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【定期存款】12個月定期最高4.4厘、驚現2年期4.2厘（8月7日更新）

收息攻略 11:11 2023/08/07

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5厘銀色債券近日開售，3年期有年利率5厘，但如果你未夠資格認購，錯過了銀債，還有高息定期任你選擇！

近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，12個月最高4.4厘，存百萬元，1年可收息$44,000。長存期而言，有8間銀行達到4厘水平。

如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有5.1厘。

最高息的港元長息（12個月或以上存期）
銀行年利率存款額條件
富邦4.4厘50萬元手機銀行新資金
星展4.4厘5萬元網上/手機銀行新資金
Mox Bank4.4厘（12個月）1元新資金
4.2厘（24個月）新資金
渣打4.2厘200萬元網上新資金
華僑永亨4.15厘10萬元宏富理財客戶新資金
東亞4.1厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
大眾銀行4.1厘50萬元新舊資金均可
匯立4.1厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
南洋商業銀行4.0厘100萬元南商理財客戶新資金

短存期高息　但長存期賺息更多

目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高4.6厘，存百萬元收息約1.15萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以富邦的4.4厘而言，若存入100萬元，實際賺息高達$44,000。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年，短存期則較靈活，流動性風險較低。

存款期年利率實際賺息金額（假設存入100萬元）優點／缺點
12個月4.4厘$44,000實際賺息金額較多／資金鎖定期較長
3個月4.7厘$11,500實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳
1星期20厘$3846

如果符合年齡資格，又有閒置資金可擺3年，可考慮銀色債券，詳情看︰【銀色債券2023】5厘高息三大攻略 如何零成本賺$15,000？

現有資金4.3厘

現有資金優惠以富邦銀行及星展銀行最高，均有4.3厘，同樣都要在手機銀行開立，但兩者的起存門檻大不同，富邦需為100萬元，星展則5萬元可起存。虛擬銀行也在加息，除了Mox的4.4厘之外，匯立也有4.1厘，不但現有資金可以開立，而且起存額極低，也沒有指定客戶要求。

若是低門檻，有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
星展4.4厘5萬元網上新資金
Mox Bank4.4厘1元新資金
匯立4.1厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
東亞4.05厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶
大眾銀行4.0厘少於10萬元新舊資金均可
招商永隆3.85厘1萬元手機銀行開立，不論新舊資金
信銀國際3.65厘10萬元網上／手機銀行新資金
工銀亞洲3.675厘5萬元網上／手機銀行開立

美元5.1厘   低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興上商或者南商，兩者都有4.8厘。

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富邦5.1厘3萬美元手機銀行新資金
華僑銀行5.0厘10萬港元等值宏富理財客戶新資金
上海商業銀行4.8厘1萬美元分行新資金
南洋商業銀行4.8厘10萬港元等值分行新資金
創興4.7厘1萬美元網上或手機銀行開立

 

本文最後更新日期︰2023年8月7日

想知更多高息產品，即睇︰

【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘｜恒生7.5厘延至8月｜大新最高6厘

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欄名 : 存款收息

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