【定期存款】12個月定期最高4.5厘、低門檻4.4厘、兩年期4.2厘（8月18日更新）

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【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因
5厘銀色債券近日正式上市，錯過了銀債的讀者不用擔心，還有以下這批高息的定期存款任你選擇！
近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，12個月存期最高4.5厘，如果符合500萬元起存額的要求，1年可收息22.5萬元！長存期而言，有10間銀行達到4厘水平。
|最高息的港元長息（12個月或以上存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|招商永隆
|4.5厘
|500萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|富邦銀行
|4.4厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|星展銀行
|4.4厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|Mox Bank
|4.4厘
|1元
|新資金
|匯立銀行
|4.3厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|信銀國際
|4.28厘
|1萬元
|銀債退款，需在分行開立
|華僑銀行
|4.15厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|大眾銀行
|4.1厘
|50萬元
|新舊資金均可
|東亞銀行
|4.0厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|南洋商業銀行
|4.0厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
【高息定期存款】5厘定存10幾款任你揀 拆解銀行加息背後原因
短存期高息 但長存期賺息更多
目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高5.2厘，存百萬元收息約1.3萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以富邦的4.4厘而言，若存入100萬元，實際賺息高達$44,000。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年，短存期則較靈活，流動性風險較低。
|存款期
|年利率
|實際賺息金額（假設存入100萬元）
|優點／缺點
|12個月
|4.4厘
|$44,000
|實際賺息金額較多／資金鎖定期較長
|3個月
|5.2厘
|$13,000
|實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳
|1星期
|13.8厘
|$2,646
現有資金4.3厘
招商永隆的4.5厘其實現有資金也可開立，不過其門檻就相當高，如果起存額為100萬元，則有4.3厘，與富邦銀行、星展銀行及匯立銀行的現有資金優惠看齊。
富邦的現有資金4.3厘要在手機銀行開立，100萬元起存；星展的起存額最低，5萬元現有資金，1年4.3厘。虛擬銀行也在加息，以現有資金而言，匯立也是4.3厘，起存額為10元，沒有指定客戶要求。
若是低門檻，還有以下這些選擇︰
|低門檻高息之選（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|星展銀行
|4.4厘
|5萬元
|網上新資金
|Mox Bank
|4.4厘
|1元
|新資金
|匯立銀行
|4.3厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|信銀國際
|4.28厘
|1萬元
|銀債退款，需在分行開立
|東亞銀行
|4.05厘
|2萬元至30萬元
|全新至尊理財客戶
|招商永隆
|4.05厘
|1萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金
|大眾銀行
|4.0厘
|少於10萬元
|新舊資金均可
|工銀亞洲
|3.8厘
|5萬元
|網上／手機銀行開立
美元5.1厘 低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦銀行
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|5.0厘
|10萬港元等值
|宏富理財客戶新資金
|工銀亞洲
|4.8厘
|100萬美元
|理財金客戶於網上或手機銀行開立
|招商永隆
|4.8厘
|50萬美元
|手機銀行開立
|南洋商業銀行
|4.8厘
|10萬港元等值
|分行新資金
|上海商業銀行
|4.8厘
|1萬美元
|分行新資金
本文最後更新日期︰2023年8月18日
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欄名 : 存款收息