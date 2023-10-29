【定期存款】12個月突破5厘收息$25,000、低門檻賺4.6厘　美元5.3厘新高

▲ 本周的12個月定期存款，無論港元或美元都創新高，港元突破5厘，美元高見5.3厘。

對股市感到失望，不如把心一橫，把資金放定期存款做長息。本周的12個月定期存款，無論港元或美元都創新高，港元突破5厘，美元高見5.3厘。有近20間銀行的港元長息達4厘或以上，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有，可謂人人都有4厘。

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.0厘 50萬元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.7厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富融銀行 4.6厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 4.55厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 平安壹賬通 4.5厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 招商永隆 4.45厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 東亞銀行 4.3厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 大眾銀行 4.3厘 50萬元 新舊資金均可 建行亞洲 4.2厘 100萬元 所有客戶新資金 信銀國際 4.15厘 10萬元 網上新資金 集友 4.1厘 100萬元 新舊資金均可 工銀亞洲 4.0厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 華僑銀行 4.0厘 10萬元 宏富理財客戶新資金

高、中、低門檻都有4厘

上表列出有4厘水平的12個月（或以上）長存期，可見高、中、低門檻都有。最高息是富邦銀行的5厘，本周由4.8厘加至5厘，進一步鞏固高息王的地位，條件是最少50萬元手機銀行新資金，雖然門檻不低，一年可以收息最少$25,000。

南洋商業銀行本月也加息至4.7厘，但屬於高門檻，需為特選理財客戶的100萬元新資金，如符合條件，一年收息$47,000。

虛銀繼續領先低門檻市場，富融把12個月存期加至4.6厘，屬低門檻最高。匯立銀行本周加至4.55厘，僅10元起存，而平安壹賬通有4.5厘。上述3銀行是現有資金也可開立。

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現有資金4.9厘

目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，有4.9厘，不過起存門檻就達100萬元。虛擬銀行也是新舊資金皆可，且門檻低得多。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富融銀行 4.6厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 4.55厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 平安壹賬通 4.5厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 星展銀行 4.35厘 5萬元 網上新資金 東亞銀行 4.25厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 花旗 4.2厘 不設最低存款額 網上銀行或手機銀行開立 大眾銀行 4.2厘 少於10萬元 新舊資金均可 交銀香港 4.15厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 Mox Bank 4.1厘 1元 新資金 信銀國際 4.05厘 1萬元 網上新資金 天星 4.05厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道

美元長息低門檻5.2厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息也屬富邦銀行，本周加至5.3厘，3萬美元便可起存；低門檻有虛銀富融，本周加至5.2厘，不設最低起存額，現有資金也可開立︰

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.3厘 3萬美元 手機銀行新資金 富融銀行 5.2厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 信銀國際 5.05厘 1萬美元 網上理財/手機銀行的新資金 工銀亞洲 4.9厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南商 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金

本文最後更新日期︰2023年10月28日

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