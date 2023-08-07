【定期存款】12個月定期最高4.4厘、驚現2年期4.2厘（8月7日更新）

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【定期存款2023】中銀低門檻加至3.6厘｜盤點低門檻4.4厘高息｜特別存期4.3厘賺1.4萬
5厘銀色債券近日開售，3年期有年利率5厘，但如果你未夠資格認購，錯過了銀債，還有高息定期任你選擇！
近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，12個月最高4.4厘，存百萬元，1年可收息$44,000。長存期而言，有8間銀行達到4厘水平。
如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有5.1厘。
|最高息的港元長息（12個月或以上存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|4.4厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|星展
|4.4厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|Mox Bank
|4.4厘（12個月）
|1元
|新資金
|4.2厘（24個月）
|新資金
|渣打
|4.2厘
|200萬元
|網上新資金
|華僑永亨
|4.15厘
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|東亞
|4.1厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|大眾銀行
|4.1厘
|50萬元
|新舊資金均可
|匯立
|4.1厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|南洋商業銀行
|4.0厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
短存期高息 但長存期賺息更多
目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高4.6厘，存百萬元收息約1.15萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以富邦的4.4厘而言，若存入100萬元，實際賺息高達$44,000。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年，短存期則較靈活，流動性風險較低。
|存款期
|年利率
|實際賺息金額（假設存入100萬元）
|優點／缺點
|12個月
|4.4厘
|$44,000
|實際賺息金額較多／資金鎖定期較長
|3個月
|4.7厘
|$11,500
|實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳
|1星期
|20厘
|$3846
如果符合年齡資格，又有閒置資金可擺3年，可考慮銀色債券，詳情看︰【銀色債券2023】5厘高息三大攻略 如何零成本賺$15,000？
現有資金4.3厘
現有資金優惠以富邦銀行及星展銀行最高，均有4.3厘，同樣都要在手機銀行開立，但兩者的起存門檻大不同，富邦需為100萬元，星展則5萬元可起存。虛擬銀行也在加息，除了Mox的4.4厘之外，匯立也有4.1厘，不但現有資金可以開立，而且起存額極低，也沒有指定客戶要求。
若是低門檻，有以下這些選擇︰
|低門檻高息之選（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|星展
|4.4厘
|5萬元
|網上新資金
|Mox Bank
|4.4厘
|1元
|新資金
|匯立
|4.1厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|東亞
|4.05厘
|2萬元至30萬元
|全新至尊理財客戶
|大眾銀行
|4.0厘
|少於10萬元
|新舊資金均可
|招商永隆
|3.85厘
|1萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金
|信銀國際
|3.65厘
|10萬元
|網上／手機銀行新資金
|工銀亞洲
|3.675厘
|5萬元
|網上／手機銀行開立
美元5.1厘 低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|5.0厘
|10萬港元等值
|宏富理財客戶新資金
|上海商業銀行
|4.8厘
|1萬美元
|分行新資金
|南洋商業銀行
|4.8厘
|10萬港元等值
|分行新資金
|創興
|4.7厘
|1萬美元
|網上或手機銀行開立
本文最後更新日期︰2023年8月7日
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欄名 : 存款收息