【定期存款】12個月最高4.3厘、回報不輸機管局債　4厘長息僅剩7銀行

▲ 12個月港元定存目前最高4.3厘，由2間銀行提供，均是50萬元起存。多間銀行的長息已減至4厘以下，本周僅剩7間銀行的12個月存期有4厘或以上。

雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，更有分析指美國未必會減息。然而，銀行仍大減12個月港元定期存款年利率，本周失守4.5厘水平。

12個月港元定存目前最高4.3厘，由2間銀行提供，均是50萬元起存。多間銀行的長息已減至4厘以下，本周僅剩7間銀行的12個月存期有4厘或以上。

回報跑輸「三跑債」？

機管局的4.25厘零售債券（俗稱「三跑債」）將於1月17日開始接受認購，由於其入場費僅1萬元，相比同等入場費的12個月港元定存更高息！

三跑債 VS 定期存款

同等入場費比較 機管局債券（三跑債） 年期 年利率 全期利息 2.5年 4.25厘 $1062.5 港元定期存款（1萬元起存） 年期 銀行 年利率 全期利息 2年 Mox Bank 3.2厘 $640 招商永隆 3.0厘 $600 1年 招商永隆 4.2厘 $420 大眾銀行 4.1厘 $410 信銀國際 3.95厘 $395 中銀香港 3.4厘 $340

上表可見，如果同樣是1萬元入場，1年期或2年期的定期存款，回報都較機管局債券低。

【機管局債券】4.25厘開售在即 拆解「進可攻、退可守」原理 比定存更吸引

但零售債券的短處是，你無法預知會抽中幾多手，由於今次機管局債券只發行50億元，若多人認購，假設每人只分得5至10手，即本金只有5萬元至10萬元。

如果你手頭上有大額資金，尋求4厘回報，最可取的產品仍然是定期存款。

三跑債 VS 定期存款 產品 年利率 本金 全期收息 機管局債券

（2.5年期） 4.25厘 10萬元

（假設只中10手） $10,625 定期存款

（1年期） 4.3厘 100萬元 $43,000

抽機管局債券，抑或做定期存款？完全取決於你個人選擇。如果你覺得「Why not both？」可留意以下圖表，列出4厘或以上的12個月港元定期存款︰

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 富邦銀行 4.3厘 50萬元 手機銀行新資金 招商永隆 4.3厘 50萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 南洋商業銀行 4.25厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 大眾銀行 4.2厘 50萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.05厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 4.05厘 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金 建行亞洲 4.0厘 100萬元 所有客戶新資金

4.3厘新舊資金都有

目前銀行之中，12個月存期最高4.3厘，富邦銀行及招商永隆都有提供。

富邦銀行的4.3厘要新資金，50萬元起存，需在手機銀行開立。若是現有資金，為4.2厘，但起存額要高達100萬元。

招商永隆的4.3厘同樣是50萬元起存、需在手機銀行開立，但毋需新資金。若存款額為1萬元至50萬元之下，也有4.2厘。

定期存款3重驚喜 20厘點登記？仲有5厘好過買債？

發鈔行、虛擬銀行一律跌穿4厘

平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列。

大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比4厘低。

低門檻退守4厘以下（12個月存期） 銀行 年利率 起存額 條件 星展銀行 3.95厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 交銀香港 3.95厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 上商 3.83厘 1000元 網上/流動銀行開立 平安壹賬通 3.8厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 匯立 3.8厘 10元 天星 3.6厘 1000元 富融 3.5厘 不設最低存款額 渣打 3.4厘 1萬元 網上新資金 中銀香港 3.4厘 1萬元 網上/手機銀行新資金

美元長息4.8厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘︰

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 起存額 條件 富邦銀行 4.8厘 3萬美元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.7厘 200萬港元等值 全新顯卓私人理財客戶 上海商業銀行 4.7厘 1萬美元 全新資金或兌換資金 集友銀行 4.65厘 12.5萬美元 於網上或分行以現有資金開立 工銀亞洲 4.6厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 信銀國際 4.6厘 1萬美元 CITIC Diamond客戶手機新資金 大眾銀行 4.6厘 2000美元 新舊資金皆可

本文最後更新日期︰2024年1月12日

責任編輯︰廖毅然

想知更多高息產品，即睇︰

【高息活期存款2024】恒生4.98厘 大新6個月5厘 「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清

【港元定存】1個月20厘全城最高！速賺逾$3,000｜2個月4.7厘收息近$8,000

10大高息基金 年化11.7厘月月派息 這5隻今年賺息又賺價

【月月派息】買下14隻高息股 1年12個月 每月都有息收（附全年派息表）

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料