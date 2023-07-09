【定期存款】1年收息$42,000　長存期也有高息　少於10萬也有4厘（7月7日更新）

美國加息周期或已近尾聲，是時候鎖定高息定期存款了！近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，1年以上最高4.5厘；12個月最高4.2厘，存百萬元，1年可收息$42,000。

若是低門檻10萬元不到，也有4厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有5.1厘。

以下列出4厘以上的高息長存之選︰

最高息的港元長息（12個月或以上存期） 銀行 年利率 存款額 條件 華僑永亨 4.5厘（388天存期） 10萬元 宏富理財客戶新資金（一般客戶50萬起存4.45厘） 大眾銀行 4.2厘 50萬元 新舊資金均可 富邦 4.1厘 50萬元 手機銀行新資金 星展 4.05厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 東亞 4.0厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 南洋商業銀行 4.0厘 100萬元 南商理財客戶新資金 招商永隆 3.9厘 50萬元 手機銀行開立，新舊資金均可

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短存期高息 但長存期賺息更多

目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高4.4厘，存百萬元收息約1.1萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以華僑永亨的388天4.5厘而言，若存入100萬元，實際賺息高達$47,835。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年或以上，短存期則較靈活，流動性風險較低。

存款期 年利率 實際賺息金額（假設存入100萬元） 優點／缺點 388天 4.5厘 $47,835 實際賺息金額較多／資金鎖定期較長 12個月 4.2厘 $42,000 3個月 4.4厘 $11,000 實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳 1星期 20厘 $3846

現有資金4.2厘

現有資金優惠以大眾銀行最高，有4.2厘，若存50萬元，一年穩袋$21,000。

若是低門檻，亦有較多選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大眾銀行 4.1厘 少於10萬元 新舊資金均可 星展 4.0厘 5萬元 網上新資金 東亞 3.95厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 招商永隆 3.85厘 1萬元 手機銀行開立，不論新舊資金 花旗 3.73厘 不設最低起存額 網上/手機銀行開立 信銀國際 3.65厘 1萬元 網上／手機銀行新資金 匯立 3.6厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 工銀亞洲 3.55厘 5萬元 網上／手機銀行開立

美元5.1厘 低門檻4.8厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興銀行或上商，兩者都有4.8厘，均為1萬美元起存，不用8萬港元便可開立。

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 華僑銀行 5.0厘 10萬港元等值 宏富理財客戶新資金 上海商業銀行 4.8厘 1萬美元 分行新資金 南洋商業銀行 4.8厘 10萬港元等值 分行新資金 創興 4.7厘 1萬美元 網上或手機銀行開立

本文最後更新日期︰2023年7月7日

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