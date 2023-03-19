【定期存款】12個月最高4.8厘 港美息差竟高達2厘？（附18銀行港美存息表）

SVB及瑞信等銀行連環出事，本港銀行也急搶美元存款，12個月存期一度高見5厘。但與此同時，港元定期存款有加有減，以致定存的美息差一下子拉闊至2厘有多。有銀行美元定存逾4厘，但港元定存低至2厘多。

以下幫你比較近20間銀行、12個月存期的港元與美元定期年利率︰

港美存息大比併

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4.8厘 VS 4厘

12個月存期而言，美元存息最高4.8厘，有兩間銀行提供，富邦的4.8厘要3萬美元新資金，南洋商業銀行的4.8厘則要10萬港元等值的新資金。

港元方面，12個月存期最高是4厘，門檻同樣相當高。首先是大新銀行，起存額是100萬元，且要指定客戶的新資金。

工銀亞洲雖沒新資金要求，但起存額要300萬元才有4厘，且同樣有指定理財戶口的要求。

息差最闊達2.15厘

做美元定期多賺1.7萬元

以上18間銀行，除了渣打之外，其餘的美元定期都較港元高息，差距最大的竟達2.15厘。創興本周再減了港元存息，12個月最高僅2.45厘，但美元存息維持4.6厘，兩者息差擴至2.15厘。假設本金同樣為78萬港元（即約10萬美元），美元定期一年收息，折合約3.588萬元，港元定期一年收息則約1.9萬元，兩者相差近1.7萬元。

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，約1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

本文最後更新日期︰2023年3月19日

撰文︰廖毅然

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