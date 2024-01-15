【定期存款】12個月最高4.3厘、實際回報遠勝機管局債？4厘長息僅剩6銀行

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【外幣定期】1年期4.5厘高過港元、短息最高18.8厘（附6大外幣定期存款）
雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，更有分析指美國未必會減息。然而，銀行仍大減12個月港元定期存款年利率，本周失守4.5厘水平。
12個月港元定存目前最高4.3厘，由2間銀行提供，均是50萬元起存。多間銀行的長息已減至4厘以下，目前僅剩6間銀行的12個月存期有4厘或以上。
回報跑輸「三跑債」的情況
機管局的4.25厘零售債券（俗稱「三跑債」）將於1月17日開始接受認購，由於其入場費僅1萬元，相比同等入場費的12個月港元定存更高息！
|三跑債 VS 定期存款
同等入場費比較
|機管局債券（三跑債）
|年期
|年利率
|全期利息
|2.5年
|4.25厘
|$1062.5
|港元定期存款（1萬元起存）
|年期
|銀行
|年利率
|全期利息
|2年
|Mox Bank
|3.2厘
|$640
|招商永隆
|3.0厘
|$600
|1年
|招商永隆
|4.2厘
|$420
|大眾銀行
|4.1厘
|$410
|信銀國際
|3.95厘
|$395
|中銀香港
|3.4厘
|$340
上表可見，如果同樣是1萬元入場，1年期或2年期的定期存款，回報都較機管局債券低。
【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引
回報遠勝「三跑債」的情況
但零售債券的短處是，你無法預知會抽中幾多手，由於今次機管局債券只發行50億元，若多人認購，假設每人只分得5至10手，即本金只有5萬元至10萬元。
如果你手頭上有大額資金，尋求4厘回報，最可取的產品仍然是定期存款。
|三跑債 VS 定期存款
|產品
|年利率
|本金
|全期收息
|機管局債券
（2.5年期）
|4.25厘
|10萬元
（假設只中10手）
|$10,625
|定期存款
（1年期）
|4.3厘
|100萬元
|$43,000
抽機管局債券，抑或做定期存款？完全取決於你個人選擇。如果你覺得「Why not both？」可留意以下圖表，列出4厘或以上的12個月港元定期存款，若有百萬元本金，最少便可以收息$40,000︰
|最高息的港元長息（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|富邦銀行
|4.3厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|招商永隆
|4.3厘
|50萬元
|手機銀行開立；
新舊資金均可
|南洋商業銀行
|4.25厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金；
一般客戶4.05厘
|大眾銀行
|4.2厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.15厘
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金；
一般客戶4.05厘
|東亞銀行
|4.05厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
4.3厘新舊資金都有
目前銀行之中，12個月存期最高4.3厘，富邦銀行及招商永隆都有提供。
富邦銀行的4.3厘要新資金，50萬元起存，需在手機銀行開立。若是現有資金，為4.2厘，但起存額要高達100萬元。
招商永隆的4.3厘同樣是50萬元起存、需在手機銀行開立，但毋需新資金。若存款額為1萬元至50萬元之下，也有4.2厘。
發鈔行、虛擬銀行一律跌穿4厘
平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列。
大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比4厘低。
|低門檻退守4厘以下（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|建行亞洲
|3.95厘
|100萬元
|所有客戶新資金
|星展銀行
|3.95厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|交銀香港
|3.9厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|上商
|3.83厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|平安壹賬通
|3.8厘
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立
|3.8厘
|10元
|天星
|3.6厘
|1000元
|富融
|3.5厘
|不設最低存款額
|渣打
|3.4厘
|1萬元
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|1萬元
|網上/手機銀行新資金
美元長息4.8厘
美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘︰
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|富邦銀行
|4.8厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.7厘
|200萬港元等值
|全新顯卓私人理財客戶
|上海商業銀行
|4.7厘
|1萬美元
|全新資金或兌換資金
|集友銀行
|4.65厘
|12.5萬美元
|於網上或分行以現有資金開立
|工銀亞洲
|4.6厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|信銀國際
|4.6厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|大眾銀行
|4.6厘
|2000美元
|新舊資金皆可
本文最後更新日期︰2024年1月15日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息