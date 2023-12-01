  • 21°C
香港時間 : 20231201日 (週五) 20:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【定期存款】12個月低門檻4.7厘　銀行縮減長息　趁見頂做1年期

收息攻略 07:00 2023/12/01

分享：

分享：

近一周已有最少3間銀行下調12個月港元定存。目前最高年利率為4.7厘，較前一周低0.1厘。美元方面，12個月存期亦早已出現減息。

目前市場押注美國加息周期已經見頂，明年減息的機會逐漸增加。由於預期1年後的息口會比目前低，近一周已有最少3間銀行下調12個月港元定存。目前最高年利率為4.7厘，較前一周低0.1厘。美元方面，12個月存期亦早已出現減息。

12個月港元定存目前最高4.7厘，屬低門檻、現有資金的優惠。美元定存方面，12個月存期最高由早前的5.3厘減至5.1厘，趁着美國可能不再加息、息口見頂，可以多加留意。

以下羅列近20間銀行的港元長息，通通達4厘或以上，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有︰

最高息的港元長息（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
匯立銀行4.7厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.7厘不設最低存款額
大眾銀行4.6厘50萬元手機銀行新資金
富邦銀行4.6厘50萬元手機銀行新資金
南洋商業銀行4.5厘100萬元特選南商理財客戶新資金
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
花旗銀行4.5厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
招商永隆4.45厘500萬元手機銀行開立，新舊資金均可
東亞銀行4.3厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
信銀國際4.25厘10萬元CITICdiamond客戶手機新資金
Mox Bank4.25厘1元新資金
建行亞洲4.2厘100萬元所有客戶新資金
星展銀行4.15厘5萬元網上/手機銀行新資金
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
集友銀行4.1厘100萬元新舊資金均可
天星銀行4.05厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道
工銀亞洲4.0厘300萬元理財金客戶於網上或手機銀行開立
華僑銀行4.0厘10萬元宏富理財客戶新資金

4.7厘現有資金

此前最高息是平安壹賬通的4.8厘，本周減至4.5厘。另外兩間虛擬銀行則未有變動，匯立及富融都保持4.7厘水平，亦屬目前全城最高的12個月長息。兩者都是極低起存額，現有資金也可開立。

定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）

大眾銀行早前一度加至4.7厘，但本周略減0.1厘至4.6厘，50萬元起存，手機銀行開立最少有4.4厘，新資金有額外多0.2厘。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行年利率存款額條件
匯立銀行4.7厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.7厘不設最低存款額
大眾銀行4.5厘1萬元手機銀行新資金
平安壹賬通4.5厘100元虛擬銀行，只有電子渠道
花旗銀行4.5厘不設最低存款額網上銀行或手機銀行開立
東亞銀行4.25厘2萬元至30萬元全新至尊理財客戶
Mox Bank4.25厘1元新資金
星展銀行4.15厘5萬元網上新資金
交銀香港4.15厘2萬元電子渠道開立，新舊資金均可
信銀國際4.15厘1萬元CITICdiamond客戶手機新資金
天星銀行4.05厘1000元虛擬銀行，只有電子渠道

美元長息低門檻5.1厘
美元定期存款近日見減息，富融銀行及富邦銀行相繼由5.3厘減至5.1厘，建行亞洲雖然加至5厘，但起存額要40萬美元︰

美元高息定期（12個月）
銀行年利率存款額條件
富融銀行5.1厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
富邦銀行5.1厘3萬美元手機銀行新資金
建行亞洲5.0厘40萬美元新資金
工銀亞洲4.9厘100萬美元理財金客戶於網上或手機銀行開立
南洋商業銀行4.9厘10萬港元等值特選理財客戶新資金

本文最後更新日期︰2023年12月1日

想知更多高息產品，即睇︰

【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽

【高息ETF】港股10隻高息ETF　8厘股息、今年升財息兼收　除咗盈富仲有呢啲選擇

10大高息基金　年化11.7厘月月派息　這5隻今年賺息又賺價

【月月派息】買下14隻高息股 1年12個月  每月都有息收（附全年派息表）

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】樓市悶局何時破？ 林一鳴分析2024年本港樓市前景及動力

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

定期存款又有新玩法　提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）
今日
定期存款又有新玩法　提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
今日
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【定期存款2023】5.3厘優惠剩2間　5厘長息仍有近10銀行｜12月份定存優惠一覽（新增工銀亞洲5厘）
今日
【定期存款2023】5.3厘優惠剩2間　5厘長息仍有近10銀行｜12月份定存優惠一覽（新增工銀亞洲5厘）
【港元定存】2個月4.8厘速賺$8,000、7銀行達5厘｜1個月收息近$4,000
今日
【港元定存】2個月4.8厘速賺$8,000、7銀行達5厘｜1個月收息近$4,000
定期存款利率邊間好？現有資金5.15厘新高、新資金3個5.3厘選擇（附不同存期最高息之選）
今日
定期存款利率邊間好？現有資金5.15厘新高、新資金3個5.3厘選擇（附不同存期最高息之選）
財富及退休規劃 退休規劃產品 被動收入 收息產品 人民幣定期存款 外幣定期存款 見頂 財富及資產管理 拆息 減息

上一篇文章

定期存款利率邊間好？現有資金5.15厘新高、新資金3個5.3厘選擇（附不同存期最高息之選）

下一篇文章

【定期存款】6個月4.9厘延至本月底、零起存額4.8厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款