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【定期存款】12個月突破5厘收息$25,000、低門檻賺4.6厘　美元5.3厘新高

收息攻略 08:18 2023/10/29

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本周的12個月定期存款，無論港元或美元都創新高，港元突破5厘，美元高見5.3厘。

對股市感到失望，不如把心一橫，把資金放定期存款做長息。本周的12個月定期存款，無論港元或美元都創新高，港元突破5厘，美元高見5.3厘。有近20間銀行的港元長息達4厘或以上，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有，可謂人人都有4厘。

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行5.0厘50萬元手機銀行新資金
南洋商業銀行4.7厘100萬元特選南商理財客戶新資金
富融銀行4.6厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.55厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
招商永隆4.45厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
東亞銀行4.3厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
大眾銀行4.3厘50萬元新舊資金均可
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金
信銀國際4.15厘10萬元網上新資金
集友4.1厘100萬元新舊資金均可
工銀亞洲4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
華僑銀行4.0厘10萬元宏富理財客戶新資金

高、中、低門檻都有4厘

上表列出有4厘水平的12個月（或以上）長存期，可見高、中、低門檻都有。最高息是富邦銀行的5厘，本周由4.8厘加至5厘，進一步鞏固高息王的地位，條件是最少50萬元手機銀行新資金，雖然門檻不低，一年可以收息最少$25,000。

南洋商業銀行本月也加息至4.7厘，但屬於高門檻，需為特選理財客戶的100萬元新資金，如符合條件，一年收息$47,000。

虛銀繼續領先低門檻市場，富融把12個月存期加至4.6厘，屬低門檻最高。匯立銀行本周加至4.55厘，僅10元起存，而平安壹賬通有4.5厘。上述3銀行是現有資金也可開立。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

現有資金4.9厘

目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，有4.9厘，不過起存門檻就達100萬元。虛擬銀行也是新舊資金皆可，且門檻低得多。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
富融銀行4.6厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.55厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
星展銀行4.35厘5萬元網上新資金
東亞銀行4.25厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶
花旗4.2厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
大眾銀行4.2厘少於10萬元新舊資金均可
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
Mox Bank4.1厘1元新資金
信銀國際4.05厘1萬元網上新資金
天星4.05厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道

美元長息低門檻5.2厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息也屬富邦銀行，本周加至5.3厘，3萬美元便可起存；低門檻有虛銀富融，本周加至5.2厘，不設最低起存額，現有資金也可開立︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦5.3厘3萬美元手機銀行新資金
富融銀行5.2厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
信銀國際5.05厘1萬美元網上理財/手機銀行的新資金
工銀亞洲4.9厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南商4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金

本文最後更新日期︰2023年10月28日

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