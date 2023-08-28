【定期存款】12個月長存期4.5厘　高低門檻都有、毋需新資金（8月28日更新）

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【定期存款2023】最少7銀行減息 5厘高息下架｜銀行轉搶長存期 12個月4.5厘低門檻
5厘銀色債券近日正式上市，錯過了銀債的讀者不用擔心，還有以下這批高息的定期存款任你選擇！
近日銀行紛紛調升長存期的年利率，12個月、18個月及24個月存期，目前都有4.5厘新高，即睇4厘以上長息之選︰
|最高息的港元長息（12個月或以上存期）
|銀行
|存款期
|年利率
|存款額
|條件
|招商永隆
|12個月
|4.5厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|平安壹賬通
|12個月
|4.5厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立銀行
|24個月
／18個月
|4.5厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|12個月
|4.3厘
|富邦銀行
|12個月
|4.4厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|12個月
|4.4厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|星展銀行
|12個月
|4.4厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|Mox Bank
|12個月
|4.4厘
|1元
|新資金
|24個月
|4.2厘
|信銀國際
|12個月
|4.28厘
|1萬元
|銀債退款，需在分行開立
|東亞銀行
|12個月
|4.1厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|12個月
|4.0厘
|300萬元
|理財金客戶開立
|大眾銀行
|12個月
|4.0厘
|50萬元
|新舊資金均可
|南洋商業銀行
|12個月
|4.0厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
高門檻4.5厘 收息22.5萬元
目前最高息的長存期，全都是現有資金都可開立，沒有限定是新資金。招商永隆、平安壹賬通及匯立銀行都有提供最高4.5厘。
招商永隆的門檻最高，12個月4.5厘要500萬元起存，在手機銀行開立，如果符合資格，一年收息22.5萬元之多！
如果是低門檻，招商永隆也有4厘水平，12個月存期、100萬起存4.3厘，50萬起存4.1厘、1萬元起存4.05厘。
虛銀極低門檻 鬥搶長期資金
虛擬銀行大鬥法，平安壹賬通及匯立銀行都有最高4.5厘，要留意年期各有不同。
平安壹賬通上周新加息，12個月存期4.5厘，100元起存，如果做10萬元，1年收息4500元。
匯立的4.5厘屬24個月或18個月，是該行新設的存期，其中24個月存期超越了Mox Bank的4.2厘，成為全城最高。如果是1年期，匯立則為4.3厘，也屬較高水平。傳統銀行方面，富邦及星展的現有資金均為4.3厘，但前者要100萬元，後者為5萬元起存，門檻都較虛銀高。
若是低門檻，還有以下這些選擇︰
|低門檻高息之選（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|平安壹賬通
|4.5厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|星展銀行
|4.4厘
|5萬元
|網上新資金
|Mox Bank
|4.4厘
|1元
|新資金
|匯立銀行
|4.3厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|信銀國際
|4.28厘
|1萬元
|銀債退款，需在分行開立
|東亞銀行
|4.05厘
|2萬元至30萬元
|全新至尊理財客戶
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金
|大眾銀行
|3.9厘
|少於10萬元
|新舊資金均可
|工銀亞洲
|3.8厘
|5萬元
|網上／手機銀行開立
美元5.1厘 低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|5.0厘
|10萬港元等值
|宏富理財客戶新資金
|工銀亞洲
|4.8厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|招商永隆
|4.8厘
|50萬美元
|手機銀行開立
|南洋商業銀行
|4.8厘
|10萬港元等值
|分行新資金
|上海商業銀行
|4.8厘
|1萬美元
|分行新資金
本文最後更新日期︰2023年8月28日
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欄名 : 存款收息