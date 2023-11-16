【定期存款】12個月現有資金4.8厘　加息見頂　鎖定長存期

▲ 12個月港元定存目前最高4.8厘，新舊資金、高低門檻都有4.8厘。美元定存方面，12個月存期高達5.3厘

美聯儲連續兩次議息維持利率不見，市場押注加息周期已經見頂。趁目前還有高息，做1年期港元定存，明年即使減息，仍能繼續鎖定高息回報。

12個月港元定存目前最高4.8厘，低門檻4.7厘。美元定存方面，12個月存期高達5.3厘，趁着美國可能不再加息、息口見頂，可以多加留意。

以下羅列近20間銀行的港元長息，通通達4厘或以上，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有︰

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 4.8厘 50萬元 手機銀行新資金 平安壹賬通 4.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 4.7厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 南洋商業銀行 4.5厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.5厘 50萬元 手機銀行新資金 招商永隆 4.45厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 星展銀行 4.35厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 花旗銀行 4.31厘 不設最低存款額 網上銀行或手機銀行開立 東亞銀行 4.3厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 4.25厘 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 建行亞洲 4.2厘 100萬元 所有客戶新資金 交銀香港 4.15厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 集友銀行 4.1厘 100萬元 新舊資金均可 Mox Bank 4.1厘 1元 新資金 天星銀行 4.05厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 工銀亞洲 4.0厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 華僑銀行 4.0厘 10萬元 宏富理財客戶新資金

新舊資金都有4.8厘

上表列出有4厘水平的12個月（或以上）長存期，可見高、中、低門檻都有。最高息是富邦銀行的4.8厘，雖然本月跌穿5厘，但仍屬全城最高，條件是最少50萬元手機銀行新資金，雖然門檻不低，一年可以收息最少$24,000。

低門檻也有4.8厘，平安壹賬通本周把12個月存期加至4.8厘，僅100元起存，而且現有資金也可開立。

虛銀繼續領先低門檻市場，匯立銀行及富融銀行的12個月存期都有4.7厘，均屬低門檻最高，且現有資金都適用。

【定期存款】息口真見頂？做1年期5.3厘 滙豐、恒生都有5厘

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 平安壹賬通 4.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 4.7厘 10元 富融銀行 4.7厘 不設最低存款額 大眾銀行 4.5厘 1萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.35厘 5萬元 網上新資金 花旗銀行 4.31厘 不設最低存款額 網上銀行或手機銀行開立 東亞銀行 4.25厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 交銀香港 4.15厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 Mox Bank 4.1厘 1元 新資金 天星銀行 4.05厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道

美元長息低門檻5.3厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息屬虛銀富融，近日加至5.3厘，不設最低起存額，現有資金也可開立︰

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富融銀行 5.3厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 信銀國際 4.95厘 1萬美元 網上理財/手機銀行的新資金 工銀亞洲 4.9厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南商 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金

本文最後更新日期︰2023年11月17日

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