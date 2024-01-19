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【定期存款】12個月最高4.25厘、實際回報仍勝機管局債？4厘長息僅剩7銀行

收息攻略 07:00 2024/01/19

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港元定期存款利率邊間好？12個月港元定存目前最高4.25厘，目前僅剩7間銀行的12個月存期有4厘或以上。

雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，更有分析指美國未必會減息。然而，銀行仍大減12個月港元定期存款年利率，本周失守4.3厘水平。

12個月港元定存目前最高4.25厘，目前僅剩7間銀行的12個月存期有4厘或以上。

4.25厘定存 VS 4.25厘「三跑債」

機管局的4.25厘零售債券（俗稱「三跑債」）已經開始接受認購，與12個月港元定存的回報率一致。但由於其入場費僅1萬元，相比同等入場費的12個月港元定存更高息！

三跑債 VS 定期存款
同等入場費比較
機管局債券（三跑債）
年期年利率全期利息
2.5年4.25厘$1062.5
港元定期存款（1萬元起存）
年期銀行年利率全期利息
2年Mox Bank3.2厘$640
招商永隆3.0厘$600
1年大眾銀行4.1厘$410
信銀國際4.05厘$405
中銀香港3.4厘$340

上表可見，如果同樣是1萬元入場，1年期或2年期的定期存款，回報都較機管局債券低。

【定期存款】5.2厘對撼「三跑債」 拆解最新策略 銀行集中加呢個存期！

回報遠勝「三跑債」的情況

但零售債券的短處是，你無法預知會抽中幾多手，由於今次機管局債券只發行50億元，若多人認購，假設每人只分得5至10手，即本金只有5萬元至10萬元。

如果你手頭上有大額資金，尋求4厘回報，最可取的產品仍然是定期存款。

三跑債 VS 定期存款
產品年利率本金全期收息
機管局債券
（2.5年期）		4.25厘10萬元
（假設只中10手）		$10,625
定期存款
（1年期）		4.25厘100萬元$42,500

抽機管局債券，抑或做定期存款？完全取決於你個人選擇。如果你覺得「Why not both？」可留意以下圖表，列出4厘或以上的12個月港元定期存款，若有百萬元本金，最少便可以收息$40,000︰

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
南洋商業銀行4.25厘100萬元特選南商理財客戶新資金
大眾銀行4.2厘50萬元手機銀行新資金
信銀國際4.15厘10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
招商永隆4.1厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
富邦銀行4.1厘50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.05厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
建行亞洲4.0厘100萬元所有客戶新資金

4.25厘高門檻　低起存額4厘

目前銀行之中，12個月存期最高4.25厘，但屬於高門檻的優惠，需為南商的特選理財客戶，亦要100萬元新資金起存。

富邦銀行及招商永隆本周都減至最高4.1厘，而且門檻亦不低，起存額分別要50萬元及500萬元。

若要較低門檻，可留意信銀國際，10萬元起存4.05厘、理財客戶有4.15厘。

大眾銀行的1萬元新資金，也有4.1厘，不過需在手機銀行開立。

發鈔行、虛擬銀行一律跌穿4厘

平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列。

大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比4厘低。

低門檻退守4厘以下（12個月存期）
銀行年利率起存額條件
上海商業銀行3.88厘1000元網上/流動銀行開立
星展銀行3.85厘5萬元網上/手機銀行新資金
交銀香港3.8厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
天星銀行3.8厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
平安壹賬通3.8厘100元
匯立銀行3.8厘10元
富融銀行3.5厘不設最低存款額
渣打銀行3.4厘1萬元網上新資金
中銀香港3.4厘1萬元個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立

美元長息4.8厘

美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率起存額條件
富邦銀行4.8厘3萬美元手機銀行新資金
信銀國際4.7厘1萬美元CITIC Diamond客戶手機新資金
上海商業銀行4.7厘1萬美元全新資金或兌換資金
工銀亞洲4.6厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南洋商業銀行4.5厘10萬港元等值特選理財客戶新資金

本文最後更新日期︰2024年1月19日

責任編輯︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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