 渣打 3.4厘 1萬元 網上新資金 中銀香港 3.4厘 1萬元 網上/手機銀行新資金

發鈔行、虛擬銀行一律跌穿4厘

大部分銀行退守4厘以下，有較多銀行在3.8厘水平，例如平安壹賬通、匯立及天星等虛銀，12個月存期都有3.8厘。

大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比市場水平略低。

美元長息4.8厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘︰

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 起存額 條件 富邦銀行 4.8厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 4.7厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 工銀亞洲 4.6厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 上海商業銀行 4.6厘 1萬美元 全新資金或兌換資金 南洋商業銀行 4.5厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金

本文最後更新日期︰2024年1月26日

責任編輯︰廖毅然

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