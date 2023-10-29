【定期存款】12個月突破5厘收息$25,000、低門檻賺4.6厘　美元5.3厘新高

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【定期存款】6個月高見5厘、存百萬收息$25,000 美元5.3厘
對股市感到失望，不如把心一橫，把資金放定期存款做長息。本周的12個月定期存款，無論港元或美元都創新高，港元突破5厘，美元高見5.3厘。有近20間銀行的港元長息達4厘或以上，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有，可謂人人都有4厘。
|最高息的港元長息（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.0厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.7厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|富融銀行
|4.6厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立銀行
|4.55厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|平安壹賬通
|4.5厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|招商永隆
|4.45厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|東亞銀行
|4.3厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|大眾銀行
|4.3厘
|50萬元
|新舊資金均可
|建行亞洲
|4.2厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|信銀國際
|4.15厘
|10萬元
|網上新資金
|集友
|4.1厘
|100萬元
|新舊資金均可
|工銀亞洲
|4.0厘
|300萬元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|華僑銀行
|4.0厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
高、中、低門檻都有4厘
上表列出有4厘水平的12個月（或以上）長存期，可見高、中、低門檻都有。最高息是富邦銀行的5厘，本周由4.8厘加至5厘，進一步鞏固高息王的地位，條件是最少50萬元手機銀行新資金，雖然門檻不低，一年可以收息最少$25,000。
南洋商業銀行本月也加息至4.7厘，但屬於高門檻，需為特選理財客戶的100萬元新資金，如符合條件，一年收息$47,000。
虛銀繼續領先低門檻市場，富融把12個月存期加至4.6厘，屬低門檻最高。匯立銀行本周加至4.55厘，僅10元起存，而平安壹賬通有4.5厘。上述3銀行是現有資金也可開立。
現有資金4.9厘
目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，有4.9厘，不過起存門檻就達100萬元。虛擬銀行也是新舊資金皆可，且門檻低得多。
若是低門檻，還有以下這些選擇︰
|低門檻高息之選（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富融銀行
|4.6厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立銀行
|4.55厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|平安壹賬通
|4.5厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|星展銀行
|4.35厘
|5萬元
|網上新資金
|東亞銀行
|4.25厘
|2萬元至30萬元
|全新至尊理財客戶
|花旗
|4.2厘
|不設最低存款額
|網上銀行或手機銀行開立
|大眾銀行
|4.2厘
|少於10萬元
|新舊資金均可
|交銀香港
|4.15厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|Mox Bank
|4.1厘
|1元
|新資金
|信銀國際
|4.05厘
|1萬元
|網上新資金
|天星
|4.05厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
美元長息低門檻5.2厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息也屬富邦銀行，本周加至5.3厘，3萬美元便可起存；低門檻有虛銀富融，本周加至5.2厘，不設最低起存額，現有資金也可開立︰
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.3厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|富融銀行
|5.2厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|信銀國際
|5.05厘
|1萬美元
|網上理財/手機銀行的新資金
|工銀亞洲
|4.9厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|南商
|4.9厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
本文最後更新日期︰2023年10月28日
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欄名 : 存款收息