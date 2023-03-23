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【定期存款】12個月最高4.8厘 港元最高3.95厘

收息攻略 18:27 2023/03/23

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SVB及瑞信等銀行連環出事，本港銀行也急搶美元存款，12個月存期一度高見5厘，目前最高4.8厘。但與此同時，港元定期存款再呈下跌趨勢，以致定存的美息差一下子拉闊至接近2厘。有銀行美元定存逾4厘，但港元定存低至2厘多。

以下幫你比較近20間銀行、12個月存期的港元與美元定期年利率︰

港美存息大比併

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4.8厘 VS 3.95厘
12個月存期而言，美元存息最高4.8厘，由富邦提供，需3萬美元新資金，並在手機銀行開立。

港元方面，12個月存期最高是3.95厘，是東亞銀行的指定戶口新客戶優惠，若是全新顯卓理財客戶，首50萬元資金有3.95厘。若是全新至尊理財客戶，首2萬元至30萬元資金有3.95厘。

東亞的現有顯卓私人理財客戶，有最高3.9厘，也是屬較高水平。目前，其他銀行僅有南商提供3.9厘，要100萬元新資金；然後就是虛銀匯立的3.8厘，與大新銀行的3.7厘。

息差最闊厘
做美元定期多賺1.5萬元
以上18間銀行，除了渣打之外，其餘的美元定期都較港元高息，差距最大的竟達1.9厘。創興本周的12個月港元存息最高僅2.45厘，但美元存息為4.35厘，兩者息差達1.9厘。假設本金同樣為78萬港元（即約10萬美元），美元定期一年收息，折合約3.39萬元，港元定期一年收息則約1.9萬元，兩者相差近1.5萬元。

又例如富邦銀行，12個月存期，美元較港元高1.2厘，以50萬港元計算，未計滙兌成本，實際賺息便已相差6000元。其他如信銀國際、交銀香港等，其美元存息也較港息高出逾1厘。

轉錢做美元定期  注意滙兌風險
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，約1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

 

本文最後更新日期︰2023年3月23日

撰文︰廖毅然

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定期存款2023 新資金最高5.1厘 現有資金也達4厘（附港元美元新舊資金大比併）

【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇

10大高息基金 年化派息率最高11厘 月月派息（2023年2月更新）

【滙豐派息】滙控恢復每季派息 勿忘教訓 注意高息股的5大風險

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欄名 : 存款收息

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