【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘月底到期、少於10萬也有4厘（6月21日更新）

下一篇文章
【高息股】食息一族請注意！13隻5厘以上選擇、最快6月23日除淨
美國加息周期或已近尾聲，是時候鎖定高息定期存款了！近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，12個月或以上存期，最高有4.38厘，12個月存期最高4.1厘，存百萬元，1年可收息$41,000，388天收息達$46,560。
現有資金也有高息，最高4.1厘。若是低門檻10萬元不到，也有4厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有5.1厘。
以下列出3.5厘以上的高息之選，包括5間銀行有4厘︰
|最高息的港元長息（12個月或以上存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|華僑永亨
|4.38厘（388天存期）
|20萬元
|宏富理財客戶新資金
|富邦
|4.1厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|大眾銀行
|4.1厘
|50萬元
|新舊資金均可
|招商永隆
|4.0厘
|50萬元
|手機銀行開立，新舊資金均可
|渣打
|4.0厘
|10萬元
|優先私人理財客戶新資金
|東亞
|3.9厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|星展
|3.85厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|匯立
|3.8厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|花旗
|3.75厘
|不設最低起存額
|網上/手機銀行，不論新舊資金
|工銀亞洲
|3.7厘
|300萬元
|理財金客戶於網上開立
|大新
|3.7厘
|200萬元
|VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立
|信銀國際
|3.6厘
|1萬元
|網上／手機銀行新資金
|建行亞洲
|3.6厘
|500萬元
|指定理財客戶新資金
|南洋商業銀行
|3.6厘
|100萬元
|南商理財客戶新資金
|創興
|3.55厘
|50萬元
|網上/手機銀行，不論新舊資金
【高息定存】4厘宜趁早做 收息2萬元無難度 專家教你最新高息策略
短存期高息 但長存期賺息更多
目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高4.5厘，存百萬元收息約1.1萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以華僑永亨的388天4.38厘而言，起存額20萬元新資金，若存入100萬元，實際賺息高達$46,560。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年或以上，短存期則較靈活，流動性風險較低。
|存款期
|年利率
|實際賺息金額（假設存入100萬元）
|優點／缺點
|388天
|4.38厘
|$46,450
|實際賺息金額較多／資金鎖定期較長
|12個月
|4.1厘
|$41,000
|3個月
|4.5厘
|$11,250
|實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳
|1星期
|20厘
|$3846
現有資金4.1厘
現有資金優惠以大眾銀行最高，有4.1厘，起存額需為50萬元，要在手機銀行開立，存百萬元穩袋$20,500。
若是低門檻，亦有較多選擇︰
|低門檻高息之選（12個月存期）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|大眾銀行
|4.0厘
|少於10萬元
|新舊資金皆可
|招商永隆
|3.95厘
|1萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金
|星展
|3.85厘
|5萬元
|網上新資金
|東亞
|3.85厘
|2萬元至30萬元
|全新至尊理財客戶
|匯立
|3.8厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|花旗
|3.75厘
|不設最低起存額
|網上/手機銀行開立
|信銀國際
|3.6厘
|1萬元
|網上／手機銀行新資金
|工銀亞洲
|3.55厘
|5萬元
|網上／手機銀行開立
美元5.1厘 低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興銀行或上商，兩者都有4.8厘，均為1萬美元起存，不用8萬港元便可開立。
|美元高息定期（12個月）
|銀行
|年利率
|存款額
|條件
|富邦
|5.1厘
|3萬美元
|手機銀行新資金
|上海商業銀行
|4.8厘
|1萬美元
|分行新資金
|創興
|4.8厘
|1萬美元
|網上或手機銀行開立
|交銀香港
|4.75厘
|3000美元
|電子渠道開立
|信銀國際
|4.75厘
|1500美元
|電子渠道開立
本文最後更新日期︰2023年6月21日
想知更多高息產品，即睇︰
【定期存款2023】 又破頂見4.5厘！大戶一季賺$11,250｜逾20個4厘選擇一表看清
【月月派息】買下14隻高息股 1年12個月 每月都有息收（附全年派息表）
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息