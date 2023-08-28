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【定期存款】12個月長存期4.5厘　高低門檻都有、毋需新資金（8月28日更新）

收息攻略 12:54 2023/08/28

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5厘銀色債券近日正式上市，錯過了銀債的讀者不用擔心，還有以下這批高息的定期存款任你選擇！

近日銀行紛紛調升長存期的年利率，12個月、18個月及24個月存期，目前都有4.5厘新高，即睇4厘以上長息之選︰

最高息的港元長息（12個月或以上存期）
銀行存款期年利率存款額條件
招商永隆12個月4.5厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
平安壹賬通12個月4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行24個月
／18個月		4.5厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
12個月4.3厘
富邦銀行12個月4.4厘50萬元手機銀行新資金
華僑銀行12個月4.4厘10萬元宏富理財客戶新資金
星展銀行12個月4.4厘5萬元網上/手機銀行新資金
Mox Bank12個月4.4厘1元新資金
24個月4.2厘
信銀國際12個月4.28厘1萬元銀債退款，需在分行開立
東亞銀行12個月4.1厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
工銀亞洲12個月4.0厘300萬元理財金客戶開立
大眾銀行12個月4.0厘50萬元新舊資金均可
南洋商業銀行12個月4.0厘100萬元南商理財客戶新資金

高門檻4.5厘　收息22.5萬元

目前最高息的長存期，全都是現有資金都可開立，沒有限定是新資金。招商永隆、平安壹賬通及匯立銀行都有提供最高4.5厘。

招商永隆的門檻最高，12個月4.5厘要500萬元起存，在手機銀行開立，如果符合資格，一年收息22.5萬元之多！

如果是低門檻，招商永隆也有4厘水平，12個月存期、100萬起存4.3厘，50萬起存4.1厘、1萬元起存4.05厘。

虛銀極低門檻　鬥搶長期資金

虛擬銀行大鬥法，平安壹賬通及匯立銀行都有最高4.5厘，要留意年期各有不同。

平安壹賬通上周新加息，12個月存期4.5厘，100元起存，如果做10萬元，1年收息4500元。

匯立的4.5厘屬24個月或18個月，是該行新設的存期，其中24個月存期超越了Mox Bank的4.2厘，成為全城最高。如果是1年期，匯立則為4.3厘，也屬較高水平。傳統銀行方面，富邦及星展的現有資金均為4.3厘，但前者要100萬元，後者為5萬元起存，門檻都較虛銀高。

銀債退款做高息定期   賺息多過5厘銀債

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
星展銀行4.4厘5萬元網上新資金
Mox Bank4.4厘1元新資金
匯立銀行4.3厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
信銀國際4.28厘1萬元銀債退款，需在分行開立
東亞銀行4.05厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶
招商永隆4.05厘1萬元手機銀行開立，不論新舊資金
大眾銀行3.9厘少於10萬元新舊資金均可
工銀亞洲3.8厘5萬元網上／手機銀行開立

美元5.1厘   低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.1厘3萬美元手機銀行新資金
華僑銀行5.0厘10萬港元等值宏富理財客戶新資金
工銀亞洲4.8厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
招商永隆4.8厘50萬美元手機銀行開立
南洋商業銀行4.8厘10萬港元等值分行新資金
上海商業銀行4.8厘1萬美元分行新資金

本文最後更新日期︰2023年8月28日

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