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【定期存款】12個月最高4.9厘 港元最高3.7厘（4月21日更新）

收息攻略 12:38 2023/04/21

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港元定期存款再呈下跌趨勢，是時候趁仍有高息，鎖定較長存期。如果做1年期定存，港元最高3.7厘，美元最高仍有逼近5厘，達4.9厘。銀行的美元存息企穩高位，集中減港息，以致定存的港美息差一下子拉闊，最闊的有超過2厘。有銀行美元定存逾4厘，但港元定存低至2厘多。

以下用簡單3個表，幫你比較近20間銀行、12個月存期的港元與美元定期年利率︰

港美存息大比併

    點擊圖片放大

4.9厘 VS 3.7厘
12個月存期而言，美元存息最高4.9厘，由富邦銀行提供，需3萬美元新資金，並在手機銀行開立。

港元方面，12個月存期最高是3.7厘，也是由富邦銀行提供，但需為50萬元新資金，在手機銀行開立，存一年賺息$18,500，若存百萬元穩袋$37,000。

由於市場預期美國加息快將到頂，所以長存期的年利率，反而不及較低存期。以美元而言，3個月存期最高達5厘，較12個月存期更高息。港元方面，3個月存期也有3.8厘，與12個月存期一樣高。

【每周特色存息】定期存款賺里數 21套日本機票當利息

息差最闊超過2厘
做美元定期多賺1.8萬元
以上銀行的美元定期都較港元高息，差距最大的竟達2.35厘。例如創興銀行，其12個月港元存息最高僅2.45厘，但美元存息本周加至4.8厘，兩者息差達2.35厘。假設本金同樣為78萬港元（即約10萬美元），未計匯兌成本，美元定期一年收息，折合約3.7萬元，港元定期一年收息則約1.9萬元，兩者相差達1.8萬元。

又例如富邦銀行，12個月存期，美元較港元高1.2厘，以50萬港元計算，未計滙兌成本，實際賺息便已相差6000元。其他如交銀香港、建行亞洲等，其美元存息也較港息高出逾1厘。

轉錢做美元定期  注意滙兌風險
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，如果息差只有約1厘，未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

 

本文最後更新日期︰2023年4月21日

撰文︰廖毅然

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