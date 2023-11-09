【定期存款】12個月最高4.8厘　低門檻4.7厘　加息見頂鎖定長存期

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【港元定存】滙豐突加存息！3個月4.7厘 超短存期13厘全城最高（附4大銀行定存比較）
美聯儲連續兩次議息維持利率不見，市場押注加息周期已經見頂。趁目前還有高息，做1年期港元定存，明年即使減息，仍能繼續鎖定高息回報。
12個月港元定存目前最高4.8厘，低門檻4.7厘。美元定存方面，12個月存期高達5.3厘，趁着美國可能不再加息、息口見頂，可以多加留意。
以下羅列近20間銀行的港元長息，通通達4厘或以上，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有︰
|最高息的港元長息（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|4.8厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|平安壹賬通
|4.7厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立銀行
|4.7厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|4.7厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|南洋商業銀行
|4.5厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.5厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|招商永隆
|4.45厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|星展銀行
|4.35厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.3厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|花旗
|4.23厘
|不設最低存款額
|網上銀行或手機銀行開立
|建行亞洲
|4.2厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|交銀香港
|4.15厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|集友
|4.1厘
|100萬元
|新舊資金均可
|Mox Bank
|4.1厘
|1元
|新資金
|信銀國際
|4.05厘
|10萬元
|網上新資金
|天星
|4.05厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|工銀亞洲
|4.0厘
|300萬元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|華僑銀行
|4.0厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
高、中、低門檻都有4厘
上表列出有4厘水平的12個月（或以上）長存期，可見高、中、低門檻都有。最高息是富邦銀行的4.8厘，雖然最新跌穿5厘，但仍屬全城最高，條件是最少50萬元手機銀行新資金，雖然門檻不低，一年可以收息最少$24,000。
虛銀繼續領先低門檻市場，匯立銀行、平安壹賬通及富融銀行的12個月存期都有4.7厘，均屬低門檻最高，且現有資金都適用。
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除了虛銀的4.7厘，富邦銀行的現有資金優惠也高達4.7厘，不過起存門檻就達100萬元。
若是低門檻，還有以下這些選擇︰
|低門檻高息之選（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|匯立銀行
|4.7厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富融銀行
|4.7厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|平安壹賬通
|4.7厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大眾銀行
|4.4厘
|1萬元
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.35厘
|5萬元
|網上新資金
|東亞銀行
|4.25厘
|2萬元至30萬元
|全新至尊理財客戶
|花旗
|4.23厘
|不設最低存款額
|網上銀行或手機銀行開立
|交銀香港
|4.15厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|Mox Bank
|4.1厘
|1元
|新資金
|天星
|4.05厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
美元長息低門檻5.3厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息屬虛銀富融，近日加至5.3厘，不設最低起存額，現有資金也可開立︰
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富融銀行
|5.3厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|富邦
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.95厘
|1萬美元
|網上理財/手機銀行的新資金
|工銀亞洲
|4.9厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|南商
|4.9厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
本文最後更新日期︰2023年11月10日
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欄名 : 存款收息