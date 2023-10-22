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【定期存款】12個月最高4.8厘　低門檻賺4.5厘　4厘長息全城有份

收息攻略 07:56 2023/10/22

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12個月港元定期存款，有近20間銀行達4厘或以上，最高年利率為4.8厘，2年期最高4.6厘。 4厘涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有。

對股市感到失望，不如把心一橫，把資金放定期存款做長息。目前12個月港元定期存款，有近20間銀行達4厘或以上，最高年利率為4.8厘，再長一點也有，2年期4.6厘。

4厘涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有，可謂人人都有4厘。

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
富邦銀行4.8厘50萬元手機銀行新資金
南洋商業銀行4.7厘100萬元特選南商理財客戶新資金
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.5厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.4厘（24個月4.6厘）10元虛擬銀行，只有電子渠道
招商永隆4.45厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
星展銀行4.35厘5萬元網上/手機銀行新資金
大眾銀行4.3厘50萬元新舊資金均可
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金
花旗4.2厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
信銀國際4.15厘10萬元網上新資金
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
東亞銀行4.1厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
Mox Bank4.1厘1元新資金
工銀亞洲4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
集友4.0厘100萬元新舊資金均可
華僑銀行4.0厘10萬元宏富理財客戶新資金

高、中、低門檻都有4厘

上表列出有4厘水平的12個月（或以上）長存期，可見高、中、低門檻都有。最高息是富邦銀行的4.8厘，條件是最少50萬元手機銀行新資金，雖然門檻不低一年可以收息最少$24,000。

南洋商業銀行本周加息至4.7厘，但屬於高門檻，需為特選理財客戶的100萬元新資金，如符合條件，一年收息$47,000。

虛銀繼續領先低門檻市場，平安壹賬通本周加至4.5厘，與富融銀行看齊，兩者均屬超低門檻，且現有資金也可開立；匯立銀行24個月有4.6厘，18個月有4.5厘，起存額則低至10元。

【高息存款】鎖定4.9厘至明年初、單月6.5厘 月月有息加

現有資金4.7厘

目前現有資金最高息的長存期，也是富邦銀行，有4.7厘，不過起存門檻就達100萬元。虛擬銀行也是新舊資金皆可，且門檻低得多。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.5厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.4厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
星展銀行4.35厘5萬元網上新資金
花旗4.2厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
大眾銀行4.2厘少於10萬元新舊資金均可
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
Mox Bank4.1厘1元新資金
東亞銀行4.05厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶
信銀國際4.05厘1萬元網上新資金

美元長息低門檻5厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存；信銀國際的5.05厘，1萬美元可起存︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
信銀國際5.05厘1萬美元網上理財/手機銀行的新資金
工銀亞洲4.9厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南商4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金
建行亞洲4.85厘40萬美元新資金

本文最後更新日期︰2023年10月20日

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