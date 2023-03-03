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【定期存款】12個月存期大比併 港元最高3.95厘 美元最高4.92厘（附18銀行港美存息表）

收息攻略 14:26 2023/03/03

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美國加息步伐本已放緩，近日又有可能再度提速，帶動美元定期存款的年利率高企，甚至重返5厘，目前12個月美元定期最高逾4.9厘。相比之下，港元定期存款早前面臨減息潮，雖然近兩周輕微回升，但12個月港元定期仍跌穿4厘，最高3.95厘。同一間銀行，究竟做美元定期較抵，抑或港元定期較化算？

本周我們轉換風格，不再只列出港元定期。以下幫你比較近20間銀行、12個月存期的港元與美元定期年利率，當中有部分銀行的息差達到1厘之多!

港美存息大比併

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4.92厘 VS 3.95厘
門檻同樣低
12個月存期而言，美元存息最高4.92厘，屬花旗銀行提供，這並非該行的新客戶優惠，反而是全城最低門檻，隨了不設最低存款額，沒要求是新資金，也沒要求是指定理財戶口，只需在網上或手機銀行開立便可。而同樣優惠，花旗的12個月港元存息，為3.85厘，息差超過1厘。

港元方面，12個月存期最高是3.95厘，也是低門檻之選，屬交銀香港的優惠，同樣沒要求新資金，一般個人客戶以2萬港元起存便可，但需在電子渠道開立。同樣優惠，交銀香港的12個月美元存息，為4.6厘。

息差最闊達1.2厘
做美元定期多賺3.7萬元
以上18間銀行的美元定期都較港元高息，差距最大的達1.2厘。富邦銀行的12個月美元存息為4.8厘，12個月港元存息則為3.6厘。假設本金同樣為78萬港元（即約10萬美元），美元定期一年收息，折合約3.74萬港元；港元定期一年收息則為2.8萬元。相差逾9000元。

建行亞洲的港美存息息差亦達此水平，12個月美元定期最高4.65厘，港元則為3.45厘，相差1.2厘。由於其起存門檻較高，以40萬元（或312萬港元）起存額計，美元定期一年收息，折合約14.5萬港元；港元定期一年收息則約10.76萬元，相差約3.7萬元。

轉錢做美元定期  注意滙兌風險
雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，約1.2厘的息差未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

1年以上最高3.8厘  每月派息$3400
為大家多介紹一個1年期以上的選擇，為南洋商業銀行的3.8厘，存期為13個月，特點是月月派息，以100萬元起存額計，相當於每月派約3167元，全期共收息逾4.12萬元。其特選客戶需為南商理財 / 發薪客戶 / 港漂客群 / 醫生 / 教聯會員 / 尖沙咀分行客戶。

若非特選客戶，所有個人客戶的起存額為50萬元，年利率則為3.7厘，以100萬元計也收息逾4萬元。

 

本文最後更新日期︰2023年3月3日

撰文︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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