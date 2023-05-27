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【定期存款】1年賺$39,000、現有資金3.8厘｜鎖定長存期高息！（5月25日更新）

收息攻略 21:27 2023/05/27

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美國加息周期或已近尾聲，是時候鎖定高息定期存款了！現在存百萬元新資金、1年可收息$39,000，低門檻的有3.6厘。現有資金也有高息，最高3.8厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有4.9厘。

以下用簡單3個表，幫你比較約20間銀行、12個月存期的港元與美元定期年利率︰

12個月定期存款

    點擊圖片放大

富邦加息至3.9厘
12個月存期而言，港元存息最高3.9厘，是富邦銀行的新資金優惠，最新由3.7厘加至3.9厘，起存額為50萬元，需在手機銀行開立。

以50萬元起存額計，3.7厘即一年賺息$19,500，如果存百萬元，更賺息3.9萬元。

門檻低一點也有高息，花旗個人客戶在電子渠道開立，最高有3.84厘，但需留意該行的定存利率每日有變，且針對不同客戶也有不同利率水平。

信銀國際都有3.6厘，起存額只1萬元新資金，星展、交銀香港及虛銀Mox均是低於10萬元有3.5厘。

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現有資金3.8厘

現有資金優惠同樣以富邦銀行最高，有3.8厘，但起存額需為100萬元，同樣要在手機銀行開立，存百萬元穩袋$38,000。

美元4.9厘   低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦4.9厘，3萬美元便可起存，折合約23.4萬港元。若想門檻再低一點，可選創興銀行的4.8厘，1萬美元起存，不用8萬港元便可開立。而信銀國際的起存門檻少於1萬美元，年利率為4.75厘。

雖然港元與美元掛鈎，但並非完全不波動，在聯繫匯率制度下，美元兌港元會在7.75至7.85之間浮動，意味最高也有近1.3%的滙率風險。

如果計及透過銀行兌換美元的差價及手續費，如果息差只有約1厘，未必足以覆蓋成本，讀者要注意這一點。然而，若本身已有美元存款，近日不妨多做美元定期，一定較港元定期更賺息。

 

本文最後更新日期︰2023年5月25日

撰文︰廖毅然

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