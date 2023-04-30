【定期存款】12個月兩個3.7厘選擇、存一年收息$18,500（4月28日更新）

港元定期存款再呈下跌趨勢，是時候趁仍有高息，鎖定較長存期。如果做1年期定存，有兩個3.7厘的選擇，美元最高仍有逼近5厘，達4.9厘。銀行的美元存息企穩高位，集中減港息，以致定存的港美息差一下子拉闊，最闊的有超過2厘。有銀行美元定存逾4厘，但港元定存低至2厘多。

以下用簡單3個表，幫你比較近20間銀行、12個月存期的港元與美元定期年利率︰

港美存息大比併

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4.9厘 VS 3.7厘

12個月存期而言，港元存息有兩個3.7厘的選擇，分別是富邦銀行及大眾銀行，兩者的起存額同為50萬元。富邦需為新資金，並在手機銀行開立；大眾銀行則沒有新資金要求。

以50萬元起存額計，3.7厘即一年賺息$18,500，若存百萬元穩袋$37,000。

美元存息最高4.9厘，由富邦銀行提供，需3萬美元新資金，並在手機銀行開立。

低門檻而言，最高息為交銀香港及信銀國際，均為3.5厘，兩者都是10萬元以下都可開立，但同樣需經電子渠道，交銀沒新資金要求，信銀則要求為網上新資金。

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轉錢做美元定期 注意滙兌風險

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，如果息差只有約1厘，未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

本文最後更新日期︰2023年4月28日

撰文︰廖毅然

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