【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘月底到期、低門檻3.95厘（6月21日更新）

美國加息周期或已近尾聲，是時候鎖定高息定期存款了！近日定期存款加息潮，蔓延至長存期，12個月或以上存期，最高有4.38厘，12個月存期最高4.1厘，存百萬元，1年可收息$41,000，388天收息達$46,560。

現有資金也有高息，最高4.1厘。若是低門檻1萬元起存，也有逼近4厘，最高3.95厘。如果手頭有美元資金，可考慮1年期美元定存，最高有5.1厘。

以下列出3.5厘以上的高息之選，包括5間銀行有4厘︰

最高息的港元長息（12個月或以上存期） 銀行 年利率 存款額 條件 華僑永亨 4.38厘（388天存期） 20萬元 宏富理財客戶新資金 富邦 4.1厘 50萬元 手機銀行新資金 大眾銀行 4.1厘 50萬元 新舊資金均可 招商永隆 4.0厘 50萬元 手機銀行開立，新舊資金均可 渣打 4.0厘 10萬元 優先私人理財客戶新資金 東亞 3.9厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 星展 3.85厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 匯立 3.8厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 花旗 3.75厘 不設最低起存額 網上/手機銀行，不論新舊資金 工銀亞洲 3.7厘 300萬元 理財金客戶於網上開立 大新 3.7厘 200萬元 VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立 信銀國際 3.6厘 1萬元 網上／手機銀行新資金 建行亞洲 3.6厘 500萬元 指定理財客戶新資金 南洋商業銀行 3.6厘 100萬元 南商理財客戶新資金 創興 3.55厘 50萬元 網上/手機銀行，不論新舊資金

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短存期高息 但長存期賺息更多

目前最高息的港元定期存款是20厘，但只屬1星期存期，實際賺息不多；3個月存期最高4.5厘，存百萬元收息約1.1萬元。以實際賺息金額而言，長存期更划算，以華僑永亨的388天4.38厘而言，起存額20萬元新資金，若存入100萬元，實際賺息高達$46,560。當然，長存期也意味着你要把資金鎖定1年或以上，短存期則較靈活，流動性風險較低。

存款期 年利率 實際賺息金額（假設存入100萬元） 優點／缺點 388天 4.38厘 $46,450 實際賺息金額較多／資金鎖定期較長 12個月 4.1厘 $41,000 3個月 4.5厘 $11,250 實際賺息金額較少／較早到期，流動性較佳 1星期 20厘 $3846

現有資金4.1厘

現有資金優惠以大眾銀行最高，有4.1厘，起存額需為50萬元，要在手機銀行開立，存百萬元穩袋$20,500。

若是低門檻，亦有較多選擇︰

低門檻高息之選（12個月存期） 銀行 年利率 存款額 條件 大眾銀行 4.05厘 10萬元 新舊資金皆可 招商永隆 3.95厘 1萬元 手機銀行開立，不論新舊資金 星展 3.85厘 5萬元 網上新資金 東亞 3.85厘 2萬元至30萬元 全新至尊理財客戶 匯立 3.8厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 花旗 3.75厘 不設最低起存額 網上/手機銀行開立 信銀國際 3.6厘 1萬元 網上／手機銀行新資金 工銀亞洲 3.55厘 5萬元 網上／手機銀行開立

美元5.1厘 低門檻4.8厘

美元定期存款的高息門檻沒那麼高，最高息的富邦5.1厘，3萬美元便可起存。若想門檻再低一點，可選創興銀行或上商，兩者都有4.8厘，均為1萬美元起存，不用8萬港元便可開立。

美元高息定期（12個月） 銀行 年利率 存款額 條件 富邦 5.1厘 3萬美元 手機銀行新資金 上海商業銀行 4.8厘 1萬美元 分行新資金 創興 4.8厘 1萬美元 網上或手機銀行開立 交銀香港 4.75厘 3000美元 電子渠道開立 信銀國際 4.75厘 1500美元 電子渠道開立

本文最後更新日期︰2023年6月21日

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