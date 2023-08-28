【定期存款】12個月長存期4.5厘　高低門檻都有、毋需新資金（8月28日更新）

5厘銀色債券近日正式上市，錯過了銀債的讀者不用擔心，還有以下這批高息的定期存款任你選擇！

近日銀行紛紛調升長存期的年利率，12個月、18個月及24個月存期，目前都有4.5厘新高，即睇4厘以上長息之選︰

最高息的港元長息（12個月或以上存期） 銀行 存款期 年利率 存款額 條件 招商永隆 12個月 4.5厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 平安壹賬通 12個月 4.5厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 24個月

／18個月 4.5厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 12個月 4.3厘 富邦銀行 12個月 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 華僑銀行 12個月 4.4厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 星展銀行 12個月 4.4厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 Mox Bank 12個月 4.4厘 1元 新資金 24個月 4.2厘 信銀國際 12個月 4.28厘 1萬元 銀債退款，需在分行開立 東亞銀行 12個月 4.1厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 12個月 4.0厘 300萬元 理財金客戶開立 大眾銀行 12個月 4.0厘 50萬元 新舊資金均可 南洋商業銀行 12個月 4.0厘 100萬元 南商理財客戶新資金

高門檻4.5厘 收息22.5萬元

目前最高息的長存期，全都是現有資金都可開立，沒有限定是新資金。招商永隆、平安壹賬通及匯立銀行都有提供最高4.5厘。

招商永隆的門檻最高，12個月4.5厘要500萬元起存，在手機銀行開立，如果符合資格，一年收息22.5萬元之多！

如果是低門檻，招商永隆也有4厘水平，12個月存期、100萬起存4.3厘，50萬起存4.1厘、1萬元起存4.05厘。

虛銀極低門檻 鬥搶長期資金

虛擬銀行大鬥法，平安壹賬通及匯立銀行都有最高4.5厘，要留意年期各有不同。

平安壹賬通上周新加息，12個月存期4.5厘，100元起存，如果做10萬元，1年收息4500元。

匯立的4.5厘屬24個月或18個月，是該行新設的存期，其中24個月存期超越了Mox Bank的4.2厘，成為全城最高。如果是1年期，匯立則為4.3厘，也屬較高水平。傳統銀行方面，富邦及星展的現有資金均為4.3厘，但前者要100萬元，後者為5萬元起存，門檻都較虛銀高。

銀債退款做高息定期 賺息多過5厘銀債

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 平安壹賬通 4.5厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展銀行 4.4厘 5萬元 網上新資金 Mox Bank 4.4厘 1元 新資金 匯立銀行 4.3厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 信銀國際 4.28厘 1萬元 銀債退款，需在分行開立 東亞銀行 4.05厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，不論新舊資金 大眾銀行 3.9厘 少於10萬元 新舊資金均可 工銀亞洲 3.8厘 5萬元 網上／手機銀行開立

美元5.1厘 低門檻4.8厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 華僑銀行 5.0厘 10萬港元等值 宏富理財客戶新資金 工銀亞洲 4.8厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 招商永隆 4.8厘 50萬美元 手機銀行開立 南洋商業銀行 4.8厘 10萬港元等值 分行新資金 上海商業銀行 4.8厘 1萬美元 分行新資金

本文最後更新日期︰2023年8月28日

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