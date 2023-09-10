【定期存款】12個月最高4.5厘、低門檻4.3厘｜盤點長存期4厘

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【綠債2023】9.18起認購 滙豐7免恒生8免、券商更進取
12個月港元定期存款，有超過10間銀行達4厘或以上，目前最高年利率為4.5厘，雖然新舊資金皆可，但起存門檻達500萬元；低門檻而言，最高4.3厘。
|最高息的港元長息（12個月或以上存期）
|銀行
|存款期
|年利率
|存款額
|條件
|招商永隆
|12個月
|4.5厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|富邦銀行
|12個月
|4.4厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|12個月
|4.4厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|星展銀行
|12個月
|4.3厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|平安壹賬通
|12個月
|4.3厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立銀行
|24個月／18個月
|4.2厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|12個月
|4.1厘
|東亞銀行
|12個月
|4.1厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|大眾銀行
|12個月
|4.1厘
|50萬元
|新舊資金均可
|工銀亞洲
|12個月
|4.0厘
|300萬元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|南洋商業銀行
|12個月
|4.0厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
|建行亞洲
|12個月
|4.0厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|信銀國際
|12個月
|4.0厘
|10萬元
|網上新資金
|Mox Bank
|24個月／12個月
|4.0厘
|1元
|新資金
|富融銀行
|12個月
|4.0厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
高門檻4.5厘 收息22.5萬元
目前最高息的長存期為招商永隆的1年4.5厘，現有資金可開立，需在手機銀行敍做，但起存門檻極高，需達500萬元。如果有足夠本金，一年收息22.5萬元之多！
如果是低門檻，招商永隆也有4厘水平，12個月存期、100萬起存4.3厘，50萬起存4.1厘、1萬元起存4.05厘。
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富邦、華僑4.4厘
富邦及華僑銀行有4.4厘，僅低0.1厘，但門檻即大降。富邦的4.4厘為50萬元手機銀行新資金優惠；而華僑銀行則10萬元起存，但需為理財客戶的新資金。
虛銀極低門檻 鬥搶長期資金
虛擬銀行近期都在減息，但保留較高的長息，例如平安壹賬通12個月存期有4.3厘，100元起存。
匯立銀行設24個月存期，有4.2厘，12個月存期也有4.1厘。
若是低門檻，還有以下這些選擇︰
|低門檻高息之選（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|星展銀行
|4.3厘
|5萬元
|網上新資金
|平安壹賬通
|4.3厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立銀行
|4.1厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|東亞銀行
|4.05厘
|2萬元至30萬元
|全新至尊理財客戶
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金
|大眾銀行
|4.0厘
|少於10萬元
|新舊資金均可
|Mox Bank
|4.0厘
|1元
|新資金
|富融銀行
|4.0厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|工銀亞洲
|3.8厘
|5萬元
|網上／手機銀行開立
美元5.1厘 低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|5.0厘
|10萬港元等值
|宏富理財客戶新資金
|工銀亞洲
|4.8厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|招商永隆
|4.8厘
|50萬美元
|手機銀行開立
|南洋商業銀行
|4.8厘
|10萬港元等值
|分行新資金
|上海商業銀行
|4.8厘
|1萬美元
|分行新資金
本文最後更新日期︰2023年9月8日
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欄名 : 存款收息