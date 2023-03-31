【定期存款】12個月最高4.8厘 港元最高3.8厘（3月31日更新）

SVB及瑞信等銀行連環出事，本港銀行也急搶美元存款，12個月存期一度高見5厘，目前最高4.8厘。但與此同時，港元定期存款再呈下跌趨勢，以致定存的美息差一下子拉闊至接近2厘。有銀行美元定存逾4厘，但港元定存低至2厘多。

以下用簡單3個表，幫你比較近20間銀行、12個月存期的港元與美元定期年利率︰

港美存息大比併

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4.8厘 VS 3.8厘

12個月存期而言，美元存息最高4.8厘，由富邦提供，需3萬美元新資金，並在手機銀行開立。

港元方面，12個月存期最高是3.8厘，有兩間銀行提供，可謂豐儉由人，南商的3.8厘需要100萬元新資金，而且需為理財客戶到分行開立。

而上圖沒有列出，虛銀匯立的12個月存期也有3.8厘，起存額就低得多，10元也可開立，幾乎是零門檻，但由於是虛銀，所以只有電子渠道。

由於市場預期美國加息快將到頂，所以長存期的年利率，反而不及較低存期。以美元而言，3個月或6個月存期也有5厘，都較12個月存期更高息。

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息差最闊厘

做美元定期多賺1.5萬元

以上18間銀行，除了渣打之外，其餘的美元定期都較港元高息，差距最大的竟達1.9厘。例如創興銀行，其12個月港元存息最高僅2.45厘，但美元存息為4.35厘，兩者息差達1.9厘。假設本金同樣為78萬港元（即約10萬美元），美元定期一年收息，折合約3.39萬元，港元定期一年收息則約1.9萬元，兩者相差近1.5萬元。

又例如富邦銀行，12個月存期，美元較港元高1.2厘，以50萬港元計算，未計滙兌成本，實際賺息便已相差6000元。其他如上商、建行亞洲等，其美元存息也較港息高出逾1厘。

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，如果息差只有約1厘，未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

本文最後更新日期︰2023年3月31日

撰文︰廖毅然

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