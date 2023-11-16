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【定期存款】12個月現有資金4.8厘　加息見頂　鎖定長存期

收息攻略 07:45 2023/11/16

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12個月港元定存目前最高4.8厘，新舊資金、高低門檻都有4.8厘。美元定存方面，12個月存期高達5.3厘

美聯儲連續兩次議息維持利率不見，市場押注加息周期已經見頂。趁目前還有高息，做1年期港元定存，明年即使減息，仍能繼續鎖定高息回報。

12個月港元定存目前最高4.8厘，低門檻4.7厘。美元定存方面，12個月存期高達5.3厘，趁着美國可能不再加息、息口見頂，可以多加留意。

以下羅列近20間銀行的港元長息，通通達4厘或以上，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有︰

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
平安壹賬通4.8厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.7厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.7厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行4.5厘100萬元特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.5厘50萬元手機銀行新資金
招商永隆4.45厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
星展銀行4.35厘5萬元網上/手機銀行新資金
花旗銀行4.31厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
東亞銀行4.3厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
信銀國際4.25厘10萬元CITICdiamond客戶手機新資金
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
集友銀行4.1厘100萬元新舊資金均可
Mox Bank4.1厘1元新資金
天星銀行4.05厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
工銀亞洲4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
華僑銀行4.0厘10萬元宏富理財客戶新資金

新舊資金都有4.8厘

上表列出有4厘水平的12個月（或以上）長存期，可見高、中、低門檻都有。最高息是富邦銀行的4.8厘，雖然本月跌穿5厘，但仍屬全城最高，條件是最少50萬元手機銀行新資金，雖然門檻不低，一年可以收息最少$24,000。

低門檻也有4.8厘，平安壹賬通本周把12個月存期加至4.8厘，僅100元起存，而且現有資金也可開立。

虛銀繼續領先低門檻市場，匯立銀行及富融銀行的12個月存期都有4.7厘，均屬低門檻最高，且現有資金都適用。

【定期存款】息口真見頂？做1年期5.3厘 滙豐、恒生都有5厘

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
平安壹賬通4.8厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.7厘10元
富融銀行4.7厘不設最低存款額
大眾銀行4.5厘1萬元手機銀行新資金
星展銀行4.35厘5萬元網上新資金
花旗銀行4.31厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
東亞銀行4.25厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
Mox Bank4.1厘1元新資金
天星銀行4.05厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道

美元長息低門檻5.3厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息屬虛銀富融，近日加至5.3厘，不設最低起存額，現有資金也可開立︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富融銀行5.3厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
信銀國際4.95厘1萬美元網上理財/手機銀行的新資金
工銀亞洲4.9厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南商4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金

本文最後更新日期︰2023年11月17日

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