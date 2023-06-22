  • 32°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘月底到期、少於10萬也有4厘（6月21日更新）

收息攻略 13:47 2023/06/22

分享：

分享：

美國加息周期或已近尾聲，是時候鎖定高息定期存款了！近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，12個月或以上存期，最高有4.38厘，12個月存期最高4.1厘，存百萬元，1年可收息$41,000，388天收息達$46,560。

現有資金也有高息，最高4.1厘。若是低門檻10萬元不到，也有4厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有5.1厘。

以下列出3.5厘以上的高息之選，包括5間銀行有4厘︰

最高息的港元長息（12個月或以上存期）
銀行 年利率 存款額 條件
華僑永亨 4.38厘（388天存期） 20萬元 宏富理財客戶新資金
富邦 4.1厘 50萬元 手機銀行新資金
大眾銀行 4.1厘 50萬元 新舊資金均可
招商永隆 4.0厘 50萬元 手機銀行開立，新舊資金均可
渣打 4.0厘 10萬元 優先私人理財客戶新資金
東亞 3.9厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶
星展 3.85厘 5萬元 網上/手機銀行新資金
匯立 3.8厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道
花旗 3.75厘 不設最低起存額 網上/手機銀行，不論新舊資金
工銀亞洲 3.7厘 300萬元 理財金客戶於網上開立
大新 3.7厘 200萬元 VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立
信銀國際 3.6厘 1萬元 網上／手機銀行新資金
建行亞洲 3.6厘 500萬元 指定理財客戶新資金
南洋商業銀行 3.6厘 100萬元 南商理財客戶新資金
創興 3.55厘 50萬元 網上/手機銀行，不論新舊資金

【高息定存】4厘宜趁早做 收息2萬元無難度 專家教你最新高息策略

短存期高息　但長存期賺息更多

目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高4.5厘，存百萬元收息約1.1萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以華僑永亨的388天4.38厘而言，起存額20萬元新資金，若存入100萬元，實際賺息高達$46,560。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年或以上，短存期則較靈活，流動性風險較低。

存款期 年利率 實際賺息金額（假設存入100萬元） 優點／缺點
388天 4.38厘 $46,450 實際賺息金額較多／資金鎖定期較長
12個月 4.1厘 $41,000
3個月 4.5厘 $11,250 實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳
1星期 20厘 $3846

現有資金4.1厘

現有資金優惠以大眾銀行最高，有4.1厘，起存額需為50萬元，要在手機銀行開立，存百萬元穩袋$20,500。

若是低門檻，亦有較多選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期）
銀行 年利率 存款額 條件
大眾銀行 4.0厘 少於10萬元 新舊資金皆可
招商永隆 3.95厘 1萬元 手機銀行開立，不論新舊資金
星展 3.85厘 5萬元 網上新資金
東亞 3.85厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶
匯立 3.8厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道
花旗 3.75厘 不設最低起存額 網上/手機銀行開立
信銀國際 3.6厘 1萬元 網上／手機銀行新資金
工銀亞洲 3.55厘 5萬元 網上／手機銀行開立

美元5.1厘   低門檻4.8厘
美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興銀行或上商，兩者都有4.8厘，均為1萬美元起存，不用8萬港元便可開立。

美元高息定期（12個月）
銀行 年利率 存款額 條件
富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金
上海商業銀行 4.8厘 1萬美元 分行新資金
創興 4.8厘 1萬美元 網上或手機銀行開立
交銀香港 4.75厘 3000美元 電子渠道開立
信銀國際 4.75厘 1500美元 電子渠道開立

 

本文最後更新日期︰2023年6月21日

想知更多高息產品，即睇︰

【定期存款2023】 又破頂見4.5厘！大戶一季賺$11,250｜逾20個4厘選擇一表看清

【高息存款】恒生7.5厘、高息活期大合集

【高息股2023】5厘以上低入場費之選、年初至今8隻升一成

【月月派息】買下14隻高息股 1年12個月  每月都有息收（附全年派息表）

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【高息存款】恒生7.5厘月底到期、平均兩個月都有5厘；大新5.75厘至年底　高息活期大合集
2023/06/21
【高息存款】恒生7.5厘月底到期、平均兩個月都有5厘；大新5.75厘至年底　高息活期大合集
【定期存款2023】$5000起存也有4厘、1萬起存4.15厘｜盤點14大銀行「4厘俱樂部」
2023/06/21
【定期存款2023】$5000起存也有4厘、1萬起存4.15厘｜盤點14大銀行「4厘俱樂部」
6個月定期存款｜鎖定4厘至年底、50萬本金賺逾1萬元、低門檻3.95厘（6月16日更新）
2023/06/18
6個月定期存款｜鎖定4厘至年底、50萬本金賺逾1萬元、低門檻3.95厘（6月16日更新）
定期存款　3個月最高4.5厘、10銀行有4厘｜美元高見5.5厘（6月16日更新）
2023/06/17
定期存款　3個月最高4.5厘、10銀行有4厘｜美元高見5.5厘（6月16日更新）
【高息定存】4厘宜趁早做　收息2萬元無難度　專家教你最新高息策略
2023/06/17
【高息定存】4厘宜趁早做　收息2萬元無難度　專家教你最新高息策略
收息產品 人民幣定期存款 外幣定期存款 見頂 財富及資產管理 拆息 減息 加息 儲蓄 儲蓄產品

下一篇文章

【高息股】食息一族請注意！13隻5厘以上選擇、最快6月23日除淨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

6個月定期存款｜鎖定4厘至年底、50萬本金賺逾1萬元、低門檻3.95厘（6月16日更新）
6個月定期存款｜鎖定4厘至年底、50萬本金賺逾1萬元、低門檻3.95厘（6月16日更新）
【高息定存】4厘宜趁早做　收息2萬元無難度　專家教你最新高息策略
【高息定存】4厘宜趁早做　收息2萬元無難度　專家教你最新高息策略
50萬元做定期存款　收息$23,280！ 新舊資金都有4厘（6月16日更新）
50萬元做定期存款　收息$23,280！ 新舊資金都有4厘（6月16日更新）
【定期存款2023】$5000起存也有4厘、1萬起存4.15厘｜盤點14大銀行「4厘俱樂部」
【定期存款2023】$5000起存也有4厘、1萬起存4.15厘｜盤點14大銀行「4厘俱樂部」
10大高息基金 年化11厘月月派息 5隻今年賺息又賺價（2023年6月更新）
10大高息基金 年化11厘月月派息 5隻今年賺息又賺價（2023年6月更新）
定期存款　3個月最高4.5厘、10銀行有4厘｜美元高見5.5厘（6月16日更新）
定期存款　3個月最高4.5厘、10銀行有4厘｜美元高見5.5厘（6月16日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款