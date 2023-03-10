【定期存款】12個月拆息直逼5厘 定存有息加 港元最高4厘 美元最高4.8厘（附18銀行港美存息表）

美國加息步伐本已放緩，近日又有可能再度提速，帶動拆息高漲，12個月Hibor直逼5厘。定期存款也有息加，以12個月存期計，美元定期存款目前最高4.8厘，港元也重返4厘。同一間銀行，究竟做美元定期較抵，抑或港元定期較化算？

以下幫你比較近20間銀行、12個月存期的港元與美元定期年利率，當中有部分銀行的息差達到1厘之多!

港美存息大比併

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4.8厘 VS 4厘

12個月存期而言，美元存息最高4.8厘，有兩間銀行提供，富邦的4.8厘要3萬美元新資金，南洋商業銀行的4.8厘則要10萬港元等值的新資金。

港元方面，12個月存期最高是4厘，門檻為50萬港元，屬大眾銀行的優惠，但該行沒要求新資金。

若想門檻低一點，花旗銀行不限新舊客戶、不限新舊資金、不設最低存款額，美元有4.73厘，港元有3.8厘，均屬較高水平。信銀國際及交銀香港的起存門檻也不高，美元同樣有4.7厘，港元則有3.9厘或3.95厘。

息差最闊達1.35厘

做美元定期多賺3.7萬元

以上18間銀行的美元定期都較港元高息，差距最大的達1.35厘。創興本周減了港元存息，12個月最高僅3.25厘，但美元存息維持4.6厘，兩者息差擴至1.35厘。假設本金同樣為78萬港元（即約10萬美元），美元定期一年收息，折合約3.588萬元，港元定期一年收息則為2.535萬元，兩者相差逾1萬元。

建行亞洲的港美存息息差亦達到1.2厘，該行的12個月美元定期最高4.65厘，港元則為3.45厘。由於其起存門檻較高，以40萬元（或312萬港元）起存額計，美元定期一年收息，折合約14.5萬港元；港元定期一年收息則約10.76萬元，相差約3.7萬元。

轉錢做美元定期 注意滙兌風險

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，約1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

1年以上最高3.8厘 每月派息$3400

為大家多介紹一個1年期以上的選擇，為南洋商業銀行的3.8厘，存期為13個月，特點是月月派息，以100萬元起存額計，相當於每月派約3167元，全期共收息逾4.12萬元。其特選客戶需為南商理財 / 發薪客戶 / 港漂客群 / 醫生 / 教聯會員 / 尖沙咀分行客戶。

若非特選客戶，所有個人客戶的起存額為50萬元，年利率則為3.7厘，以100萬元計也收息逾4萬元。

本文最後更新日期︰2023年3月10日

撰文︰廖毅然

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