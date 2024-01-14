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【定期存款】12個月最高4.3厘、回報不輸機管局債　4厘長息僅剩7銀行

收息攻略 08:56 2024/01/14

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12個月港元定存目前最高4.3厘，由2間銀行提供，均是50萬元起存。多間銀行的長息已減至4厘以下，本周僅剩7間銀行的12個月存期有4厘或以上。

雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，更有分析指美國未必會減息。然而，銀行仍大減12個月港元定期存款年利率，本周失守4.5厘水平。

12個月港元定存目前最高4.3厘，由2間銀行提供，均是50萬元起存。多間銀行的長息已減至4厘以下，本周僅剩7間銀行的12個月存期有4厘或以上。

回報跑輸「三跑債」？

機管局的4.25厘零售債券（俗稱「三跑債」）將於1月17日開始接受認購，由於其入場費僅1萬元，相比同等入場費的12個月港元定存更高息！

三跑債 VS 定期存款
同等入場費比較
機管局債券（三跑債）
年期年利率全期利息
2.5年4.25厘$1062.5
港元定期存款（1萬元起存）
年期銀行年利率全期利息
2年Mox Bank3.2厘$640
招商永隆3.0厘$600
1年招商永隆4.2厘$420
大眾銀行4.1厘$410
信銀國際3.95厘$395
中銀香港3.4厘$340

上表可見，如果同樣是1萬元入場，1年期或2年期的定期存款，回報都較機管局債券低。

【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引

但零售債券的短處是，你無法預知會抽中幾多手，由於今次機管局債券只發行50億元，若多人認購，假設每人只分得5至10手，即本金只有5萬元至10萬元。

如果你手頭上有大額資金，尋求4厘回報，最可取的產品仍然是定期存款。

三跑債 VS 定期存款
產品年利率本金全期收息
機管局債券
（2.5年期）		4.25厘10萬元
（假設只中10手）		$10,625
定期存款
（1年期）		4.3厘100萬元$43,000

抽機管局債券，抑或做定期存款？完全取決於你個人選擇。如果你覺得「Why not both？」可留意以下圖表，列出4厘或以上的12個月港元定期存款︰

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
富邦銀行4.3厘50萬元手機銀行新資金
招商永隆4.3厘50萬元手機銀行開立，新舊資金均可
南洋商業銀行4.25厘100萬元特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.2厘50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.05厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
信銀國際4.05厘10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
建行亞洲4.0厘100萬元所有客戶新資金

4.3厘新舊資金都有

目前銀行之中，12個月存期最高4.3厘，富邦銀行及招商永隆都有提供。

富邦銀行的4.3厘要新資金，50萬元起存，需在手機銀行開立。若是現有資金，為4.2厘，但起存額要高達100萬元。

招商永隆的4.3厘同樣是50萬元起存、需在手機銀行開立，但毋需新資金。若存款額為1萬元至50萬元之下，也有4.2厘。

定期存款3重驚喜 20厘點登記？仲有5厘好過買債？

發鈔行、虛擬銀行一律跌穿4厘

平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列。

大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比4厘低。

低門檻退守4厘以下（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
星展銀行3.95厘5萬元網上/手機銀行新資金
交銀香港3.95厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
上商3.83厘1000元網上/流動銀行開立
平安壹賬通3.8厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
匯立3.8厘10元
天星3.6厘1000元
富融3.5厘不設最低存款額
渣打3.4厘1萬元網上新資金
中銀香港3.4厘1萬元網上/手機銀行新資金

美元長息4.8厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率起存額條件
富邦銀行4.8厘3萬美元手機銀行新資金
東亞銀行4.7厘200萬港元等值全新顯卓私人理財客戶
上海商業銀行4.7厘1萬美元全新資金或兌換資金
集友銀行4.65厘12.5萬美元於網上或分行以現有資金開立
工銀亞洲4.6厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
信銀國際4.6厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
大眾銀行4.6厘2000美元新舊資金皆可

本文最後更新日期︰2024年1月12日

責任編輯︰廖毅然

ET至高息
【機管局債券】4.25厘開售在即　拆解「進可攻、退可守」原理　比定存更吸引

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