【定期存款】12個月最高4.25厘、實際回報仍勝機管局債？4厘長息僅剩7銀行

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【港元定存】滙豐再減存息 理財客戶險守4厘｜3大發鈔行最高4.3厘 2024大型銀行定期存款年利率
雖然近日市場對於美國減息時間點存在爭議，更有分析指美國未必會減息。然而，銀行仍大減12個月港元定期存款年利率，本周失守4.3厘水平。
12個月港元定存目前最高4.25厘，目前僅剩7間銀行的12個月存期有4厘或以上。
4.25厘定存 VS 4.25厘「三跑債」
機管局的4.25厘零售債券（俗稱「三跑債」）已經開始接受認購，與12個月港元定存的回報率一致。但由於其入場費僅1萬元，相比同等入場費的12個月港元定存更高息！
|三跑債 VS 定期存款
同等入場費比較
|機管局債券（三跑債）
|年期
|年利率
|全期利息
|2.5年
|4.25厘
|$1062.5
|港元定期存款（1萬元起存）
|年期
|銀行
|年利率
|全期利息
|2年
|Mox Bank
|3.2厘
|$640
|招商永隆
|3.0厘
|$600
|1年
|大眾銀行
|4.1厘
|$410
|信銀國際
|4.05厘
|$405
|中銀香港
|3.4厘
|$340
上表可見，如果同樣是1萬元入場，1年期或2年期的定期存款，回報都較機管局債券低。
【定期存款】5.2厘對撼「三跑債」 拆解最新策略 銀行集中加呢個存期！
回報遠勝「三跑債」的情況
但零售債券的短處是，你無法預知會抽中幾多手，由於今次機管局債券只發行50億元，若多人認購，假設每人只分得5至10手，即本金只有5萬元至10萬元。
如果你手頭上有大額資金，尋求4厘回報，最可取的產品仍然是定期存款。
|三跑債 VS 定期存款
|產品
|年利率
|本金
|全期收息
|機管局債券
（2.5年期）
|4.25厘
|10萬元
（假設只中10手）
|$10,625
|定期存款
（1年期）
|4.25厘
|100萬元
|$42,500
抽機管局債券，抑或做定期存款？完全取決於你個人選擇。如果你覺得「Why not both？」可留意以下圖表，列出4厘或以上的12個月港元定期存款，若有百萬元本金，最少便可以收息$40,000︰
|最高息的港元長息（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|南洋商業銀行
|4.25厘
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.2厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.15厘
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
|招商永隆
|4.1厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|富邦銀行
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.05厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|建行亞洲
|4.0厘
|100萬元
|所有客戶新資金
4.25厘高門檻 低起存額4厘
目前銀行之中，12個月存期最高4.25厘，但屬於高門檻的優惠，需為南商的特選理財客戶，亦要100萬元新資金起存。
富邦銀行及招商永隆本周都減至最高4.1厘，而且門檻亦不低，起存額分別要50萬元及500萬元。
若要較低門檻，可留意信銀國際，10萬元起存4.05厘、理財客戶有4.15厘。
大眾銀行的1萬元新資金，也有4.1厘，不過需在手機銀行開立。
發鈔行、虛擬銀行一律跌穿4厘
平安壹賬通、匯立及富融等虛銀先後減息至低過4厘，目前低門檻的12個月港元定存，虛擬銀行退出競爭行列。
大型銀行而言，滙豐暫未重設12個月存期優惠，而中銀香港及渣打則維持3.4厘不變，比4厘低。
|低門檻退守4厘以下（12個月存期）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|上海商業銀行
|3.88厘
|1000元
|網上/流動銀行開立
|星展銀行
|3.85厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|交銀香港
|3.8厘
|2萬元
|電子渠道開立，新舊資金均可
|天星銀行
|3.8厘
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|平安壹賬通
|3.8厘
|100元
|匯立銀行
|3.8厘
|10元
|富融銀行
|3.5厘
|不設最低存款額
|渣打銀行
|3.4厘
|1萬元
|網上新資金
|中銀香港
|3.4厘
|1萬元
|個人客戶經網上/手機銀行以新資金開立
美元長息4.8厘
美元定期存款近日見減息，富邦銀行由5.1厘減至4.8厘，令美元長息全線失守5厘︰
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|起存額
|條件
|富邦銀行
|4.8厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|信銀國際
|4.7厘
|1萬美元
|CITIC Diamond客戶手機新資金
|上海商業銀行
|4.7厘
|1萬美元
|全新資金或兌換資金
|工銀亞洲
|4.6厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|南洋商業銀行
|4.5厘
|10萬港元等值
|特選理財客戶新資金
本文最後更新日期︰2024年1月19日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息