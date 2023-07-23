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【定期存款】12個月最高4.4厘　長存期也有高息　少於10萬也有4厘（7月21日更新）

收息攻略 22:50 2023/07/23

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美國加息周期或已近尾聲，是時候鎖定高息定期存款了！近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，12個月最高4.4厘，存百萬元，1年可收息$44,000，有6間銀行達4厘水平。

若是低門檻10萬元不到，也有4厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有5.1厘。

以下列出4厘以上的高息長存之選︰

最高息的港元長息（12個月或以上存期）
銀行年利率存款額條件
富邦4.4厘50萬元手機銀行新資金
大眾銀行4.2厘50萬元新舊資金均可
華僑永亨4.15厘10萬元宏富理財客戶新資金
星展4.05厘5萬元網上/手機銀行新資金
東亞4.0厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
南洋商業銀行4.0厘100萬元南商理財客戶新資金
招商永隆3.9厘50萬元手機銀行開立，新舊資金均可

短存期高息　但長存期賺息更多

目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高4.6厘，存百萬元收息約1.15萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以富邦的4.4厘而言，若存入100萬元，實際賺息高達$44,000。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年，短存期則較靈活，流動性風險較低。

存款期年利率實際賺息金額（假設存入100萬元）優點／缺點
12個月4.4厘$44,000實際賺息金額較多／資金鎖定期較長
3個月4.6厘$11,500實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳
1星期20厘$3846

如果符合年齡資格，又有閒置資金可擺3年，可考慮銀色債券，詳情看︰【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事

現有資金4.2厘

現有資金優惠以大眾銀行最高，有4.2厘，若存50萬元，一年穩袋$21,000。而招商永隆的4厘，也是現有資金都可開立。

若是低門檻，亦有較多選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
大眾銀行4.1厘少於10萬元新舊資金均可
星展4.0厘5萬元網上新資金
東亞3.95厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶
招商永隆3.85厘1萬元手機銀行開立，不論新舊資金
匯立3.8厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
信銀國際3.55厘1萬元網上／手機銀行新資金
工銀亞洲3.55厘5萬元網上／手機銀行開立

美元5.1厘   低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
華僑銀行5.0厘10萬港元等值宏富理財客戶新資金
上海商業銀行4.8厘1萬美元分行新資金
南洋商業銀行4.8厘10萬港元等值分行新資金
創興4.7厘1萬美元網上或手機銀行開立

 

本文最後更新日期︰2023年7月21日

想知更多高息產品，即睇︰

定期存款利率邊間好？新資金4.6厘破頂、現有資金4.3厘（7月21日更新）

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欄名 : 存款收息

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