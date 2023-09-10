【定期存款】12個月最高4.5厘、低門檻4.3厘｜盤點長存期4厘

12個月港元定期存款，有超過10間銀行達4厘或以上，目前最高年利率為4.5厘，雖然新舊資金皆可，但起存門檻達500萬元；低門檻而言，最高4.3厘。

最高息的港元長息（12個月或以上存期） 銀行 存款期 年利率 存款額 條件 招商永隆 12個月 4.5厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 富邦銀行 12個月 4.4厘 50萬元 手機銀行新資金 華僑銀行 12個月 4.4厘 10萬元 宏富理財客戶新資金 星展銀行 12個月 4.3厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 平安壹賬通 12個月 4.3厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 24個月／18個月 4.2厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 12個月 4.1厘 東亞銀行 12個月 4.1厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 大眾銀行 12個月 4.1厘 50萬元 新舊資金均可 工銀亞洲 12個月 4.0厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南洋商業銀行 12個月 4.0厘 100萬元 南商理財客戶新資金 建行亞洲 12個月 4.0厘 100萬元 所有客戶新資金 信銀國際 12個月 4.0厘 10萬元 網上新資金 Mox Bank 24個月／12個月 4.0厘 1元 新資金 富融銀行 12個月 4.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道

高門檻4.5厘 收息22.5萬元

目前最高息的長存期為招商永隆的1年4.5厘，現有資金可開立，需在手機銀行敍做，但起存門檻極高，需達500萬元。如果有足夠本金，一年收息22.5萬元之多！

如果是低門檻，招商永隆也有4厘水平，12個月存期、100萬起存4.3厘，50萬起存4.1厘、1萬元起存4.05厘。

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富邦、華僑4.4厘

富邦及華僑銀行有4.4厘，僅低0.1厘，但門檻即大降。富邦的4.4厘為50萬元手機銀行新資金優惠；而華僑銀行則10萬元起存，但需為理財客戶的新資金。

虛銀極低門檻 鬥搶長期資金

虛擬銀行近期都在減息，但保留較高的長息，例如平安壹賬通12個月存期有4.3厘，100元起存。

匯立銀行設24個月存期，有4.2厘，12個月存期也有4.1厘。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 星展銀行 4.3厘 5萬元 網上新資金 平安壹賬通 4.3厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立銀行 4.1厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 東亞銀行 4.05厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 招商永隆 4.05厘 1萬元 手機銀行開立，不論新舊資金 大眾銀行 4.0厘 少於10萬元 新舊資金均可 Mox Bank 4.0厘 1元 新資金 富融銀行 4.0厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 工銀亞洲 3.8厘 5萬元 網上／手機銀行開立

美元5.1厘 低門檻4.8厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦銀行 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 華僑銀行 5.0厘 10萬港元等值 宏富理財客戶新資金 工銀亞洲 4.8厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 招商永隆 4.8厘 50萬美元 手機銀行開立 南洋商業銀行 4.8厘 10萬港元等值 分行新資金 上海商業銀行 4.8厘 1萬美元 分行新資金

本文最後更新日期︰2023年9月8日

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