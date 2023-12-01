【定期存款】12個月低門檻4.7厘　銀行縮減長息　趁見頂做1年期

▲ 近一周已有最少3間銀行下調12個月港元定存。目前最高年利率為4.7厘，較前一周低0.1厘。美元方面，12個月存期亦早已出現減息。

目前市場押注美國加息周期已經見頂，明年減息的機會逐漸增加。由於預期1年後的息口會比目前低，近一周已有最少3間銀行下調12個月港元定存。目前最高年利率為4.7厘，較前一周低0.1厘。美元方面，12個月存期亦早已出現減息。

12個月港元定存目前最高4.7厘，屬低門檻、現有資金的優惠。美元定存方面，12個月存期最高由早前的5.3厘減至5.1厘，趁着美國可能不再加息、息口見頂，可以多加留意。

以下羅列近20間銀行的港元長息，通通達4厘或以上，涵蓋高、中、低門檻，新資金或現有資金都有︰

最高息的港元長息（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 匯立銀行 4.7厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 不設最低存款額 大眾銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 富邦銀行 4.6厘 50萬元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.5厘 100萬元 特選南商理財客戶新資金 平安壹賬通 4.5厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 花旗銀行 4.5厘 不設最低存款額 網上銀行或手機銀行開立 招商永隆 4.45厘 500萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 東亞銀行 4.3厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 信銀國際 4.25厘 10萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 Mox Bank 4.25厘 1元 新資金 建行亞洲 4.2厘 100萬元 所有客戶新資金 星展銀行 4.15厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 交銀香港 4.15厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 集友銀行 4.1厘 100萬元 新舊資金均可 天星銀行 4.05厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 工銀亞洲 4.0厘 300萬元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 華僑銀行 4.0厘 10萬元 宏富理財客戶新資金

4.7厘現有資金

此前最高息是平安壹賬通的4.8厘，本周減至4.5厘。另外兩間虛擬銀行則未有變動，匯立及富融都保持4.7厘水平，亦屬目前全城最高的12個月長息。兩者都是極低起存額，現有資金也可開立。

定期存款又有新玩法 提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）

大眾銀行早前一度加至4.7厘，但本周略減0.1厘至4.6厘，50萬元起存，手機銀行開立最少有4.4厘，新資金有額外多0.2厘。

若是低門檻，還有以下這些選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 匯立銀行 4.7厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 不設最低存款額 大眾銀行 4.5厘 1萬元 手機銀行新資金 平安壹賬通 4.5厘 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 花旗銀行 4.5厘 不設最低存款額 網上銀行或手機銀行開立 東亞銀行 4.25厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 Mox Bank 4.25厘 1元 新資金 星展銀行 4.15厘 5萬元 網上新資金 交銀香港 4.15厘 2萬元 電子渠道開立，新舊資金均可 信銀國際 4.15厘 1萬元 CITICdiamond客戶手機新資金 天星銀行 4.05厘 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道

美元長息低門檻5.1厘

美元定期存款近日見減息，富融銀行及富邦銀行相繼由5.3厘減至5.1厘，建行亞洲雖然加至5厘，但起存額要40萬美元︰

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富融銀行 5.1厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 富邦銀行 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 建行亞洲 5.0厘 40萬美元 新資金 工銀亞洲 4.9厘 100萬美元 理財金客戶於網上或手機銀行開立 南洋商業銀行 4.9厘 10萬港元等值 特選理財客戶新資金

本文最後更新日期︰2023年12月1日

想知更多高息產品，即睇︰

【高息活期存款】渣打、建行單月6厘、星展4個月都有5.2厘｜11月最新優惠一覽

【高息ETF】港股10隻高息ETF 8厘股息、今年升財息兼收 除咗盈富仲有呢啲選擇

10大高息基金 年化11.7厘月月派息 這5隻今年賺息又賺價

【月月派息】買下14隻高息股 1年12個月 每月都有息收（附全年派息表）

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料